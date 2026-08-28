Opinión

¿Quién garantiza el derecho a la educación de calidad?

Ser empresario en este rubro significa construir las condiciones materiales para que una propuesta pedagógica pueda nacer, crecer y perdurar

Salón de clases vacío, pupitres de madera, sillas de madera, pizarrón verde, mapa mundial, globo terráqueo, escritorio, libros, ventanas grandes, reloj.
La inversión en educación conlleva un compromiso social que debe estar por encima de la rentabilidad inmediata (Imagen ilustrativa Infobae)
Guardar

Ante todo, la educación es un derecho. El Estado debe garantizar que todas las personas accedan a una educación de calidad. Pero ese bien público puede ser ofrecido a través de instituciones de gestión estatal o de gestión privada. No se trata de enfrentar ambos modelos, sino de comprender que pueden complementarse y que el Estado conserva siempre una función indelegable como garante, regulador y supervisor de la calidad.

Hoy, la educación atraviesa un tiempo de enormes transformaciones. La caída sostenida de la natalidad está reduciendo la población escolar, especialmente en los niveles iniciales. Algunas escuelas pierden matrícula, reorganizan sus cursos o enfrentan dificultades para sostenerse. Al mismo tiempo, crecen el ausentismo, la desconexión de los estudiantes y las preguntas acerca de la capacidad de las instituciones para seguir ofreciendo una experiencia significativa.

PUBLICIDAD

A este escenario se suma una crisis docente global, atravesada no solo por la escasez de profesionales, sino también por el debilitamiento de la vocación y la necesidad de revalorizar y actualizar su tarea frente a los desafíos del presente.

En este contexto, la pregunta parece inevitable: ¿por qué alguien elegiría seguir invirtiendo en educación?

Desde una mirada exclusivamente comercial, probablemente no parezca el momento más favorable. Sin embargo, hace tiempo dejé de pensar que existe una contradicción entre ser educador y ser empresario. Las dos facetas conviven. Estoy convencido de que la vocación pedagógica necesita también capacidad de gestión, inversión, planificación y sustentabilidad.

PUBLICIDAD

Una escuela no se construye solamente con buenas intenciones. Requiere infraestructura acorde a modelos pedagógicos que den respuesta a perspectivas innovadoras de aprendizaje, equipos profesionales, formación docente, innovación, tecnología y una administración capaz de sostener el proyecto durante muchos años. Ser empresario de la educación significa construir las condiciones materiales para que una propuesta pedagógica pueda nacer, crecer y perdurar.

Por otra parte, la educación privada no puede comportarse como cualquier otra actividad comercial. La diferencia es central: la inversión en educación conlleva un propósito. Una escuela puede ser gestionada por una asociación civil, una fundación, una entidad religiosa o una empresa con fines de lucro. Pero, cualquiera sea su forma jurídica, asume un compromiso social que debe estar por encima de la rentabilidad inmediata.

Cuando una familia elige una escuela, confía en un proyecto que acompañará durante años la vida de sus hijos. Por eso, una institución educativa no puede suspender su desarrollo simplemente porque un período fue menos favorable, ni decidir únicamente en función de la cantidad de alumnos o del resultado económico anual. Tiene que sostener la continuidad, cuidar a su comunidad e invertir muchas veces antes de saber cuál será el retorno.

Esa es una de las particularidades más profundas de esta actividad, las escuelas suelen sobrevivirnos. Quienes impulsamos un proyecto educativo debemos pensar más allá de nuestra propia gestión y, muchas veces, de nuestra propia vida. Tenemos la responsabilidad de preparar los recambios generacionales, consolidar equipos y construir instituciones que no dependan exclusivamente de sus fundadores.

Por eso hablo de inversiones de alto riesgo, largo plazo y alto impacto. La rentabilidad no es una mala palabra. Un proyecto que no es económicamente sustentable difícilmente pueda garantizar su continuidad o cumplir con su propósito. Pero en educación el retorno no puede medirse solamente en términos financieros ni en períodos breves. También se evalúa en las oportunidades que se crean, en las trayectorias que se transforman y en las comunidades que se fortalecen.

Una escuela puede ser, además, un verdadero motor de desarrollo territorial. Cuando nos reunimos con municipios o desarrolladores urbanos, comprobamos que la educación, al igual que la salud, puede impulsar el crecimiento de una localidad. La presencia de una propuesta educativa de calidad permite que las familias se radiquen, genera empleo, crea arraigo y ayuda a consolidar comunidades que, de otra manera, tendrían dificultades para desarrollarse.

La inversión educativa no termina, entonces, en los límites de un edificio. Su impacto alcanza a todo el entorno.

En distintos países están creciendo las redes y los fondos de inversión orientados específicamente a la educación. Son modelos que buscan desarrollar, adquirir o reconvertir instituciones, acompañarlas con tecnología, capacitar a sus equipos e integrarlas en redes nacionales o internacionales. En la Argentina todavía no es una práctica tan extendida como en otros países de la región, pero empieza a abrirse una conversación que será cada vez más relevante.

