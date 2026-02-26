Puerto Armuelles capta interés japonés y busca transformarse en nuevo nodo logístico del Pacífico panameño

El nuevo muelle de Puerto Armuelles contempla una inversión estatal de $21.2 millones y la incorporación de 35 hectáreas destinadas a almacenamiento, transporte de mercancías y actividades industriales. Cortesía AMP

El Gobierno de Panamá realizó este jueves un gabinete logístico en Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí, con la participación de empresas japonesas interesadas en invertir en infraestructura marítima y logística en una región marcada por décadas de estancamiento económico tras el cierre de la industria bananera, que durante gran parte del siglo XX fue el principal motor productivo y generador de empleo en la zona.

Durante el encuentro, el presidente José Raúl Mulino destacó el potencial estratégico del área y subrayó que el proyecto portuario busca revertir años de abandono y pérdida de competitividad.

El mandatario recordó que Puerto Armuelles pasó de ser una “tacita de oro” con muelle, ferrocarril y actividad exportadora a una ciudad con limitadas oportunidades económicas, situación que, según afirmó, el Gobierno intenta transformar mediante inversión pública y atracción de capital privado.

El eje del plan es la construcción del nuevo muelle de Puerto Armuelles, una infraestructura rediseñada para convertirse en un puerto multipropósito capaz de manejar carga agrícola, productos industriales y servicios marítimos complementarios.

El proyecto permitirá a productores de café, cacao, banano y aceite de palma reducir el traslado terrestre de más de 500 kilómetros hasta la capital a cerca de 75 kilómetros hacia Puerto Armuelles. EFE/Bienvenido Velasco

La obra contempla 35 hectáreas destinadas a desarrollo logístico e industrial, con instalaciones para almacenamiento, transporte de mercancías, procesamiento y distribución, además de áreas para operaciones pesqueras y turísticas.

La inversión estatal asciende a $21.2 millones y el proyecto mantiene un avance cercano al 70%, con una meta de culminación prevista para 2026. La fase actual se centra en la rehabilitación del muelle, mientras que una segunda etapa incorporará un parque logístico orientado al manejo, consolidación y reempaque de productos, lo que permitiría agregar valor a la producción agrícola del occidente del país.

Autoridades marítimas señalaron que la iniciativa reducirá significativamente los costos logísticos para productores de café, cacao, banano, aceite de palma y frutas, quienes actualmente deben trasladar sus mercancías más de 500 kilómetros por carretera hasta puertos en la capital.

Con el nuevo hub, esa distancia se reduciría a unos 75 kilómetros, facilitando el acceso a mercados internacionales.

El año pasado la Autoridad Marítima de Panamá firmó un memorando de entendimiento con dos empresas japonesas del sector marítimo interesadas en desarrollar el parque logístico y aprovechar el calado natural de la zona para operaciones portuarias y servicios especializados.

Empresas japonesas manifestaron interés en desarrollar infraestructura de mantenimiento y servicios marítimos en Puerto Armuelles, aprovechando el calado natural de la zona como ventaja competitiva para atender embarcaciones de gran tamaño y futuras operaciones portuarias. Archivos

Las compañías buscan evaluar oportunidades en manejo de carga, infraestructura logística y actividades vinculadas al transporte marítimo regional. La reunión logística en Puerto Armuelles también contó con la participación del embajador de Japón en Panamá, cuya presencia fue interpretada por el Gobierno como una señal de respaldo diplomático al acercamiento económico entre ambos países.

El presidente Mulino indicó que el interés de inversionistas japoneses responde a gestiones diplomáticas y comerciales orientadas a posicionar a Puerto Armuelles como un nodo logístico en el Pacífico, complementario al Canal de Panamá y a la red portuaria nacional. Según el mandatario, la presencia de ejecutivos japoneses refleja confianza en el potencial del proyecto y en la estabilidad del país para atraer inversiones.

Además del componente logístico, el plan contempla el desarrollo de servicios marítimos de mantenimiento y reparación de embarcaciones, un segmento que podría diversificar la actividad económica del puerto.

Puerto Armuelles enfrenta altos niveles de pobreza multidimensional tras el cierre de la industria bananera décadas atrás, situación que el Gobierno busca revertir mediante el desarrollo del puerto multipropósito y la atracción de inversión logística y marítima. EFE

En ese contexto, Mulino adelantó que la próxima semana sostendrá reuniones con ejecutivos de Royal Caribbean Cruise Line, empresa que ha manifestado interés en evaluar la zona como posible centro de mantenimiento de su flota de cruceros en el futuro.

El mandatario explicó que la cercanía geográfica, el calado natural y el potencial de infraestructura convierten a Puerto Armuelles en una alternativa competitiva frente a otros centros de reparación naval, evitando que grandes buques deban desplazarse hasta Asia para realizar trabajos de mantenimiento.

La eventual instalación de este tipo de servicios podría generar empleo especializado y dinamizar actividades conexas en turismo y logística.

El proyecto también incluye la creación de áreas para recepción de carga a granel, abastecimiento de aceites mediante tuberías, instalaciones de refrigeración para productos del mar y una pasarela para mini cruceros de hasta 500 pasajeros, lo que ampliaría la oferta turística de la región y diversificaría las fuentes de ingresos locales.

El presidente José Raúl Mulino, anunció que la próxima semana sostendrá reuniones con Royal Caribbean, interesada en evaluar a futuro el mantenimiento de su flota en la zona aprovechando el calado natural del puerto. REUTERS

El Gobierno sostiene que la transformación del muelle en un puerto multipropósito forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la conectividad logística del país, descentralizar la actividad portuaria y promover el desarrollo regional.

En ese marco, Puerto Armuelles busca posicionarse como un nuevo polo económico en el Pacífico panameño, con capacidad para atraer inversiones, generar empleo y reactivar una ciudad históricamente ligada al comercio marítimo.

En esa línea, empresarios del sur de Costa Rica han manifestado formalmente su interés en utilizar el Muelle Multipropósito de Puerto Armuelles como plataforma logística para operaciones de importación y exportación.