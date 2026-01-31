Panamá

Capital panameña estará sin agua potable por 18 horas este sábado

El servicio se suspenderá desde las 5:00 a.m. por mantenimiento y obras del Anillo Hidráulico Este, según informó el Idaan.

Guardar

Este sábado 31 de enero, la ciudad de Panamá y el distrito de San Miguelito enfrentarán una suspensión programada del suministro de agua potable que se prolongará por aproximadamente 18 horas, a partir de las 5:00 a.m., como consecuencia de labores de mantenimiento e interconexión de infraestructura clave en la planta potabilizadora más importante del país.

El servicio comenzará a restablecerse de forma gradual desde las 11:30 p.m. del mismo sábado, una vez concluidos los trabajos.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) explicó que la paralización de la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte, ubicada en el sector de Chilibre, responde a una serie de actividades que forman parte del Plan Nacional de Mantenimiento.

Las labores se realizan en coordinación con el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades) y contemplan, entre otras acciones, la interconexión del denominado “Anillo Hidráulico Este”, un proyecto diseñado para reforzar la distribución de agua potable hacia el sector este de la ciudad capital.

La planta de Chilibre es la principal fuente de agua potable para los distritos de Panamá y San Miguelito, que concentran a miles de residentes y representan el corazón urbano y metropolitano del país.

Durante la suspensión del servicio
Durante la suspensión del servicio se dará mantenimiento a la subestación eléctrica y se realizarán ajustes en válvulas del sistema de distribución. (AP Foto/Arnulfo Franco)

La planta extrae agua cruda del Lago Alajuela, la trata y la distribuye a través de un sistema de tuberías a gran parte de la población, por lo que cualquier interrupción de sus operaciones tiene un impacto inmediato en la vida cotidiana de los habitantes.

Qué es el “Anillo Hidráulico Este” y por qué es clave

El Anillo Hidráulico Este es una obra de infraestructura que lleva años en construcción y que actualmente se encuentra en su fase final, con cerca del 99% de avance.

Se trata de un sistema de tuberías paralelas interconectadas que permitirá dirigir y almacenar agua potable específicamente hacia el este del área metropolitana, mejorando la capacidad de respuesta del sistema ante variaciones de demanda y reduciendo la vulnerabilidad del suministro en sectores como Altos de Tocumen y Panamá Este.

El proyecto incluye tanques de almacenamiento con capacidades de 3.3 millones de galones en Altos de Tocumen y 7 millones de galones en María Henríquez, conectados a través de tuberías principales de dos metros de diámetro a la red de conducción desde Chilibre.

Esta obra, una vez concluida y funcionando plenamente, beneficiará a más de 500 mil personas al reforzar la capacidad de transporte y distribución del agua potable en la zona más poblada de la ciudad.

Durante la intervención de este sábado también se aprovechará para realizar mantenimiento a la subestación eléctrica de la planta, y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) desarrollará inspecciones en el foso de succión en el lago, parte del sistema que capta el agua cruda para iniciar su tratamiento.

Los trabajos se extenderán por
Los trabajos se extenderán por 18 horas. Archivo

Además, se efectuarán cambios de válvulas en la red de distribución para optimizar el flujo y la presión del agua cuando el servicio se restablezca.

Antecedentes de paros

No se trata de una situación única. La Planta Potabilizadora de Chilibre ha enfrentado interrupciones de operación en el pasado debido a trabajos de mantenimiento y también por fallas en el sistema eléctrico, que han provocado cortes de suministro por horas e incertidumbre entre la población.

En 2025, por ejemplo, la planta operó al 90% de su capacidad durante algunos días mientras se reparaba un motor de bombeo, afectando temporalmente el servicio en áreas de Panamá y San Miguelito.

Además, en noviembre de ese mismo año una falla eléctrica dejó fuera de servicio la planta por varias horas hasta que se restablecieron las operaciones al 100%.

Estas situaciones han exhibido la vulnerabilidad del sistema de producción de agua potable ante variaciones eléctricas y fallas en la infraestructura, especialmente en una instalación tan determinante para la capital que, si presenta una sola interrupción significativa, deja sin agua a miles de personas por varias horas.

