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Jon Favreau habló cobre su reencuentro con R2-D2 en Star Wars: “Me emocioné tanto que tuve que dejar el set”

El cineasta revivió la emoción infantil durante la filmación de The Mandalorian and Grogu, donde la aparición del legendario droide marcó uno de los momentos más memorables de la próxima película de la saga galáctica

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El estreno de "The Mandalorian and Grogu" marca una nueva etapa para los fans de "Star Wars" en el cine

La llegada de The Mandalorian and Grogu a la gran pantalla representa uno de los momentos más esperados para los seguidores de Star Wars. Según Espinof, Jon Favreau, director y creador de la serie, confesó que su conexión con R2-D2 fue tan intensa durante la filmación que tuvo que abandonar el set por emoción.

Jon Favreau considera a R2-D2 su personaje preferido de la franquicia, ya que desde su infancia sentía un vínculo especial con el droide. El reencuentro con R2-D2 en el rodaje de la serie reforzó esa conexión emocional y ahora, en la película que se estrenará el 21 de mayo de 2026, ese lazo tiene un papel central tanto en la historia como en la experiencia personal del director.

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Los recuerdos de Jon Favreau con R2-D2

Favreau compartió cómo R2-D2 marcó su infancia como espectador y su desarrollo como cineasta. El director explicó que su fascinación por el droide comenzó con Una nueva esperanza, la película que lo inició en el universo galáctico hace 49 años.

Jon Favreau destacó la influencia de R2-D2 en su infancia como espectador, asociando al droide con sus primeros recuerdos de "Star Wars" (REUTERS/Allison Dinner)
Jon Favreau destacó la influencia de R2-D2 en su infancia como espectador, asociando al droide con sus primeros recuerdos de "Star Wars" (REUTERS/Allison Dinner)

George Lucas, creador de la saga, supo generar una conexión única con el público, algo que Favreau reconoció: “Fue muy inteligente, porque supo hacer que pareciera que era el único al que le gustaba. Soñaba con tener uno”.

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Con el paso del tiempo, la construcción de réplicas de R2-D2 aumentó entre los admiradores. “Ahora la gente los construye o los maneja con control remoto y a mí me habría encantado de pequeño”, confesó Favreau, reflejando la influencia de ese personaje en varias generaciones.

El rodaje secreto con Luke Skywalker y R2-D2

Favreau describió el ambiente de estricta confidencialidad que acompañó el rodaje del final de la segunda temporada de The Mandalorian. “Cuando estábamos rodando el final de la temporada 2 de ‘The Mandalorian’ aparece Luke Skywalker. Lo construimos para que fuera una gran sorpresa”, relató.

La inclusión de R2-D2 en el episodio respondió a la lógica interna de "Star Wars", ya que el droide suele acompañar a Luke Skywalker (SOCIEDAD CULTURA ESTADOS UNIDOS NORTEAMÉRICA DISNEY)
La inclusión de R2-D2 en el episodio respondió a la lógica interna de "Star Wars", ya que el droide suele acompañar a Luke Skywalker (SOCIEDAD CULTURA ESTADOS UNIDOS NORTEAMÉRICA DISNEY)

Para evitar filtraciones, el equipo mantuvo la identidad de los personajes en secreto: “Lo hicimos sin tener a todo el equipo. Teníamos a Mark Hamill y al actor que hacía de Luke de joven en un set pequeño y cerrado; era solamente el pasillo y la puerta por la que pasaba. Nadie sabía que estaba allí; en la orden del día aparecía otro personaje por si se filtraba, que no se filtró. Fue toda una sorpresa”.

La decisión de incluir a R2-D2 se tomó de manera lógica. Favreau recordó: “Cuando íbamos a rodar, Dave Filoni dijo que si Luke está aquí, eso supone que también está R2-D2, porque viajan juntos y yo dije que ‘Anda, mira que bien’”.

La llegada de R2-D2 al set tuvo un gran impacto para Favreau: “En el día que R2-D2 apareció en el set, lo miré y me emocioné mucho. No entendía por qué, pero creo que era por el sentimiento que me conectaba con el niño que llevo dentro”.

La magia de R2-D2 y su relación con Grogu

Favreau destacó que el poder visual de R2-D2 proviene de las imágenes creadas por George Lucas. “Las imágenes que George construyó son tan potentes, solamente verla”, señaló. Aunque ha compartido escenas con otros droides, para él ninguno tuvo la autenticidad del original: “Había estado al lado de otros droides, algunos con la misma forma y diferente color, pero ese era R2-D2”.

Jon Favreau portada
El estreno de "The Mandalorian and Grogu" está programado para el 21 de mayo de 2026 y devolverá "Star Wars" a la pantalla grande (Francois Duhamel/Lucasfilm Ltd./Disney via AP)

El lazo emocional se profundizó con un gesto especial durante el rodaje. “Me emocioné tanto que tuve que dejar el set de rodaje”, contó Favreau. Después, Dave Filoni, productor de la serie, le entregó un dibujo en el que se veía a R2-D2 con Grogu alejándose juntos.

Para Favreau, ese momento simboliza una nueva etapa para Grogu: “Luego la hicimos y parte del motivo por el que Grogu siente que hace bien yéndose con Luke Skywalker es R2-D2 y que siente que van a ser amigos”.

El regreso de “Star Wars” a la gran pantalla

Con la fecha de estreno fijada para el 21 de mayo de 2026, The Mandalorian and Grogu marcará el regreso de Star Wars a los cines tras varios años de ausencia. Jon Favreau, como principal responsable del proyecto, une la nostalgia por la saga y la ilusión de una nueva generación.

Según declaró reiteradamente, la emoción vivida por Favreau al reencontrarse con R2-D2 refleja la vigencia de los grandes iconos del cine y el poder de sus recuerdos en la creación de nuevas historias.

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