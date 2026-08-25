Google cree que a Argentina se le “terminó el tiempo de esperar y ver” qué pasa con la IA: el país se transformó a verdaderas compañías de tecnología

La inteligencia artificial dejó de ser una promesa en las empresas argentinas y ya se integra en procesos de negocio con cambios concretos. (REUTERS/Annegret Hilse/File Photo)

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El avance de la inteligencia artificial en las empresas argentinas dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad palpable y con cambios concretos. Natalia Scaliter, gerente general de Google Cloud en Argentina, habló en exclusiva con Infobae Tecno sobre cómo es la transformación que están teniendo compañías del país gracias a la IA.

Previo al Google Cloud Summit Argentina 2026, la directiva aseguró que “ya terminó el tiempo de esperar y ver”, por lo que las empresas locales superaron la etapa de exploración y la IA se integra cada vez más en sus procesos de negocio, transformando prioridades y métodos de trabajo.

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“El 49 % de las empresas ya tienen un mapa concreto de iniciativas de proyectos de IA. Eso quiere decir que ya más del 50 % de las empresas tienen proyectos concretos para incorporar inteligencia artificial en su proceso de negocio”, aseguró Scaliter, haciendo referencia a un estudio de Google entre directivos de Argentina.

Esta tendencia marca una realidad concreta, en la que esta no es una tecnología “que la estamos mirando de costado, sino que ya es una que forma parte de los planes”, porque su uso ya está transformando los perfiles de trabajo y “genera un diferencial de negocio, no solo en términos de ahorros de costos, sino también de generación de nuevos ingresos y genera un mayor nivel de competitividad para las empresas”.

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Un estudio citado por Natalia Scaliter, gerente general de Google Cloud en Argentina, indicó que el 49 % de las empresas argentinas ya tiene un mapa concreto de iniciativas de IA.

Todo esto acompañado de un entorno general, en el que esta tecnología ya hace parte de la cotinidad del país. Según Scaliter, “dos de cada tres argentinos ya usan inteligencia artificial”, lo que facilita a las empresas capitalizar ese conocimiento y alinearlo a su cultura organizacional.

Cómo la IA ya está siendo productiva en las empresas de Argentina

La adopción de la inteligencia artificial ya arroja resultados concretos en empresas líderes. Uno de los ejemplos es el de Mercado Libre, que diseñó un agente especializado para su marketplace. “Todas las búsquedas la armaron como un agente especializado para buscar productos y van a presentar métricas muy concretas de cómo mejoró la búsqueda”, contó la directiva.

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La plataforma de ventas online también desarrolló un agente para su contact center interno, con el objetivo de resolver problemas técnicos y aumentar la productividad.

Otro caso es el de Telecom, que implementó la suite de contact center con agentes de IA, lo que les ha permitido mejorar la “resolución de problemas ante llamados de los clientes”, gracias a al uso de “simulación de voz a través de inteligencia artificial”.

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Mercado Libre, Telecom, Arcor y YPF aplican inteligencia artificial en búsquedas, contact center, logística, procesos internos y marketing. (AP Foto/Thibault Camus, archivo)

La firma Arcor también se suma con agentes enfocados en logística y procesos internos, mientras que YPF utiliza IA para potenciar sus estrategias de marketing. “Hay agentes que los clientes lo están usando para cosas internas, para resolver problemáticas y procesos internos, pero también de cara a sus clientes, para mejorar la experiencia de los usuarios. En las dos dimensiones es que están encontrando los beneficios”, afirmó Scaliter.

La IA también está transformando el trabajo en Argentina

La expansión de la IA en las empresas argentinas enfrenta un reto clave: la formación y reconversión de talento. Google aborda esta necesidad en dos niveles.

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Por un lado, entrega becas de capacitación a través de ONG y mantiene acuerdos con más de 21 universidades, entre ellas la Universidad Tecnológica Nacional, Instituto Tecnológico de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Córdoba.

“Lo que le entregamos son todos caminos de aprendizaje en las distintas tecnologías, que incluyen todo lo relacionado con AI, pero también tecnologías de nube, de base de datos, toda la infraestructura que se necesita para soportar los proyectos de AI”, aseguró.

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Google impulsa la capacitación en inteligencia artificial con becas, acuerdos con más de 21 universidades y workshops para equipos de empresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De forma particular, Google trabaja directamente con sus clientes para capacitar a los equipos, sin costo adicional, a través de workshops que no solo abordan lo técnico, sino también el cambio cultural.

“El gran desafío acá es cultural, más allá de lo técnico, que se puede aprender. También trabajamos mucho los cambios culturales que esta manera de trabajar va a traer a los equipos. Hay que redefinir los procesos y hay que pensarlo de una manera donde el que resuelve es el agente y no la persona”, dijo Scaliter.

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Esto lleva a que muchas de las empresas estén convirtiendo y transformando perfiles. Formando personas que ya tienen experiencia en datos, por ejemplo, y llevarlos un paso más allá para la integración con IA.

Las soluciones y herramientas de Google Cloud para empresas

Google Cloud promueve la IA en Argentina a través de un enfoque que incluye procesadores propios y la plataforma Gemini Enterprise Agent Platform, diseñada para crear y administrar agentes de IA con altos estándares de seguridad.

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La compañía presenta avances en protección bajo el concepto Agentic Defense, asegurando que los desarrollos sean escalables y confiables. Además de contar con herramientas como Gemini, que permiten transformar procesos y lograr resultados de negocio medibles.