Sin embargo, no cualquier inversor está preparado para desarrollar un proyecto educativo. La disponibilidad de capital es necesaria, pero no suficiente. Se requieren calidad humana, compromiso ético y una convicción profunda acerca de la responsabilidad que implica administrar no solo recursos económicos, sino también la confianza de familias, docentes y comunidades enteras.

Si hoy me preguntaran si desarrollaría un proyecto educativo con cualquier persona, mi respuesta sería no. Si me preguntaran si seguiría invirtiendo aun sabiendo que implica riesgos, diría que sí.

La caída de la natalidad obliga a revisar modelos, dimensiones e infraestructuras. El ausentismo y la desconexión nos exigen volver a preguntarnos qué experiencias estamos ofreciendo y por qué un estudiante debería querer estar en la escuela. La crisis no elimina la necesidad de educación, por el contrario, vuelve más urgente la necesidad de transformarla.

Por eso no se trata de seguir invirtiendo a pesar de este escenario, sino precisamente porque este escenario demanda nuevas respuestas. Bien administrada, una institución educativa puede generar un retorno económico sano en el mediano y largo plazo. Pero su retorno más importante es otro: transforma vidas, mejora la ciudadanía, construye comunidad y deja una huella que puede continuar mucho después de nosotros.

Temas Relacionados

EducaciónEscuelas privadasEducación privadaÚltimas noticias

Últimas Noticias

El planisferio roto de Milei: hacia una política exterior soberana y diversificada en el post-2027

La discusión sobre la política exterior que deberá asumir la Argentina después de las próximas elecciones presidenciales tiene que sustanciarse en cómo recuperar capacidad de decisión en un escenario internacional más fragmentado, incierto y conflictivo

El planisferio roto de Milei: hacia una política exterior soberana y diversificada en el post-2027

Reforma laboral en Perú: el desafío que ya está encima

La propuesta incluye ajustar la CTS, las gratificaciones y los aportes previsionales de manera diferenciada, con la meta de bajar la informalidad que supera el 70% de la fuerza laboral, según el MEF

Reforma laboral en Perú: el desafío que ya está encima

Destruir la vida de una persona con una mentira: deep news, inteligencia artificial y viralización

La tecnología no creó la falsedad: transformó su velocidad, alcance, permanencia y capacidad de daño

Destruir la vida de una persona con una mentira: deep news, inteligencia artificial y viralización

Cómo controlar los consumos de la casa sin gastar una fortuna

Usar dispositivos accesibles para medir agua, energía y climatización sirve para detectar patrones anómalos antes de que se reflejen en boletas más altas o en fallas domésticas

Cómo controlar los consumos de la casa sin gastar una fortuna

Hagámoslo viable

El fenómeno persiste pese a décadas de regímenes especiales, estrategias oficiales y mayor fiscalización, con resultados limitados y con un debate centrado en si las reglas actuales permiten sostener el cumplimiento laboral

Hagámoslo viable

DEPORTES

La estrategia de River Plate detrás de la designación de Leonardo Ponzio como entrenador

La estrategia de River Plate detrás de la designación de Leonardo Ponzio como entrenador

Estuvo preso por robo, fue campeón del mundo y su muerte quedó envuelta en un halo de misterio

El polémico análisis de un medio inglés por la renovación de Colapinto en Alpine en la F1: “Es contradictorio”

Platense avanzó por penales y será el rival de Estudiantes de La Plata en los cuartos de final de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

Boca Juniors lanzó una peculiar camiseta alternativa inspirado en los orígenes del club: la historia detrás del diseño

TELESHOW

Sebastián Estevanez recordó los accidentes que sufrió y que casi le cuestan la vida: “Tenía 4% de probabilidad de sobrevivir”

Sebastián Estevanez recordó los accidentes que sufrió y que casi le cuestan la vida: “Tenía 4% de probabilidad de sobrevivir”

Una participante de Gran Hermano fue expulsada del reality, se resistió a dejar la casa y tuvo que intervenir la seguridad

Yipio quebró en llanto en Gran Hermano al volver a ver a su mamá tras su problema de salud: “Vas a ser la ganadora”

Adrián Suar analizó el poder, la televisión y su futuro: “No descarto ser presidente de Boca”

Valentina, la hija de Mario Pergolini, pasó de etapa en Popstars, pero decidió renunciar: los motivos

INFOBAE AMÉRICA

Vigilias por Tiananmen: la activista Chow Hang-tung afirmó que no se dejará silenciar por el régimen chino desde la cárcel

Vigilias por Tiananmen: la activista Chow Hang-tung afirmó que no se dejará silenciar por el régimen chino desde la cárcel

Ucrania lanzó un nuevo ataque contra una refinería situada a 250 kilómetros de Moscú y una base de la Flota del Mar Negro

China suspendió las labores de rescate en Tíbet por el riesgo de nuevas inundaciones y endureció las restricciones de acceso a la región

Corea del Sur, EEUU y Japón realizarán maniobras trilaterales para reforzar la respuesta ante las amenazas nucleares de Corea del Norte

EEUU, Ecuador y Colombia reforzaron la cooperación contra el narcotráfico en una reunión clave entre altos mandos militares