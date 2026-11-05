Opinión

Una sociedad que envejece necesita aprender a cuidar

En un nuevo Día del Cuidador, más allá de los avances en la sociedad, hacen falta orientación profesional, redes de apoyo, alternativas de asistencia y una articulación real entre familias, instituciones, comunidad y Estado

Cuidados Paliativos
Acompañar al cuidador no es un lujo ni una concesión: es parte de la calidad del cuidado (Center TEC)
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Cada 5 de noviembre, en el Día del Cuidador, tenemos una oportunidad para mirar de cerca una tarea indispensable que suele pasar inadvertida. Detrás del acompañamiento cotidiano de muchas personas mayores hay hijos, parejas, familiares y profesionales que organizan horarios, atienden necesidades, escuchan y sostienen vínculos. Pero, ¿quién acompaña a quienes cuidan?

Una hija que acomoda su jornada laboral para asistir a su madre. Una pareja que reorganiza su rutina porque el otro necesita ayuda. Una familia que intenta combinar el trabajo, los hijos y el cuidado de una persona mayor. Estas escenas hablan de afecto y compromiso, pero también de una pregunta que ya no podemos dejar únicamente puertas adentro: ¿cómo distribuimos la responsabilidad de cuidar?

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Históricamente, el cuidado estuvo asociado a las mujeres, como si se tratara de una capacidad innata y no de una tarea que exige tiempo, conocimientos y habilidades. Esa idea contribuyó a invisibilizar su valor. Aún hoy, cuando surge una necesidad de asistencia en una familia, con frecuencia son las mujeres quienes reducen su jornada laboral, postergan proyectos o asumen la mayor parte de la organización cotidiana. Reconocer esta desigualdad es el primer paso para transformarla.

También necesitamos revisar la creencia de que cuidar bien significa estar disponible todo el tiempo. Muchas personas sienten culpa cuando descansan, piden ayuda o reservan un espacio para sí mismas. Piensan que nadie podrá hacerlo mejor o que delegar es una forma de abandonar. Sin embargo, el cuidado sostenido sin apoyos puede generar irritabilidad, angustia y agotamiento. Acompañar al cuidador no es un lujo ni una concesión: es parte de la calidad del cuidado.

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El desafío crece a medida que vivimos más años. Las familias son más pequeñas, las responsabilidades se concentran y no es raro que un hijo que cuida a su padre o a su madre sea también una persona mayor. Esperar que cada hogar resuelva esta realidad solo con buena voluntad no alcanza. Hacen falta orientación profesional, redes de apoyo, alternativas de asistencia y una articulación real entre familias, instituciones, comunidad y Estado.

Pero hablar de cuidado no es hablar únicamente de quien lo brinda. También es preguntarnos cómo queremos ser cuidados. Proteger a una persona mayor no debería significar decidir por ella. Aun cuando necesita ayuda para las actividades cotidianas, conserva una historia, preferencias, deseos y el derecho a participar en las decisiones sobre su vida. Escucharla, llamarla como desea y ofrecer apoyos sin infantilizarla son gestos concretos de respeto.

La tecnología puede facilitar tareas y mejorar la seguridad, pero no reemplaza una escucha atenta, una palabra de aliento o el reconocimiento de la singularidad de cada persona. El cuidado de calidad necesita herramientas y formación, pero también presencia humana.

Por eso, este Día del Cuidador nos invita a ampliar la mirada. No basta con agradecer la dedicación de quienes cuidan: debemos reconocer su trabajo, escuchar sus necesidades y generar condiciones para que puedan compartir responsabilidades y preservar su bienestar. Del mismo modo, debemos garantizar que las personas mayores reciban apoyos sin perder autonomía ni dignidad.

Una sociedad preparada para vivir más años no es solamente aquella que ofrece más servicios. Es aquella que comprende que el cuidado nos involucra a todos, en distintos momentos de la vida. Cuidar a quienes cuidan es, también, una forma de cuidar.

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