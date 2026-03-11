El dengue provoca tres muertes y mantiene a 127 panameños hospitalizados

Se recomienda tapar los recipientes utilizados para la recolección de agua y limpiar los alrededores de las viviendas con regularidad. Cortesía

Un total de tres defunciones y 127 hospitalizados es el saldo que hasta el momento ha dejado el dengue en Panamá.

A través del Departamento de Epidemiología, las autoridades del Ministerio de Salud reportan que durante la última semana epidemiológica se han registraron 1,093 casos acumulados de la enfermedad a nivel nacional.

De ese acumulado 965 casos no presentan signos de alarma, mientras que 124 presentan signos de alarma y se reporta cuatro casos de gravedad.

Los grupos de edad con mayor registro de casos van de 35 a 49 años con 202 casos y el de 25 a34 años con 195 casos, lo que corresponde al 36% del total de los casos.

Sin embargo, se aclara que las tasas de incidencia demuestran que el grupo más afectado es el de 15 a 19 años, con una tasa de 28.8 casos por 100,000 habitantes.

Los recipientes que acumulan agua a la intemperie son potenciales criaderos de mosquitos,

El dengue es una infección vírica que se transmite de los mosquitos a las personas y es más frecuente en las regiones de climas tropicales y subtropicales que en los climas templados.

La mayoría de las personas que contraen dengue no tienen síntomas, informa la Organización Mundial de la Salud (OMS), entidad que agrega que cuando estos aparecen, los más frecuentes son fiebre alta, dolor de cabeza y en otras partes del cuerpo, náuseas y erupciones en la piel.

En la mayoría de los casos se mejora en una o dos semanas, pero algunas personas sufren dengue grave y necesitan atención hospitalaria. En los casos graves, puede ser mortal.

La OMS afirma que en las últimas décadas ha aumentado enormemente la incidencia del dengue en el mundo, y como prueba de ello se tiene que los casos notificados a este organismo han pasado de 505,430 en 2000 a 14,6 millones en 2024.

Durante el 2025 en la región de las Américas se notificaron 4.459.521 casos sospechosos de dengue y se identificó la circulación de los cuatro serotipos del virus dengue en Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Panamá y Puerto Rico, contabiliza la Organización Panamericana de la Salud.

Los mosquitos que portan el virus del dengue son más frecuente en las regiones de climas tropicales y subtropicales.- crédito VisualesIa

En Panamá la región metropolitana encabeza la lista con 291 casos, seguido por la provincia de Colón con 123 casos, el distrito de San Miguelito con 115 casos, Bocas del Toro con 112 casos y Panamá Oeste con 106 casos.

Panamá Este presenta 86 casos, mientras que la provincia de Herrera mantiene 72 casos, Chiriquí 55 casos; Panamá Norte 51, Los Santos reporta 24 casos, en tanto que Veraguas mantiene 23, Coclé 18, la Comarca Kuna Yala 8, Darién 5 y la comarca Ngäbe-Buglé 4 casos.

El informe del Ministerio de Salud menciona que la tasa de incidencia correspondiente a la semana epidemiológica en mención es de 23.2 casos por 100 mil habitantes.

Al detallar la incidencia de la enfermedad por corregimiento, se tiene que la 24 de Diciembre tiene 54 casos, Tocumen 53, Las Garzas 44, Belisario Frías 43 casos, Bocas del Toro 34 y Puerto Caimito con 31 casos.

El Ministerio de Salud continúa intensificando los operativos en todo el país durante el 2026, apoyándose en el equipo de Control de Vectores y en las estrategias de Promoción de la Salud para reducir los casos de dengue.

Se insiste en la importancia de la participación ciudadana para la eliminación de todos los criaderos del mosquito, tanto dentro como alrededor de las viviendas.

Asimismo, insta a la población a eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua, como latas, botellas, neumáticos, entre otros, además de tapar los recipientes utilizados para la recolección de agua y limpiar los alrededores de las viviendas con regularidad.

Entre los principales síntomas del dengue, el ministerio reitera que se encuentra la fiebre, el dolor de cabeza, malestar general, dolores en los musculares y dolor ocular.

De igual manera, recomienda a la población a no automedicarse y acudir oportunamente a un centro de salud ante la sospecha de la enfermedad, prestando especial atención a los signos de alarma.