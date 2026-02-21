Arqueología panameña avanza con nueva temporada en la necrópolis de El Caño

Detalle de objetos metálicos y cerámicos hallados en excavaciones previas que evidencian el alto estatus de los individuos enterrados en la necrópolis. Cortesía Fundación El Caño

En Panamá, el sitio arqueológico El Caño, en Natá de los Caballeros (provincia de Coclé), vuelve a colocarse en el centro de la arqueología regional con el inicio de la excavación de la Tumba 3, una sepultura identificada años atrás y que ahora entra formalmente en fase de intervención durante la temporada 2026.

El arranque de estos trabajos no es un “nuevo hallazgo” casual: responde a una planificación acumulada y a señales registradas desde 2009, cuando en esa zona se detectó una concentración de cerámica y fragmentos metálicos que sugería un contexto funerario relevante.

Ornamentos de oro, orejeras y brazaletes recuperados en temporadas anteriores evidencian el poder simbólico y político de los líderes enterrados en el sitio. Cortesía de Fundación El Caño

Esta temporada, el equipo busca convertir esa evidencia preliminar en datos verificables: estructura, entierros, ofrendas y patrones que permitan explicar cómo se organizaba el poder en las sociedades prehispánicas del istmo.

El Caño es una necrópolis de tradición Gran Coclé, asociada a poblaciones que habitaron las provincias centrales entre los siglos VIII y XI d.C. y cuyo uso funerario se ubica, de forma general, entre alrededor del año 700 y poco después del año 1000. No es un cementerio cualquiera: es un espacio donde la muerte funcionó como escenificación social, con entierros que han sido leídos como señales de jerarquía, autoridad y redes de intercambio.

Vista general del sitio arqueológico El Caño, ubicado en Natá de los Caballeros, provincia de Coclé, considerado uno de los cementerios prehispánicos más importantes del istmo. Cortesía MiCultura

El trabajo arqueológico se concentra en áreas vinculadas a personas de alto estatus, precisamente porque allí el registro material suele ofrecer más pistas sobre organización política y ritual.

La información del proyecto indica que la sepultura fue identificada en 2009 por la acumulación de materiales —especialmente cerámicos y metálicos— y que su intervención se desarrolla en la temporada actual con respaldo del Ministerio de Cultura y colaboración de la Fundación El Caño.

La ministra María Eugenia Herrera visitó el sitio y vinculó el proyecto con una meta mayor: consolidar el Museo de El Caño como plataforma de investigación y educación, capaz de acercar estos hallazgos al público y sostener una narrativa basada en evidencia, no en suposiciones.

Estructuras monolíticas y área ceremonial de El Caño, espacio asociado a rituales funerarios y a la élite de la tradición Gran Coclé. Cortesía MiCultura

¿Por qué una tumba puede mover tanto interés? Porque en contextos como El Caño, una sepultura no se reduce a “objetos antiguos”: es un conjunto ordenado de señales. La excavación de la Tumba 3 busca documentar, con método, si se trata de un entierro simple o un entierro complejo, si hay un individuo central, si existen acompañamientos, qué tipo de depósitos se colocaron, y qué materiales fueron seleccionados como símbolos de rango.

En el lenguaje arqueológico, lo más importante no es solo “qué aparece”, sino “dónde aparece” y “en qué relación” con el resto: la posición de los cuerpos, la distribución de ofrendas, la arquitectura interna de la fosa y las capas de depósito.

El Caño ya ha sido descrito como uno de los cementerios prehispánicos más importantes de la región, y parte de su peso está en lo que permite inferir sobre sociedades con capacidad de movilizar recursos, sostener rituales de gran escala y mantener intercambios con otros centros.

Excavación arqueológica en El Caño revela la compleja disposición de entierros múltiples que caracterizan la necrópolis de la tradición Gran Coclé. Cortesía MiCultura

En ese marco, cada tumba añadida al registro amplía el mapa de comparación: permite ver continuidades y cambios, variaciones dentro del mismo sistema cultural y, en ocasiones, tensiones que se expresan en el propio ritual funerario.

La Tumba 3 se suma a ese rompecabezas no como “episodio suelto”, sino como pieza nueva de una secuencia que lleva casi dos décadas de investigación sostenida.

Otro elemento clave en la temporada es la conservación. En arqueología, excavar también es decidir cómo evitar que el hallazgo se destruya al verlo por primera vez. El material enterrado ha pasado por procesos naturales y humanos que alteran su estado original, y la extracción exige estabilización desde el momento del descubrimiento.

En el caso de El Caño, la metodología incluye conservación in situ —para estabilizar, levantar con cuidado y micro-excavar— y luego trabajo de laboratorio orientado a reforzar la integridad de las piezas. En términos simples: si la tumba entrega información, esa información solo sobrevive si el proceso de recuperación es técnicamente riguroso.

Trabajos de micro-excavación y conservación in situ que permiten preservar piezas delicadas desde el momento de su descubrimiento. Cortesía MiCultura

Las investigaciones desarrolladas en el sitio arqueológico El Caño han tenido eco en la comunidad científica internacional y en medios especializados, consolidando al yacimiento como uno de los referentes más relevantes de la arqueología del istmo centroamericano.

A lo largo de los últimos años, los hallazgos han sido objeto de artículos académicos sobre prácticas funerarias, organización social y rituales asociados a entierros múltiples, publicados en revistas de arqueología ambiental, antropología y ciencia de materiales.

Estos estudios han aportado evidencia sobre la complejidad simbólica de los ajuares funerarios, el uso de metales y resinas, así como la existencia de jerarquías sociales reflejadas en la disposición de los enterramientos y la riqueza de las ofrendas.

El impacto mediático alcanzó un punto destacado en 2024, cuando un hallazgo procedente de El Caño fue seleccionado para la portada de la revista National Geographic Historia, que dedicó un reportaje a los ajuares funerarios de la cultura coclé y a la relevancia del sitio como centro ceremonial y cementerio de élite.

La publicación resaltó la calidad artística de las piezas de oro, la iconografía asociada a poder y ritualidad, y la información que estos contextos ofrecen sobre redes de intercambio y liderazgo político en el Panamá prehispánico.

El Museo de Sitio El Caño consolida su papel como espacio clave para la investigación, conservación y exhibición de los hallazgos arqueológicos vinculados a la necrópolis prehispánica de Gran Coclé. Cortesía MiCultura

Este reconocimiento editorial no solo amplió la visibilidad internacional del proyecto, sino que también reforzó el valor científico y patrimonial de las excavaciones, posicionando a El Caño como uno de los escenarios clave para comprender las sociedades complejas que habitaron la región antes de la llegada europea.

Para Panamá, el inicio de la excavación de la Tumba 3 en 2026 también tiene una lectura patrimonial inmediata: no se trata solo de investigación académica, sino de cómo se fortalece una narrativa pública sobre el pasado prehispánico con datos concretos. La apuesta del Ministerio de Cultura y la Fundación El Caño, según lo planteado por la ministra, se conecta con la idea de un museo que no sea vitrina, sino un centro que traduzca investigación en educación y acceso ciudadano al conocimiento.