La planta de Chilibre ha
La planta de Chilibre ha registrado interrupciones previas por fallas eléctricas y mantenimientos, lo que ha dejado sin agua a miles de residentes por varias horas. EFE/Gustavo Amador

Ante este corte prolongado, el Idaan ha reiterado a la población la necesidad de almacenar agua con antelación y tomar precauciones para actividades esenciales como consumo, higiene y preparación de alimentos, sobre todo en hogares, escuelas, hospitales y empresas que dependen del suministro continuo.

El Instituto ha señalado también que, una vez finalizados los trabajos, el restablecimiento del agua será progresivo, y que sectores más alejados o en zonas altas podrían experimentar demoras en la recuperación total del servicio.

El reto para las autoridades es ahora mejorar la resiliencia del sistema hídrico, avanzar en la modernización de las plantas y reforzar la infraestructura eléctrica para minimizar futuros cortes no programados, a la vez que se completa el Anillo Hidráulico Este, una pieza clave para la estabilidad del suministro en el futuro cercano.

Temas Relacionados

PanamáAguaPotabilizadora de ChilibreFalla eléctricaSan Miguelito

Últimas Noticias

La recaudación tributaria de El Salvador en 2025 supera previsiones oficiales y alcanza USD 7,986.1 millones

Los ingresos tributarios rebasaron en USD 255.9 millones el monto presupuestado, impulsados por un crecimiento anual del 8.4 %, según el reporte de la Dirección General de Tesorería y el Ministerio de Hacienda

La recaudación tributaria de El

La Defensoría del Consumidor de El Salvador alerta sobre retiro de estufas de butano por riesgo de incendio

La decisión de retirar más de 200 mil unidades responde a los reportes procedentes de la Comisión de Seguridad de Estados Unidos, que documentó lesiones graves y solicitó la colaboración de proveedores para localizarlas en el país

La Defensoría del Consumidor de

San Salvador Centro inicia su plan especial de limpieza y fumigación 2026

La intervención municipal para prevenir enfermedades transmitidas por vectores establece un precedente en la gestión coordinada de riesgos sanitarios, abarcando hogares y escuelas

San Salvador Centro inicia su

Expresidente del Congreso de Honduras aprueba ley para instalar la comisión contra corrupción sin acuerdos ni debate

Luis Redondo remitió la normativa a La Gaceta días antes de su salida, otorgando a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) facultades como querellante autónomo

Expresidente del Congreso de Honduras

Presidente de Honduras instruye a las secretarías de Estado que no instalen su retrato oficial y pide colocar una oración de Gandhi

El inicio del gobierno de Nasry Juan Asfura en Honduras estará marcado por una directriz inusual en la simbología institucional: las oficinas públicas del país dejarán de exhibir el retrato oficial del presidente en funciones, una práctica arraigada en la tradición administrativa de la región

Presidente de Honduras instruye a

TECNO

Mark Zuckerberg lo advierte: la

Mark Zuckerberg lo advierte: la IA ya permite que una sola persona haga el trabajo de equipos completos

Cuánto vale tu contraseña en la dark web: así roban y venden tus datos con phishing

Cómo será el contenido viral en 2026 y por qué ya no alcanza con solo grabar videos

Apple se apoya en Gemini de Google para que Siri compita con ChatGPT

Paso a paso para invertir en criptomonedas y cuál es su valor

ENTRETENIMIENTO

Antonio Banderas y el precio

Antonio Banderas y el precio de su sueño: el hambre y la pobreza que marcó sus primeros años en Madrid

Murió Catherine O’Hara: sus personajes más icónicos en el cine y la televisión

Paul McCartney confesó con qué artista sueña colaborar, pese a haber sido rechazado una vez

Patrick Wilson, el actor de “El Conjuro”, sorprendió a los 52 años con su transformación física

‘Heated Rivalry’, la aclamada serie LGBTQ+ que por fin llega a Latinoamérica: ¿cómo se convirtió en el gran fenómeno de 2026?

MUNDO

Reportan una explosión en un

Reportan una explosión en un edificio de la ciudad iraní Bandar Abbas: investigan la causa del estallido

El régimen de Irán volvió a desafiar a EEUU: “Si comete un error, pondrá en riesgo su propia seguridad”

Estados Unidos advirtió al régimen de Irán que “no tolerará” ejercicios militares “inseguros” cerca de sus fuerzas en Medio Oriente

El país sin semáforos: tradición vial, gestos humanos y una resistencia cultural que desafía la modernidad

La actividad industrial de China cayó en enero por falta de demanda y complica al modelo impuesto por Xi Jinping