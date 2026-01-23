Principal terminal aérea de Panamá proyecta ingresos de hasta $356 millones en 2026

La suspensión de los vuelos desde y hacia Venezuela incidió en que la principal terminal aérea del país no alcanzara la meta de pasajeros proyectada para 2025, según reconoció la administración del aeropuerto. REUTERS/Aris Martínez

El Aeropuerto Internacional de Tocumen, sociedad anónima controlada por el Estado, proyecta para 2026 ingresos entre $334 millones y $356 millones, dependiendo del comportamiento del tráfico aéreo, y espera cerrar el año con hasta 22.6 millones de pasajeros.

Según el reporte presentado, Tocumen superó en 2025 los $315 millones en ingresos, con un crecimiento aproximado de 7% frente a 2024.

La administración atribuyó ese comportamiento al aumento del volumen de pasajeros, a la actividad comercial en terminales y a la operación de carga aérea, que se mantiene como un componente relevante del modelo de negocio del aeropuerto.

El gerente general de Tocumen S.A., José Antonio Ruiz, señaló que el flujo de ingresos permite planificar inversiones con recursos propios y mantener un programa de obras y modernización.

En la presentación, Ruiz Blanco insistió en que el foco para 2026 es ejecutar inversiones que respondan a la demanda proyectada y a la competencia regional entre hubs de conexión.

En 2025, Tocumen registró 20.98 millones de pasajeros, un aumento de 9% respecto a 2024, junto con 166,448 movimientos aéreos.

La red operada desde el aeropuerto incluyó 97 destinos internacionales, atendidos por 17 aerolíneas de pasajeros y 28 aerolíneas de carga, de acuerdo con las cifras divulgadas en el informe.

El gerente general de Tocumen, José Antonio Ruiz Blanco, indicó que el aeropuerto cerró 2025 con cerca de 21 millones de pasajeros y proyecta para 2026 ingresos de hasta $356 millones, junto con nuevas inversiones en infraestructura y capacidad operativa.

Ruíz reconoció que la suspensión de los vuelos desde y hacia Venezuela impidió que la terminal superara la meta de 21 millones de viajeros proyectada para 2025.

La decisión de varias aerolíneas de frenar o limitar operaciones hacia ese país estuvo vinculada, en primera instancia, a reportes de interferencias en señales de navegación aérea. Posteriormente, el escenario se tensó aún más tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, un hecho que derivó en restricciones adicionales y cancelaciones en la región.

Carga, un negocio al alza

En paralelo, el aeropuerto movilizó 248,455 toneladas métricas de carga aérea, un volumen que la administración vinculó con el papel de Panamá como punto de conexión logística para la región.

El componente de carga se mantiene como una línea de negocio que influye en la actividad del aeropuerto más allá del tráfico de pasajeros, tanto por el movimiento de mercancías como por los servicios asociados a operadores y aerolíneas cargueras.

Tocumen también informó que fue reconocido por segundo año consecutivo por Cirium como Aeropuerto Mediano Más Puntual del Mundo, con un índice de puntualidad de 93.34% en 2025. La administración presentó este indicador como parte de los elementos operativos usados por aerolíneas y pasajeros para evaluar tiempos y confiabilidad.

Tocumen movilizó en 2025 un total de 248,455 toneladas métricas de carga aérea, consolidando el componente logístico como una de las líneas clave de la operación del aeropuerto. (AP Foto/Wilfredo Lee, Archivo)

La proyección para 2026, además de los ingresos estimados, incluye un incremento del tráfico aéreo hasta 22.6 millones de pasajeros. En ese escenario, el aeropuerto detalló un paquete de inversiones y ajustes operativos orientados a ampliar capacidad, reducir puntos de congestión y modernizar procesos, con énfasis en infraestructura y tecnología.

Uno de los proyectos anunciados para 2026 es la construcción de 10 nuevas puertas de abordaje. Con esa ampliación, el total de puertas se elevará a 64. La administración explicó que el plan responde a la meta de manejar 30 millones de pasajeros hacia el final de la década, cifra que se utiliza como referencia para dimensionar infraestructura, operaciones y capacidad de atención.

En materia de infraestructura crítica, Tocumen confirmó que ya está en marcha la rehabilitación de sus dos pistas de aterrizaje, con una inversión superior a $54 millones.

El proyecto busca asegurar la continuidad operativa, mantener estándares de seguridad y evitar restricciones de capacidad asociadas al desgaste normal de las superficies en un aeropuerto de alta frecuencia de operaciones.

Más del 74% de los pasajeros que transitan por Tocumen corresponden a viajeros en tránsito, un volumen que las autoridades buscan convertir en visitantes que opten por conocer Panamá y dinamizar la actividad turística. EFE/ Bienvenido Velasco/Archivo

La administración también incluyó entre las prioridades la rehabilitación de calles de rodaje y ajustes para mejorar la circulación de aeronaves en plataforma.

En el componente tecnológico, Tocumen indicó que avanza en planes de modernización mediante soluciones de biometría y automatización, además de mejoras relacionadas con control de flujos y procesos de atención.

La administración sostuvo que estas herramientas se incorporan como parte de la gestión de tiempos y eficiencia en puntos de contacto con pasajeros, en un entorno en el que los hubs compiten no solo por rutas y frecuencias, sino por experiencia operativa.

Durante la conferencia, Ruiz Blanco sostuvo que las cifras presentadas buscan mostrar el punto de partida de la planificación de 2026 y el enfoque de inversión.

“Hoy presentamos cifras, sí. Pero más que cifras, presentamos la historia de un país que volvió a tomar impulso, que recuperó su ritmo y que hoy mira el 2026 con confianza y con la determinación de seguir creciendo”, afirmó el gerente general.

Durante la conferencia de Tocumen también presentaron datos de gestión 2025 la Autoridad de Turismo de Panamá, Promtur Panamá y la Autoridad Aeronáutica Civil, cuyos representantes expusieron cifras vinculadas a conectividad aérea, turismo y regulación del sector.

El informe también incluyó datos sobre aeropuertos regionales administrados por Tocumen S.A. En 2025, estas terminales movilizaron 781,871 pasajeros y registraron 32,036 operaciones aéreas.

La administración indicó que el comportamiento de los aeropuertos regionales se vincula con el turismo interno y con la conectividad entre provincias, pero reconoció que el crecimiento plantea ajustes de gestión para acompañar la demanda con infraestructura y sostenibilidad operativa.

Las terminales regionales están ubicadas en las provincias de Chiriquí, Coclé, Panamá Oeste y Colón.

La conferencia se realizó ante medios nacionales e internacionales y contó con la presencia del ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, junto a representantes del sector turístico y aeronáutico. En el encuentro también participaron el subadministrador general de la Autoridad de Turismo de Panamá, Jorge Correa; la vicepresidenta de la Junta Directiva de Promtur, Sara Pardo; y el director general de la Autoridad Aeronáutica Civil, capitán Rafael Bárcenas, quienes presentaron datos de desempeño y líneas de trabajo para 2026 vinculadas a conectividad y turismo.