El Ministerio Público de Panamá reporta incautación de 811 paquetes de presunta droga en terminal portuaria

El Ministerio Público de Panamá confirmó este lunes el incautamiento de 811 paquetes de presunta droga en una terminal portuaria del Pacífico con destino final en la India, en un contexto de escalada operativa que ha permitido a las autoridades retirar de circulación más de setenta toneladas de sustancias ilícitas desde el inicio de 2025, según datos destacados por laestrella.com.pa.

El impacto económico de estos decomisos, calculado a partir de un valor promedio de USD 40,000 por kilogramo, se aproxima a 2,000 millones de dólares, lo que representa un golpe considerable a las finanzas de los grupos delictivos.

De acuerdo a la información oficial comunicada por la Fiscalía Antidrogas y la Policía Nacional, el cargamento fue hallado en un contenedor, aunque las autoridades no detallaron el peso total ni el tipo específico de sustancia incautada. Las estimaciones indican que cada paquete puede pesar al menos un kilo, en línea con el historial panameño donde la cocaína es la droga más frecuentemente decomisada.

En el mismo comunicado se especificó: “La carga tenía como destino final India.” Este tipo de tráfico refuerza la posición de Panamá como eje crítico en el tránsito internacional de estupefacientes.

Aumentan los decomisos de drogas

El hallazgo reciente se añade a una cadena de incautaciones significativas realizadas por las fuerzas panameñas. El domingo previo, las autoridades informaron sobre la confiscación de 3,029 paquetes de droga y la detención de cinco ciudadanos extranjeros en una operación marítima en el litoral del Caribe, según reportó el Ministerio Público panameño al medio EFE.

Esta acción se suma al decomiso de 5,356 paquetes concretado el 17 de enero durante el abordaje de una embarcación en las islas del Archipiélago de Las Perlas, en el Pacífico, dirigido por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

Según un informe reflejado por Prensa Mercosur, la reciente operación en el Caribe, coordinada entre el Senan y la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala, incluyó la captura de los cinco individuos y la confiscación de una lancha. Las imágenes facilitadas por las autoridades muestran los paquetes incautados alineados sobre la cubierta del vehículo, reflejando la magnitud del operativo. Hasta el momento no se ha informado sobre la nacionalidad de los detenidos.

Los datos recopilados por laestrella.com.pa evidencian un incremento en el esfuerzo antidrogas: desde inicios del año pasado se han ejecutado 134 operativos, con 71 toneladas de drogas retiradas del mercado. Estas intervenciones permitieron interceptar 43 toneladas de clorhidrato de cocaína, 22.5 toneladas de marihuana, 22 paquetes de metanfetaminas y una unidad de éxtasis. Ese volumen de afectación se traduce en una pérdida calculada en 1,946 millones de dólares para las organizaciones criminales.

El despliegue policial tampoco se limita a las costas. Según consignó tvn-2.com, hasta el 21 de diciembre se efectuaron 19,324 allanamientos con la intervención de la Policía Nacional y el Ministerio Público, lo que derivó en el decomiso de 44,795 paquetes de sustancias ilegales. Buena parte de estos hallazgos ocurrieron en vehículos modificados con doble fondo y en contenedores de los principales puertos del Atlántico y el Pacífico.

Las consecuencias penales también han sido amplias. El Senan informó a laestrella.com.pa que durante el mismo periodo se produjo la detención de 142 personas de diversas nacionalidades, distribuidas entre 74 panameños y 54 colombianos, así como la confiscación de 40 embarcaciones, 37 armas de fuego y 6,618 municiones.

El ministro de Seguridad, Frank ábrego, reconoció a laestrella.com.pa que el año 2025 representó “un desafío particular” debido a la “sobreproducción de drogas en la región” y al aumento del tráfico originado en Colombia.

Ábrego enfatizó que la cooperación interinstitucional y el aumento de controles posibilitaron cifras históricas: “Más de 118 toneladas de drogas decomisadas en 2023”, incluyendo “una marca histórica de 13.500 kilos incautados en un solo procedimiento”, según registros del Senan.

Panamá consolidó en 2025 su rol como principal puerta de ingreso de cocaína a Centroamérica, influido por la producción regional de estupefacientes, y mantuvo la presión sobre el narcotráfico con la incautación, según cifras del Ministerio Público, de 129 toneladas de drogas y 47.8 toneladas de precursores químicos.