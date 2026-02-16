Electricidad y transporte impulsan el IPC de enero en Panamá

La electricidad aumentó 4.8% en enero y fue uno de los principales factores que impulsaron el índice mensual. EFE/JUAN CARLOS HIDALGO/Archivo

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nacional Urbano registró en enero de 2026 una variación mensual de 0.2% respecto a diciembre de 2025, según el informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). El dato confirma un inicio de año con presiones moderadas sobre los precios, impulsadas principalmente por electricidad, transporte aéreo y seguros.

El IPC es el indicador que mide la variación promedio de los precios de un conjunto representativo de bienes y servicios que consumen los hogares. Es la principal referencia para medir la inflación, ya que refleja cuánto aumentan o disminuyen los precios en comparación con un período anterior. En Panamá, el cálculo se realiza bajo la base 2024=100, lo que permite actualizar las ponderaciones según los patrones de consumo más recientes.

De acuerdo con el reporte oficial, el IPC Nacional Urbano aumentó 0.2% en enero, mientras que la provincia de Panamá registró una variación de 0.5% y el Resto Urbano mostró 0.1%. La diferencia regional refleja mayor presión en la capital, donde el peso del transporte y servicios es más significativo.

En términos simples, una variación mensual de 0.2% en el IPC es baja. Significa que, en promedio, los precios subieron muy poco en comparación con el mes anterior.

No refleja una inflación fuerte ni un aumento generalizado en el costo de vida, sino ajustes puntuales en algunos productos o servicios. Si ese ritmo se mantuviera durante todo el año, la inflación anual sería moderada y manejable.

Panamá cerró 2025 con una inflación acumulada cercana a 1.7%, manteniéndose en niveles históricamente moderados. Cortesía

En la práctica, un 0.2% indica que los precios están relativamente estables y que no hay, por ahora, una presión inflacionaria significativa en la economía.

Entre las divisiones que impulsaron el alza destacan Seguros y servicios financieros con 1.1%, Vivienda, agua, electricidad y gas con 0.9%, y Recreación, deporte y cultura con 0.5%. En seguros, el incremento estuvo asociado al aumento en el seguro de automóvil y servicios financieros (1.5%). En vivienda, la mayor variación se registró en electricidad, que subió 4.8%, siendo uno de los principales factores de incidencia mensual.

El componente de Transporte aumentó 0.4%, impulsado por un fuerte incremento de 29.1% en el transporte aéreo nacional e internacional. Este comportamiento suele observarse en temporadas de alta demanda o ajustes tarifarios de inicio de año. También registraron incrementos Servicios de restaurantes y alojamientos (0.2%), especialmente por el alza en hoteles y posadas.

En Alimentos y bebidas no alcohólicas, el aumento fue de 0.1%, con variaciones destacadas en café y té (1.1%), carnes (0.8%) y pescados y mariscos (0.7%). El encarecimiento de proteínas frescas y productos básicos influyó en el resultado del mes, aunque el impacto general fue moderado.

El grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 0.1%, con alzas en café, carnes y mariscos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todas las divisiones mostraron incrementos. Servicios educativos registró una caída de 0.5%, asociada principalmente a una disminución en educación terciaria (-1.5%). También bajaron Prendas de vestir y calzado (-0.2%), especialmente por la reducción en precios de calzado, así como Muebles y equipo doméstico (-0.1%) e Información y comunicación (-0.1%).

En términos de incidencia, la gráfica oficial del informe muestra que Vivienda y Transporte fueron las divisiones con mayor contribución positiva al índice, mientras que Servicios educativos y vestimenta restaron presión al resultado general.

En perspectiva anual, Panamá cerró 2025 con una inflación acumulada cercana al 1.7%, manteniéndose dentro de rangos históricamente bajos en comparación con economías regionales. En los últimos años, el comportamiento del IPC ha sido relativamente contenido, tras los picos observados en 2022 vinculados al encarecimiento internacional de combustibles y alimentos.

En 2023 la inflación se moderó progresivamente, mientras que en 2024 y 2025 se observó un entorno de estabilidad de precios con variaciones mensuales bajas, apoyadas en subsidios energéticos y relativa estabilidad cambiaria. El resultado de enero de 2026 sugiere continuidad en esa tendencia de inflación moderada, aunque sectores como electricidad y transporte muestran volatilidad puntual.

El transporte aéreo nacional e internacional subió 29.1% durante el primer mes del año. Archivo

El IPC no solo mide inflación general. También es utilizado como referencia para ajustes salariales, contratos de alquiler, tarifas y análisis macroeconómico, por lo que su evolución es clave para empresas, consumidores y autoridades.

El comportamiento de enero evidencia que los mayores impulsos provinieron de servicios regulados y costos financieros, más que de una presión amplia en alimentos. El alza en electricidad y transporte aéreo marcó la pauta del mes, mientras que educación y vestimenta amortiguaron el resultado total.

Con una variación mensual de 0.2% y un índice que se mantiene en torno a niveles estables, Panamá inicia 2026 con un escenario inflacionario controlado, aunque dependiente del comportamiento energético y de servicios. La evolución en los próximos meses será determinante para confirmar si la tendencia de moderación se mantiene o si aparecen nuevas presiones externas.