Opinión

Inteligencia artificial: las noticias se vuelven conversación y Argentina lidera el ranking de uso

El informe del Instituto Reuters, publicado el 29 de octubre, ubica al país por delante de Noruega y el Reino Unido en una encuesta digital realizada a unas dos mil personas por territorio

Primer plano de las manos de una persona que sostienen un teléfono móvil con una pantalla de chat de burbujas azules y grises.
Argentina encabeza el uso semanal de inteligencia artificial generativa entre los países analizados (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una persona escucha en la radio que cambian las condiciones para acceder a un crédito bancario. Automáticamente, abre un chat en su teléfono y pregunta: “Con mi sueldo, ¿puedo pedirlo?”. Otra lee una noticia sobre jubilaciones y consulta qué ocurriría con sus años de aportes. Alguien ve en televisión un anuncio sobre tarifas y quiere saber cómo afecta a su categoría, si le toca o no pagar más.

Son ejemplos de un mecanismo que empieza a abrirse paso y que es la novedad de la vida de casi todos nosotros, prácticamente sin distinción de clases sociales: la noticia llega primero (mayormente por redes sociales y en menor medida por medios tradicionales); después, cada persona busca una explicación vinculada con su propia situación.

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Así lo explica el nuevo informe del Instituto Reuters, de la Universidad de Oxford. Pero dice algo más: Argentina encabeza el uso semanal de inteligencia artificial generativa entre los nueve países analizados, con un 68%. Noruega registra un 57% y el Reino Unido, un 42%. El trabajo se publicó el 29 de octubre y se basa en encuestas online realizadas por YouGov, con alrededor de dos mil participantes por país.

Las noticias se convierten en el punto de partida para consultas sobre la vida cotidiana (EFE/Ballesteros)
Las noticias se convierten en el punto de partida para consultas sobre la vida cotidiana (EFE/Ballesteros)

La comparación tiene un límite preciso: Argentina lidera entre los países estudiados. El relevamiento no establece un ranking mundial y, por su metodología, representa fundamentalmente a la población conectada.

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ChatGPT mantiene el liderazgo. En los seis países con datos comparables de años anteriores, su uso semanal pasó del 22% al 34%. Gemini creció del 11% al 24%. Como una persona puede utilizar varias herramientas, esos porcentajes no deben leerse como porciones excluyentes de un mismo mercado.

El consumo de noticias mediante estas herramientas tiene una escala menor: alcanza al 8% en el conjunto de los nueve países. Pero el dato más interesante aparece cuando se observa para qué las utilizan: entre sus usuarios informativos, hacer preguntas de seguimiento sobre una noticia es más frecuente que pedir las últimas novedades.

Ahí está el mecanismo de los ejemplos del comienzo. Una noticia sobre créditos informa las condiciones generales. La conversación posterior permite preguntar por un ingreso, un plazo o un requisito. Una información sobre jubilaciones puede dar lugar a consultas sobre trayectorias laborales distintas. El usuario toma una explicación y vuelve a preguntar desde su propia experiencia.

Las personas utilizan chatbots para comprender cómo una medida afecta su situación particular
Las personas utilizan chatbots para comprender cómo una medida afecta su situación particular

Estamos aprendiendo a conversar con las máquinas. En ese aprendizaje aparece una nueva forma de acercar las noticias a las personas. La lectura o la emisión pueden ser el comienzo de un intercambio que continúa con dudas, pedidos de contexto y preguntas cada vez más específicas.

Esto abre también una discusión sobre la confianza. Entre quienes usan IA para noticias, el 72% declara confiar en sus respuestas. Sin embargo, solo el 12% del conjunto de encuestados se siente cómodo con noticias hechas enteramente por IA.

Son preguntas distintas y conviene mantenerlas separadas. Consultar un chatbot para entender una información no supone aceptar que todo el proceso periodístico quede a cargo de una máquina. Y declarar confianza en una respuesta tampoco demuestra que se haya comprobado su exactitud.

En ese recorrido, los medios tradicionales tienen un lugar relevante: ofrecer una fuente reconocible a la que se pueda volver. Si una conversación parte de una noticia sobre una medida económica, importa que sea posible encontrar el anuncio original, distinguir qué está vigente y conocer qué aspectos todavía están en discusión.

Las preguntas de seguimiento tienen más presencia que la búsqueda de las últimas novedades (EFE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE)
Las preguntas de seguimiento tienen más presencia que la búsqueda de las últimas novedades (EFE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE)

Las preguntas personales agregan, además, una exigencia. Para responder cómo afecta una medida a un caso particular pueden hacer falta datos que la noticia general no contiene. Una explicación útil debe permitir reconocer también esos límites.

El informe registra otra forma de contacto con la tecnología: en Argentina, el 22% dijo haber encontrado versiones en video hechas con IA de artículos en sitios o aplicaciones de noticias durante la última semana. La cifra mide exposición a ese formato, no circulación de videos falsos.

El texto, el audio, el video y la conversación ofrecen distintas maneras de entrar en una información. Para una audiencia argentina que busca entender cómo una decisión repercute en su trabajo, su jubilación o su presupuesto familiar, la posibilidad de repreguntar puede tener un valor concreto.

La noticia cuenta qué pasó. La conversación permite avanzar sobre una pregunta que cada persona formula de una manera diferente: “¿Y esto qué significa para mí?”.

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