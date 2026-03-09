Panamá

Cerca de 150,000 personas en Panamá padecen de la enfermedad renal crónica y más de 3,000 reciben tratamiento de diálisis

En sus etapas iniciales la dolencia puede pasar desapercibida, pues las señales suelen ser poco específicas y confundirse con otras condiciones, lo que retrasa la consulta médica

Guardar
Aproximadamente 250 pacientes se encuentran
Aproximadamente 250 pacientes se encuentran en lista de espera para un trasplante de riñón.

Ante la falta de una detección temprana y el acceso a tratamientos oportunos, la Enfermedad Renal Crónica (ERC) continúa aumentando en Panamá, registrándose en 2025 alrededor de 150,000 personas afectadas con esta dolencia.

La tendencia local refleja un problema de mayor alcance, ya que a nivel mundial aproximadamente 1 de cada 10 adultos vive con esta condición, se informó en el marco del Día Mundial del Riñón 2026, una campaña global promovida por la Organización Mundial de la Salud.

Bajo el lema “Salud renal para todos: cuidar a las personas, proteger el planeta”, la iniciativa tiende a fortalecer la conciencia sobre la importancia del diagnóstico oportuno y la prevención.

La Organización Panamericana de la Salud describe la ERC como una pérdida gradual de la función renal que no tiene cura, pero cuyo tratamiento busca controlar síntomas, reducir complicaciones y retrasar la progresión de la enfermedad, que a nivel mundial afecta al 10,4 % de los hombres y al 11,8 % de las mujeres.

En Panamá la enfermedad está impactando cada vez a más familias, por lo que la detección temprana y el acceso a tratamientos oportunos son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los pacientes, detalló Ana Milena Herrera, directora de Operaciones del Consorcio Damos Vida DaVita Sintec.

Dino Mon, director de la
Dino Mon, director de la Caja de Seguro Social de Panamá, entidad que cuenta con salas de hemodiálisis. (Foto: CSS)

En 2024 a este consorcio se le adjudicó la licitación para proveer el servicio de hemodiálisis, suministro de kits de hemodiálisis y el diseño, construcción y habilitación de unidades de hemodiálisis de la Caja de Seguro Social, por más de $178 millones.

La entidad de seguridad social informó que actualmente mantiene alrededor de 250 pacientes activos en lista de espera para un trasplante de riñón, mientras que más de 3,000 pacientes en el país reciben tratamiento de diálisis, muchos de los cuales podrían mejorar su calidad de vida mediante un trasplante.

Hasta la fecha se han realizado unos 1,022 trasplantes renales, que representan más del 90% de este tipo de procedimientos dentro de la Caja de Seguro Social, explicó Régulo Valdés, coordinador nacional de Trasplantes.

Además de ubicarse como la séptima causa de muerte entre las enfermedades no transmisibles, la ERC incrementa significativamente el riesgo de enfermedad cardiovascular y muerte prematura, con un impacto que trasciende al paciente y repercute en su entorno familiar, social y laboral.

“La clave no es esperar a que aparezcan síntomas, sino identificar a tiempo a las personas en riesgo y acompañarlas con un seguimiento continuo que permita proteger su función renal”, mencionó por su parte la directora médica nacional de DaVita Colombia, Leyder Corzo.

La enfermedad renal crónica es
La enfermedad renal crónica es la séptima causa de muerte entre las enfermedades no transmisibles. (Foto: Difusión)

Un diagnóstico oportuno cambia el pronóstico y reduce complicaciones que pueden afectar de manera significativa la calidad de vida, aunque uno de los mayores desafíos es que en sus etapas iniciales la ERC puede pasar desapercibida, las señales suelen ser poco específicas y pueden confundirse con otras condiciones, lo que retrasa la consulta médica.

Esta condición puede presentarse con signos como hinchazón en las extremidades, fatiga, cambios en la orina o problemas de sueño.

Adicional, la hipertensión arterial y la diabetes son los principales factores asociados al desarrollo de la enfermedad, y también influyen la obesidad, el tabaquismo y las enfermedades cardiovasculares.

