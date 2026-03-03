Seis grupos presentan ofertas para ampliar la matriz energética renovable en Panamá

La licitación está dirigida exclusivamente a centrales nuevas de generación, que deberán cumplir cronogramas de construcción y entrada en operación establecidos en el pliego. (Freepik)

Siete propuestas de seis grupos empresariales marcaron la primera licitación de una serie que el Estado panameño ejecutará para ampliar su matriz energética con nuevas centrales hidroeléctricas y eólicas, en el marco del acto de concurrencia para la Contratación a Largo Plazo del Suministro de Potencia Firme y Energía exclusivo para centrales nuevas de generación.

Las empresas que presentaron propuestas fueron UEP III, S.A.; UKA Parque Eólico La Colorada, S.A.; Hidronorth Corp.; Los Naranjos Overseas, S.A.; Santa Cruz Wind, S.A.; y Corporación de Energía del Istmo Ltd., S.A., esta última con dos ofertas distintas, lo que eleva a siete el total de propuestas formales admitidas.

El pliego establece que los contratos derivados de esta licitación serán de largo plazo, lo que permitirá a las distribuidoras asegurar bloques de energía y potencia firme bajo condiciones previamente pactadas, reduciendo así la dependencia de compras en el mercado spot. La contratación está diseñada para centrales nuevas, es decir, proyectos que aún no están en operación comercial y que deberán cumplir hitos de construcción y entrada en servicio dentro de los plazos establecidos.

Actualmente, la matriz energética de Panamá mantiene una composición mayoritariamente renovable, con una participación relevante de generación hidroeléctrica, seguida por energía térmica —principalmente a gas natural y búnker— y un crecimiento sostenido de la energía eólica y solar en la última década.

La contratación contempla suministro de potencia firme y energía, dos componentes clave para garantizar cobertura de demanda máxima y consumo efectivo del sistema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la variabilidad climática, especialmente durante períodos de sequía, ha incrementado la exposición del sistema a fuentes térmicas más costosas.

El impulso a nuevos proyectos hidroeléctricos y eólicos busca diversificar y reforzar esa base renovable. La energía hidroeléctrica aporta estabilidad al sistema cuando los embalses mantienen niveles adecuados, mientras que la eólica permite incorporar capacidad adicional sin dependencia de combustibles fósiles.

La combinación de ambas tecnologías responde a una estrategia de expansión que privilegia fuentes limpias con contratos de suministro estables.

El secretario de Energía, Rodrigo Rodríguez, el objetivo central es disminuir la dependencia del mercado spot o mercado ocasional, un segmento del sistema eléctrico donde la energía se compra y se vende en el corto plazo, generalmente día a día, y cuyos precios dependen de la oferta y la demanda del momento.

Potencia y energía

El esquema de contratación de potencia firme es clave en este proceso. En el mercado eléctrico panameño, la potencia firme garantiza la disponibilidad de capacidad de generación para cubrir la demanda máxima del sistema, especialmente en horas pico. La energía, por su parte, cubre el consumo efectivo. Asegurar ambos componentes mediante contratos de largo plazo permite planificar la expansión del sistema con mayor previsibilidad financiera.

El secretario de Energía, Rodrigo Rodríguez, dijo que el objetivo de las licitaciones es reducir las compras de corto plazo. Cortesía

Las propuestas ahora pasarán por una fase de evaluación técnica y económica. El proceso contempla la verificación del cumplimiento de requisitos establecidos en el pliego, incluyendo garantías, cronogramas de construcción, respaldo financiero y especificaciones técnicas de los proyectos. Posteriormente, se procederá a la adjudicación según los criterios definidos.

Este acto de concurrencia forma parte de una hoja de ruta más amplia del Gobierno para ejecutar varias licitaciones eléctricas durante el período 2026-2028, con el propósito de ampliar la capacidad instalada del país y reforzar la confiabilidad del sistema interconectado nacional. La estrategia apunta a anticiparse al crecimiento de la demanda eléctrica, impulsado por el dinamismo económico, la electrificación progresiva de actividades y la expansión urbana.

En los últimos años, Panamá ha enfrentado episodios de presión tarifaria vinculados a la dependencia de generación térmica en temporadas secas prolongadas. Al incorporar nueva capacidad renovable bajo contratos estables, el Estado busca amortiguar esas fluctuaciones y fortalecer la sostenibilidad del sistema eléctrico.

El resultado de esta primera licitación será determinante para medir el apetito inversionista en el sector energético panameño. La participación de seis grupos empresariales con siete propuestas confirma interés del mercado en desarrollar nueva generación renovable bajo el esquema de contratación pública de largo plazo.

La matriz energética panameña mantiene predominancia renovable, con fuerte participación hidroeléctrica, seguida por generación térmica a gas y búnker, y crecimiento sostenido de eólica y solar. Crédito DNP

Panamá cuenta actualmente con una capacidad instalada superior a los 4,000 MW, de los cuales más del 60% corresponde a fuentes renovables. La generación hidroeléctrica representa el mayor componente dentro de esa participación, seguida por la eólica y solar, mientras que la generación térmica —principalmente a gas natural y derivados del petróleo— cubre el resto, especialmente en períodos de baja hidrología.

Durante la estación seca, cuando disminuyen los aportes hídricos a los embalses, el sistema incrementa el uso de plantas térmicas para sostener la demanda. Este fenómeno incide directamente en el costo marginal de generación y, por tanto, en la presión sobre tarifas eléctricas. De allí que la contratación de nueva potencia firme renovable se considere estratégica para estabilizar el sistema.

La demanda eléctrica panameña ha mostrado una tendencia de crecimiento sostenido, impulsada por expansión urbana, desarrollo industrial, logística, construcción y electrificación progresiva de procesos productivos. Las proyecciones oficiales anticipan que el sistema requerirá nueva capacidad para mantener márgenes de reserva adecuados en los próximos años.

También se contempla contratar energía generada a través de paneles solares. REUTERS/Nelson Bocanegra

El cronograma prevé dos licitaciones en 2026, una en 2027 y otra en 2028. El plan contempla contratos de hasta veinte años para proyectos nuevos de generación renovable, principalmente eólicos e hidroeléctricos.

Para plantas existentes, los contratos serán de diez años tanto en energía como en potencia, y se incluye un bloque especial de doce años destinado a la reconversión de plantas térmicas, con el propósito de contar con respaldo suficiente y flexible ante eventos imprevistos del sistema.