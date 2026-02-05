Ponen en marcha cortes masivos en el suministro de agua en Panamá por morosidad de $98 millones

La provincia de Panamá concentra más de $10.2 millones en deudas por consumo de agua potable. Cortesía

La morosidad acumulada con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) alcanzó los $98 millones al inicio de 2026, una situación que llevó a la entidad a poner en marcha un operativo nacional de cortes dirigido a usuarios residenciales y comerciales con saldos pendientes, en un esfuerzo por recuperar ingresos y preservar la sostenibilidad del servicio.

Del total adeudado, $82 millones corresponden al sector residencial y $16 millones al sector comercial, cifras que la institución considera un riesgo directo para la operación del sistema.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, conocido como IDAAN, es la entidad pública responsable de la producción, potabilización y distribución de agua potable en gran parte del país, además de la gestión de infraestructura vinculada al sistema de acueductos y alcantarillados en las zonas bajo su cobertura.

Su operación incluye el funcionamiento de plantas potabilizadoras, redes de distribución y sistemas de medición y cobro del servicio, por lo que su nivel de recaudo y su capacidad de mantenimiento inciden directamente en la continuidad y calidad del suministro.

El despliegue técnico priorizará la provincia de Panamá, donde la deuda supera los $10.2 millones, y se mantendrá activo de forma continua durante todo el año, incluyendo periodos festivos como los carnavales, con el objetivo de fortalecer la estabilidad financiera, mejorar la recaudación y garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de las plantas potabilizadoras.

El recaudo financia la operación de 56 plantas potabilizadoras y el mantenimiento de las redes de distribución. Archivo

La directora nacional de Comercialización del IDAAN, Marvina Ábrego, indicó que el operativo se ejecutará sin interrupciones y que busca sanear las finanzas de la institución, reducir la morosidad histórica y asegurar fondos para inversión y mantenimiento, señalando que el incumplimiento sistemático limita la capacidad operativa y compromete la calidad del servicio.

Desde la institución se reiteró que la obstrucción de medidores mediante concreto u otras barreras físicas constituye una falta administrativa, que los usuarios que impidan inspecciones serán sancionados y que sus expedientes podrán ser remitidos a la Jurisdicción Coactiva, advirtiendo además que la manipulación de equipos no impide la suspensión del suministro.

Para evitar cortes, el IDAAN mantiene habilitados diversos canales de pago, incluyendo arreglos presenciales, agentes comisionistas y plataformas de banca en línea, con el objetivo de facilitar la regularización de deudas sin afectar de forma inmediata a los hogares, promoviendo convenios flexibles para los clientes con dificultades económicas.

La entidad recordó que el recaudo constituye el principal sustento operativo del sistema, ya que financia el funcionamiento de las 56 plantas potabilizadoras del país, cubre la adquisición de insumos químicos, permite el mantenimiento preventivo de las redes y respalda las inversiones necesarias para garantizar la continuidad del servicio.

La morosidad con el IDAAN alcanzó los $98 millones en 2026, de los cuales $82 millones corresponden al sector residencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La administración subrayó que el plan no tiene un enfoque punitivo, sino correctivo, orientado a fortalecer la corresponsabilidad ciudadana, promover la cultura de pago y preservar la sostenibilidad del sistema nacional de acueductos, aunque advirtió que se aplicarán suspensiones cuando no exista voluntad de regularización.

Mientras el IDAAN intensifica su plan de recuperación financiera, miles de residentes en la región de Azuero continúan sin acceso pleno a agua potable certificada, tras la crisis generada en mayo de 2025 por la contaminación del río La Villa, principal afluente de la zona, que afectó a distritos como Las Tablas, Guararé, Chitré y La Villa, impactando en su momento a más de 100 mil personas.

El Ministerio de Salud mantiene activo el proceso de recertificación sanitaria y no ha emitido aún una declaratoria definitiva en varias áreas, a la espera de la validación de laboratorios externos que confirmen los análisis internos realizados por el IDAAN, en cumplimiento de los protocolos establecidos.

Las redes de Las Tablas, Llano de Piedra y Guararé, así como las plantas Roberto Reina y Rufina Alfaro, ya han sido certificadas a nivel interno, pero el proceso exige doble verificación antes de levantar cualquier restricción, con el objetivo de garantizar la seguridad sanitaria de la población, dijo el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo.

Hasta el momento, el 70% de los resultados externos recibidos confirma lo reportado por los análisis internos, mientras que el 30% restante continúa pendiente, con expectativas de ser entregado en los próximos días. En el caso de Chitré y La Villa, las autoridades han indicado que será necesario esperar hasta después de los carnavales debido al proceso de descontaminación de redes.

La contaminación del río La Villa desató en 2025 una crisis de agua potable en Azuero que afecta a más de 100 mil personas y obligó a mantener restricciones mientras avanzan las recertificaciones sanitarias. Cortesía

El Ministerio de Salud reiteró que no se adoptará ninguna decisión sin respaldo científico y que no habrá flexibilización sin evidencia técnica, advirtiendo que levantar restricciones sin validación completa podría generar riesgos sanitarios.

La crisis del río La Villa representa uno de los mayores episodios de afectación hídrica en el interior del país en la última década, obligando al uso masivo de agua embotellada, a la distribución mediante cisternas y generando impactos en actividades comerciales y educativas, mientras los trabajos de limpieza y rehabilitación avanzan de forma progresiva.

La crisis hídrica en Azuero se originó tras la contaminación del río La Villa con desechos provenientes de actividades vinculadas a la producción porcina, cuyos residuos llegaron al principal afluente de la región y afectaron directamente las plantas potabilizadoras y las redes de distribución, obligando a restringir el consumo humano durante varios meses.

La situación genera un impacto adicional al producirse en una de las zonas que más visitantes recibe durante las fiestas de carnaval, que iniciarán el próximo 14 de febrero, cuando miles de personas se trasladan hacia distritos como Las Tablas, Chitré y La Villa, incrementando la demanda de agua potable y la presión sobre un sistema que aún se encuentra en proceso de normalización.