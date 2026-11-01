El maestro después de la Inteligencia Artificial

El 58 % de los chicos de entre 9 y 17 años en la Argentina utilizó ChatGPT y la mayoría recurrió a la herramienta para resolver tareas escolares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hay una conversación que se está teniendo hoy en todas las salas de maestros del país, con distintas palabras y casi siempre en voz baja: qué hacemos con la Inteligencia Artificial. No es una discusión sobre el futuro. El 58 % de los chicos de entre 9 y 17 años en la Argentina ya usó ChatGPT, y dos de cada tres de ellos lo hicieron para resolver tareas de la escuela. Es una descripción del presente de cualquier aula.

Tal como suele formularse, es una pregunta de control: ¿la prohibimos o la dejamos entrar?, ¿cómo detectamos el copiado?, ¿qué hacemos con los celulares? Son preguntas legítimas, pero apuntan al lugar equivocado. Propongo darla vuelta: lo interesante no es qué hacemos nosotros con la Inteligencia Artificial, sino qué le hace la Inteligencia Artificial al rol del maestro.

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Y esa respuesta obliga a una pregunta previa, incómoda: ¿qué parte del trabajo docente consiste todavía en hacer aquello que ya dejó de ser escaso?

El aula nunca fue una decisión pedagógica

Todo lo que reconocemos como aula —un adulto al frente, treinta chicos de la misma edad, un ritmo único, el timbre, el examen— no salió de una discusión sobre cómo se aprende mejor. Fue la respuesta razonable a una limitación material: el conocimiento era escaso, caro y difícil de reproducir, y el docente era la vía de acceso.

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De ahí se deriva el resto. Si la explicación debe darse una sola vez y en vivo, todos los que la reciben tienen que estar en el mismo lugar, al mismo tiempo y —esto es lo decisivo— en el mismo punto del recorrido. La homogeneidad del grupo nunca fue un ideal educativo: fue la condición técnica para que la transmisión funcionara. Y el ratio de un docente cada treinta alumnos no describe una capacidad pedagógica —ningún maestro sostiene que treinta sea el número ideal para enseñar—: describe un límite de distribución.

El costo lo conoce cualquiera que haya dado clase: el chico que entendió a los cinco minutos espera veinte; el que necesitaba cuarenta se queda con una comprensión parcial que después será la base del contenido siguiente. Los déficits no se corrigen: se acumulan. Que el 59 % de los chicos argentinos llegue al final de la primaria sin un nivel mínimo de comprensión lectora no es algo que pase en sexto grado: se fabrica año a año en un sistema que avanza al ritmo de un promedio que no le corresponde a ningún chico real.

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En 1984, Benjamin Bloom documentó el problema de las dos sigmas: un estudiante con tutor individual rendía unas dos desviaciones estándar por encima del promedio de su clase. No lo presentó como una buena noticia sino como un problema: sabíamos qué funcionaba mejor y que era imposible pagarla para todos. La educación personalizada no era una deuda pedagógica pendiente: era un lujo inalcanzable.

Las dos fracturas

Internet desarmó el primer pilar: en dos décadas el contenido curricular completo pasó a estar gratis y a un clic. El sistema lo procesó como un problema de gestión y no como lo que era: la pérdida del monopolio sobre aquello que constituía la razón de ser del rol. La respuesta fue tranquilizadora: tener la información no es comprenderla, y alguien tiene que explicarla. Era cierto. Internet ofrecía acceso, no acompañamiento: un video no sabe dónde se perdió el estudiante ni detecta que el error de hoy viene de un contenido de hace dos años.

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La transformación del rol docente hacia la mentoría busca priorizar el diagnóstico y el vínculo humano sobre la repetición mecánica de contenidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial disuelve ese último resguardo. Lo que se volvió abundante ya no es el contenido: es la mediación entre el contenido y una persona concreta. Hoy cada estudiante puede tener algo muy parecido a lo que Bloom describió como inalcanzable: explicación adaptada a su nivel, con sus ejemplos, a cualquier hora y sin el costo social de exponer la propia ignorancia frente a treinta compañeros.

No es una promesa de folleto. Un experimento de Harvard con 194 estudiantes de física comparó clases con aprendizaje activo —ya considerado superior a la clase expositiva— contra lecciones con un tutor de IA: el grupo con IA obtuvo cerca del doble de ganancia de aprendizaje en menos tiempo. El dato que casi nadie comenta es que funcionó porque lo diseñaron docentes que sabían dónde se traban los alumnos y qué no había que resolverles. La tecnología aportó escala; el criterio siguió siendo humano.

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El riesgo no es la sustitución: es el desperdicio

Si el conocimiento es público y la explicación personalizada dejó de ser escasa, un docente que repite cinco veces por día la misma explicación, corrige ciento veinte ejercicios idénticos y sostiene el avance de un grupo por su promedio no está siendo reemplazado por la tecnología: está siendo consumido por tareas que la tecnología ya hace mejor, mientras se queda sin tiempo para lo único que no puede hacer una máquina.

Eso es lo que en FreeQuest Academy, la escuela digital que fundé en 2023 y que hoy acompaña a más de 520 familias en la Argentina y otros catorce países, llamamos «pasar de docente a mentor». No es un cambio de nombre. Cuando la entrega del contenido, su adaptación al nivel de cada chico y la corrección salen de las manos del adulto, lo que queda ya no escala igual: el mentor no repite lo mismo treinta veces, lee treinta recorridos distintos —con información muchísimo mejor que la que tuvo jamás un docente de aula— y decide sobre cada uno. Diagnostica si el chico no entiende, no puede o no quiere, que son tres problemas distintos y ninguno se arregla con más contenido. Define el próximo paso. Enseña a discutirle a la IA y a distinguir entre resolver un problema y saltearlo. Y sostiene el vínculo.

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Dicho con precisión: la tecnología no reemplaza al docente en el vínculo con el alumno, lo libera de la tarea que le impedía tener ese vínculo. El ratio deja de ser el dato relevante porque cambió la unidad de trabajo: ya no es la clase, es el estudiante.

Nada de esto es automático ni gratuito. La brecha de conectividad es real; que la IA entregue la respuesta donde el chico necesitaba atravesar la dificultad es un riesgo que exige diseño, no entusiasmo; la socialización hay que construirla a propósito cuando no la da el edificio escolar; y ser mentor exige una formación que casi ningún docente recibió.

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Pero el punto de partida es este: durante un siglo les pedimos a los maestros que hicieran, con treinta chicos a la vez, un trabajo artesanal. Por primera vez tenemos cómo devolverles esa artesanía. Sería una pena que la discusión se quede en si dejamos entrar el celular al aula.