Panamá

El tribunal panameño concluye el juicio por sobornos de empresa brasileña

La audiencia finalizó tras la presentación de los últimos argumentos defensivos y será la jueza Baloisa Marquínez quien emita su fallo después de un periodo de deliberación extendido por la complejidad del expediente

AME9052. CIUDAD DE PANAMÁ (PANAMÁ), 27/02/2026.- Integrantes de la Policía Nacional inspeccionan frente a la Corte Suprema este viernes, en Ciudad de Panamá (Panamá). El juicio por el caso Odebrecht en Panamá está previsto que culmine hoy, tras semanas de audiencia en la que la Fiscalía ha vinculado al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2012) y parte de su círculo cercano con la supuesta red de sobornos de la constructora brasileña. EFE/ Carlos Lemos

El proceso judicial más extenso y mediático de Panamá concluyó este viernes en la capital, tras los alegatos finales de la defensa en el expediente de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, considerado el mayor escándalo de corrupción del país. La jueza Baloisa Marquínez anunció el cierre de la audiencia y dio paso a un periodo de deliberación que superará los treinta días legales, debido al volumen del caso, según informaron fuentes oficiales citadas por EFE.

Durante veinticuatro jornadas, el tribunal escuchó los argumentos de más de veinte imputados por el delito de blanqueo de capitales, entre ellos el exmandatario Ricardo Martinelli y varios exministros de su gestión (2009-2014). El proceso, presidido por Marquínez, había iniciado el 12 de enero y fue postergado en seis ocasiones, la más reciente por la falta de asistencia jurídica internacional desde Brasil y dificultades para la comparecencia de Martinelli, asilado en Colombia, según detalló la agencia EFE.

Entre los acusados también figura el expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), así como dirigentes de los dos partidos mayoritarios, quienes, según la Fiscalía de Panamá, habrían recibido fondos irregulares para campañas políticas. El caso involucró a más de treinta personas señaladas de participar en un esquema de blanqueo de capitales, en el que la constructora Odebrecht habría pagado más de 80 millones de dólares en sobornos para asegurar contratos de obras públicas.

La Fiscalía presentó como pruebas documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, registros de la Policía de Andorra y declaraciones de colaboradores brasileños. La fiscal Ruth Morcillo afirmó que existen elementos probatorios suficientes para solicitar condena contra dieciséis de los procesados, incluyendo al expresidente Martinelli y cinco exministros, uno de ellos excandidato presidencial, José Domingo Arias. Además, solicitó la absolución de cinco personas y una indemnización económica al Estado.

AME9047. CIUDAD DE PANAMÁ (PANAMÁ), 27/02/2026.- Fotografía que muestra la fachada del Palacio de Justicia Gil Ponce este viernes, en Ciudad de Panamá (Panamá). El juicio por el caso Odebrecht en Panamá está previsto que culmine hoy, tras semanas de audiencia en la que la Fiscalía ha vinculado al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2012) y parte de su círculo cercano con la supuesta red de sobornos de la constructora brasileña. EFE/ Carlos Lemos

En relación a Ricardo Martinelli, la acusación lo vincula con pagos corruptos realizados por la constructora brasileña. Según la Fiscalía, “existen los elementos probatorios que permiten sustentar una condena para el acusado”, una declaración recogida por el Ministerio Público y citada por EFE. Martinelli asistió a la audiencia de forma remota desde Colombia, donde permanece asilado.

Los hijos de Ricardo Martinelli, Ricardo Alberto y Luis Enrique, así como el expresidente Juan Carlos Varela, enfrentarán un proceso separado ante la Corte Suprema de Justicia debido a su condición de miembros del Parlamento Centroamericano, lo que les otorga fuero especial.

La investigación sobre la red de sobornos de Odebrecht en Panamá se inició en 2015, aunque fue archivada y reabierta en 2017, tras la confesión de la empresa en Estados Unidos sobre el pago de 788 millones de dólares en sobornos en una docena de países. La causa en Panamá concluyó en octubre de 2018, y las confesiones de André Rabello, exdirectivo de Odebrecht en el país, confirmaron la entrega de más de 80 millones de dólares a funcionarios y particulares.

CIUDAD DE PANAMÁ (PANAMÁ), 27/02/2026.- Un integrante de la Policía Nacional inspecciona frente a la Corte Suprema este viernes, en Ciudad de Panamá (Panamá). El juicio por el caso Odebrecht en Panamá está previsto que culmine hoy, tras semanas de audiencia en la que la Fiscalía ha vinculado al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2012) y parte de su círculo cercano con la supuesta red de sobornos de la constructora brasileña. EFE/ Carlos Lemos

La Fiscalía sostiene que el esquema de corrupción incluyó la utilización de empresas y cuentas en países como Suiza y Andorra, además de la intervención de bancos y testaferros que facilitaron la circulación del dinero ilícito. Durante la investigación, se impuso una multa de 220 millones de dólares a Odebrecht, de los cuales la empresa ha abonado hasta la fecha 78 millones. Se han decomisado 16 millones de dólares en Panamá y 43 millones en jurisdicciones extranjeras, según reportó EFE.

La sentencia, que definirá el futuro judicial de los implicados, será emitida en las próximas semanas tras la valoración de los elementos presentados durante el proceso.

