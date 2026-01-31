Capital panameña estará sin agua potable por 18 horas este sábado

Este sábado 31 de enero, la ciudad de Panamá y el distrito de San Miguelito enfrentarán una suspensión programada del suministro de agua potable que se prolongará por aproximadamente 18 horas, a partir de las 5:00 a.m., como consecuencia de labores de mantenimiento e interconexión de infraestructura clave en la planta potabilizadora más importante del país.

El servicio comenzará a restablecerse de forma gradual desde las 11:30 p.m. del mismo sábado, una vez concluidos los trabajos.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) explicó que la paralización de la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte, ubicada en el sector de Chilibre, responde a una serie de actividades que forman parte del Plan Nacional de Mantenimiento.

Las labores se realizan en coordinación con el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades) y contemplan, entre otras acciones, la interconexión del denominado “Anillo Hidráulico Este”, un proyecto diseñado para reforzar la distribución de agua potable hacia el sector este de la ciudad capital.

La planta de Chilibre es la principal fuente de agua potable para los distritos de Panamá y San Miguelito, que concentran a miles de residentes y representan el corazón urbano y metropolitano del país.

Durante la suspensión del servicio se dará mantenimiento a la subestación eléctrica y se realizarán ajustes en válvulas del sistema de distribución. (AP Foto/Arnulfo Franco)

La planta extrae agua cruda del Lago Alajuela, la trata y la distribuye a través de un sistema de tuberías a gran parte de la población, por lo que cualquier interrupción de sus operaciones tiene un impacto inmediato en la vida cotidiana de los habitantes.

Qué es el “Anillo Hidráulico Este” y por qué es clave

El Anillo Hidráulico Este es una obra de infraestructura que lleva años en construcción y que actualmente se encuentra en su fase final, con cerca del 99% de avance.

Se trata de un sistema de tuberías paralelas interconectadas que permitirá dirigir y almacenar agua potable específicamente hacia el este del área metropolitana, mejorando la capacidad de respuesta del sistema ante variaciones de demanda y reduciendo la vulnerabilidad del suministro en sectores como Altos de Tocumen y Panamá Este.

El proyecto incluye tanques de almacenamiento con capacidades de 3.3 millones de galones en Altos de Tocumen y 7 millones de galones en María Henríquez, conectados a través de tuberías principales de dos metros de diámetro a la red de conducción desde Chilibre.

Esta obra, una vez concluida y funcionando plenamente, beneficiará a más de 500 mil personas al reforzar la capacidad de transporte y distribución del agua potable en la zona más poblada de la ciudad.

Durante la intervención de este sábado también se aprovechará para realizar mantenimiento a la subestación eléctrica de la planta, y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) desarrollará inspecciones en el foso de succión en el lago, parte del sistema que capta el agua cruda para iniciar su tratamiento.

Los trabajos se extenderán por 18 horas. Archivo

Además, se efectuarán cambios de válvulas en la red de distribución para optimizar el flujo y la presión del agua cuando el servicio se restablezca.

Antecedentes de paros

No se trata de una situación única. La Planta Potabilizadora de Chilibre ha enfrentado interrupciones de operación en el pasado debido a trabajos de mantenimiento y también por fallas en el sistema eléctrico, que han provocado cortes de suministro por horas e incertidumbre entre la población.

En 2025, por ejemplo, la planta operó al 90% de su capacidad durante algunos días mientras se reparaba un motor de bombeo, afectando temporalmente el servicio en áreas de Panamá y San Miguelito.

Además, en noviembre de ese mismo año una falla eléctrica dejó fuera de servicio la planta por varias horas hasta que se restablecieron las operaciones al 100%.

Estas situaciones han exhibido la vulnerabilidad del sistema de producción de agua potable ante variaciones eléctricas y fallas en la infraestructura, especialmente en una instalación tan determinante para la capital que, si presenta una sola interrupción significativa, deja sin agua a miles de personas por varias horas.

La planta de Chilibre ha registrado interrupciones previas por fallas eléctricas y mantenimientos, lo que ha dejado sin agua a miles de residentes por varias horas. EFE/Gustavo Amador

Ante este corte prolongado, el Idaan ha reiterado a la población la necesidad de almacenar agua con antelación y tomar precauciones para actividades esenciales como consumo, higiene y preparación de alimentos, sobre todo en hogares, escuelas, hospitales y empresas que dependen del suministro continuo.

El Instituto ha señalado también que, una vez finalizados los trabajos, el restablecimiento del agua será progresivo, y que sectores más alejados o en zonas altas podrían experimentar demoras en la recuperación total del servicio.

El reto para las autoridades es ahora mejorar la resiliencia del sistema hídrico, avanzar en la modernización de las plantas y reforzar la infraestructura eléctrica para minimizar futuros cortes no programados, a la vez que se completa el Anillo Hidráulico Este, una pieza clave para la estabilidad del suministro en el futuro cercano.