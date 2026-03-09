Cerca de 150,000 personas en Panamá padecen de la enfermedad renal crónica y más de 3,000 reciben tratamiento de diálisis

Aproximadamente 250 pacientes se encuentran en lista de espera para un trasplante de riñón.

Ante la falta de una detección temprana y el acceso a tratamientos oportunos, la Enfermedad Renal Crónica (ERC) continúa aumentando en Panamá, registrándose en 2025 alrededor de 150,000 personas afectadas con esta dolencia.

La tendencia local refleja un problema de mayor alcance, ya que a nivel mundial aproximadamente 1 de cada 10 adultos vive con esta condición, se informó en el marco del Día Mundial del Riñón 2026, una campaña global promovida por la Organización Mundial de la Salud.

Bajo el lema “Salud renal para todos: cuidar a las personas, proteger el planeta”, la iniciativa tiende a fortalecer la conciencia sobre la importancia del diagnóstico oportuno y la prevención.

La Organización Panamericana de la Salud describe la ERC como una pérdida gradual de la función renal que no tiene cura, pero cuyo tratamiento busca controlar síntomas, reducir complicaciones y retrasar la progresión de la enfermedad, que a nivel mundial afecta al 10,4 % de los hombres y al 11,8 % de las mujeres.

En Panamá la enfermedad está impactando cada vez a más familias, por lo que la detección temprana y el acceso a tratamientos oportunos son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los pacientes, detalló Ana Milena Herrera, directora de Operaciones del Consorcio Damos Vida DaVita Sintec.

Dino Mon, director de la Caja de Seguro Social de Panamá, entidad que cuenta con salas de hemodiálisis. (Foto: CSS)

En 2024 a este consorcio se le adjudicó la licitación para proveer el servicio de hemodiálisis, suministro de kits de hemodiálisis y el diseño, construcción y habilitación de unidades de hemodiálisis de la Caja de Seguro Social, por más de $178 millones.

La entidad de seguridad social informó que actualmente mantiene alrededor de 250 pacientes activos en lista de espera para un trasplante de riñón, mientras que más de 3,000 pacientes en el país reciben tratamiento de diálisis, muchos de los cuales podrían mejorar su calidad de vida mediante un trasplante.

Hasta la fecha se han realizado unos 1,022 trasplantes renales, que representan más del 90% de este tipo de procedimientos dentro de la Caja de Seguro Social, explicó Régulo Valdés, coordinador nacional de Trasplantes.

Además de ubicarse como la séptima causa de muerte entre las enfermedades no transmisibles, la ERC incrementa significativamente el riesgo de enfermedad cardiovascular y muerte prematura, con un impacto que trasciende al paciente y repercute en su entorno familiar, social y laboral.

“La clave no es esperar a que aparezcan síntomas, sino identificar a tiempo a las personas en riesgo y acompañarlas con un seguimiento continuo que permita proteger su función renal”, mencionó por su parte la directora médica nacional de DaVita Colombia, Leyder Corzo.

La enfermedad renal crónica es la séptima causa de muerte entre las enfermedades no transmisibles. (Foto: Difusión)

Un diagnóstico oportuno cambia el pronóstico y reduce complicaciones que pueden afectar de manera significativa la calidad de vida, aunque uno de los mayores desafíos es que en sus etapas iniciales la ERC puede pasar desapercibida, las señales suelen ser poco específicas y pueden confundirse con otras condiciones, lo que retrasa la consulta médica.

Esta condición puede presentarse con signos como hinchazón en las extremidades, fatiga, cambios en la orina o problemas de sueño.

Adicional, la hipertensión arterial y la diabetes son los principales factores asociados al desarrollo de la enfermedad, y también influyen la obesidad, el tabaquismo y las enfermedades cardiovasculares.

Factores ambientales como la contaminación del aire, el aumento de temperaturas extremas y la deshidratación de igual manera pueden acelerar el deterioro de la función renal, una realidad que conecta directamente con el llamado de este año a proteger tanto la salud de las personas como el entorno en el que viven.

Si no se detecta y maneja oportunamente, la enfermedad puede evolucionar hacia insuficiencia renal.