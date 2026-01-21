Panamá realiza su último entrenamiento antes de enfrentar a México en amistoso internacional

Ante México, el cuerpo técnico panameño ha insistido en la necesidad de mejorar el control del balón. Cortesía

La Selección Mayor de Panamá realizó este miércoles en horas de la mañana su último entrenamiento antes de enfrentar a México en un partido amistoso internacional que se disputará este jueves 22 de enero, a las 8:00 p.m. (hora de Panamá), en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

El encuentro forma parte de la preparación de ambos equipos con miras al Mundial que se jugará entre junio y julio en Estados Unidos, Canadá y México.

La práctica se desarrolló con normalidad, aunque sin la presencia del director técnico Thomas Christiansen, quien continúa recuperándose de un virus estomacal.

En su ausencia, el asistente técnico Javier Sánchez Jara fue el encargado de dirigir la sesión y atender a los medios de comunicación, destacando el valor del compromiso como una oportunidad clave para los jugadores que buscan consolidarse dentro del proceso mundialista.

“Viendo que a seis meses tenemos un Mundial, es una oportunidad de oro”, señaló Sánchez Jara, al referirse a la importancia de estos partidos amistosos para evaluar rendimiento, adaptación táctica y competencia interna dentro del grupo.

El asistente técnico Javier Sánchez Jara dirigió el último entrenamiento ante la ausencia del técnico Thomas Christiansen, quien continúa recuperándose de un virus estomacal. Cortesía

Panamá llega a este encuentro tras empatar 1-1 como visitante frente a Bolivia, en un partido disputado el pasado domingo. En ese compromiso, el atacante Kadir Barría debutó con la selección absoluta y anotó el gol panameño apenas cinco minutos después del inicio del encuentro, un estreno que no pasó desapercibido para el cuerpo técnico.

El asistente técnico valoró positivamente el rendimiento del grupo ante Bolivia, teniendo en cuenta el corto tiempo de trabajo y la presencia de varios jugadores jóvenes y nuevos dentro de la convocatoria.

“Para los pocos días que llevábamos entrenando, el grupo estuvo bien. Hubo momentos en los que nos metimos demasiado en bloque bajo, perdimos un poco el control del balón, pero eran las circunstancias del partido”, explicó.

Sobre Barría, Sánchez Jara indicó que es un jugador que viene siendo seguido desde hace tiempo.

“Es un chico que tiene las cosas muy claras, de cara a gol es súper efectivo, no solo el otro día, también en los entrenamientos siempre muestra algo diferente. Vamos a seguir controlándolo y ver cómo evoluciona”, detalló.

De cara al partido ante México, el cuerpo técnico panameño ha insistido en la necesidad de mejorar el control del balón y la tranquilidad en la circulación, aspectos que consideran clave ante un rival con mayor posesión y jerarquía individual.

Panamá viene de empatar 1-1 ante Bolivia, que será el próximo rival de México en su gira de preparación. Cortesía

Sánchez Jara reconoció que el Rommel Fernández ofrece condiciones distintas a las del estadio donde se jugó ante Bolivia, lo que podría favorecer un mejor desempeño.

“El Rommel es un campo que conocemos bien. Controlamos la temperatura, el balón corre diferente. Esperamos que el equipo esté más tranquilo, tenga un poco más el balón y eso nos genere otras situaciones”, comentó.

México, por su parte, arribó a Panamá la noche del martes y fue recibido por aficionados en su hotel de concentración.

El equipo azteca, que llega con una nómina joven y renovada, utiliza esta gira como parte de su preparación mundialista. Tras enfrentar a Panamá, la selección mexicana viajará a Bolivia para disputar otro amistoso el domingo 25 de enero.

Kadir Barría dejó buenas sensaciones en su estreno con la selección panameña y continúa bajo observación del cuerpo técnico. Cortesía

Sánchez Jara destacó el proceso de renovación que vive el combinado mexicano y reconoció la calidad del rival. “Ha habido un cambio generacional positivo.

México tiene muchísimas opciones, jugadores jóvenes con mucha proyección. Es una selección potente, como lo ha sido siempre”, afirmó.

En el caso de México, la convocatoria combina juventud con jugadores de mayor recorrido en el fútbol internacional. Entre los nombres más conocidos que estarán ante Panamá figuran Luis Malagón, portero titular del América; Carlos Rodríguez y Erik Lira, habituales en el mediocampo del Cruz Azul; así como Diego Lainez, atacante del Tigres con experiencia en Europa.

A ellos se suma Roberto Alvarado, uno de los referentes ofensivos del Guadalajara, en una nómina que, si bien no presenta a todas sus figuras históricas, mantiene futbolistas con rodaje en ligas competitivas y participación constante en la selección mexicana.

Más allá del resultado, el cuerpo técnico panameño ve el partido como una prueba exigente para medir el nivel competitivo del plantel y observar a futbolistas que buscan ganarse un lugar en la lista final rumbo al Mundial.

“Estos partidos son para que el jugador se exponga, se vea en escenarios complicados y compita bien”, subrayó el asistente técnico.

El equipo mexicano arribó a Panamá la noche del martes, previo al partido amistoso frente a la selección panameña. Tomado de @miseleccionmx

El encuentro ante México cerrará una doble fecha de amistosos internacionales para Panamá y representa una nueva oportunidad para evaluar el progreso del equipo en una etapa clave del proceso.

Con el respaldo de su afición y jugando en casa, la selección canalera buscará ofrecer una actuación sólida frente a uno de los rivales más fuertes de la región, en un duelo que servirá como termómetro de cara a los retos que se avecinan en el calendario internacional.