Factores ambientales como la contaminación del aire, el aumento de temperaturas extremas y la deshidratación de igual manera pueden acelerar el deterioro de la función renal, una realidad que conecta directamente con el llamado de este año a proteger tanto la salud de las personas como el entorno en el que viven.

Si no se detecta y maneja oportunamente, la enfermedad puede evolucionar hacia insuficiencia renal.

Temas Relacionados

RiñónEnfermedadCrónicaDiálisisTratamientoPanamá

Últimas Noticias

Más de 1.1 millones de niños y jóvenes están fuera del sistema educativo en Honduras

Al cierre de 2025, 1,1 millones de niños, niñas y jóvenes hondureños estarán fuera de la escuela, una cifra que dimensiona la magnitud de la crisis.

Más de 1.1 millones de

El presidente Arévalo anuncia el fortalecimiento del Plan Centinela para supervisar manipulación de precios en combustibles en Guatemala

La nueva estrategia involucra a varios organismos estatales, que trabajarán en conjunto para identificar posibles irregularidades en la venta de derivados petroleros y presentar denuncias ante las autoridades competentes

El presidente Arévalo anuncia el

El gobierno de Estados Unidos nomina a Juan Rodríguez como embajador en Guatemala

La candidatura de Juan Rodríguez fue incorporada en la lista de propuestas diplomáticas enviadas al Senado estadounidense, donde deberá superar un proceso de revisión y ratificación antes de asumir al frente de la representación en Ciudad de Guatemala

El gobierno de Estados Unidos

El presidente de Honduras solicitará a Estados Unidos revisión del TPS para migrantes

La administración hondureña inició contactos con autoridades estadounidenses ante la inminente finalización del programa que protege a miles de ciudadanos residentes en ese país, reiterando la prioridad en políticas laborales y el arraigo familiar

El presidente de Honduras solicitará

El exilio y la inseguridad marcan la labor de operadores judiciales en América Latina, según audiencias en la CIDH que se realizan en Guatemala

Las nuevas formas de presión, los ataques y los procesos disciplinarios sin fundamento han forzado a jueces de Guatemala, Venezuela y Ecuador a abandonar sus funciones y renunciar a garantías básicas en el ejercicio de la justicia

El exilio y la inseguridad

TECNO

La verdad sobre celulares 4G

La verdad sobre celulares 4G y 5G: ventajas, desventajas y cuál te conviene según el uso

Google habilita Now Playing, una app para reconocer canciones al estilo Shazam

Jóvenes entre 22 y 25 años tienen problemas para encontrar trabajo en estas profesiones por la IA

El fin de las apps manuales: Gemini toma el control del celular para hacer tus compras y trámites

Datos para la eternidad: los ‘cristales de memoria’ que prometen guardar la historia humana por siglos

ENTRETENIMIENTO

Grandes éxitos musicales del cine

Grandes éxitos musicales del cine animado se reinventan con adaptaciones en lengua de signos

Elijah Wood habla sobre el futuro de Frodo en la nueva película de ‘El Señor de los Anillos’: “Estoy emocionado”

De los escenarios a la pista de hielo: Tate McRae y Jack Hughes conquistan titulares con una relación que desafía la distancia

Robots gigantes, hazañas logísticas y escenarios de película: así “Transformers” copó Machu Picchu y la selva peruana

‘Hoppers’: la nueva película de Pixar que confirmaría una de las más populares teorías entre los fans

MUNDO

Trump y Putin hablaron de

Trump y Putin hablaron de Irán y Ucrania en su primera llamada desde que comenzó la guerra en Medio Oriente

Grandes éxitos musicales del cine animado se reinventan con adaptaciones en lengua de signos

El OIEA estima que más de 200 kilogramos de uranio enriquecido al 60% permanecen en un complejo de túneles en Isfahán

El engaño que llevó a dos mujeres panameñas a una pesadilla en Kosovo

“Si la guerra seguía su curso Occidente podía estar en peligro”: el análisis de Alejandro Corbacho sobre lo que significaba para la región la escalada de tensión en Medio Oriente