Opinión
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Siempre será el campito de la Chacarita de los Colegiales

De aquel primer terreno en una chacra de los padres jesuitas, a la inauguración del nuevo Centro Deportivo CNBA, un motivo más de orgullo para la comunidad del Colegio Nacional de Buenos Aires

Ilustración de tiza blanca de la parte trasera de una camiseta con rayas verticales y el símbolo femenino sobre un fondo negro
Dibujo de Mariano Mainetti, profesor titular de Plástica del Colegio Nacional de Buenos Aires
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El primer campito destinado al Colegio Nacional de Buenos Aires, o al menos a su precursor, el Colegio Máximo, fue el de la “Chacarita de los Colegiales”, que hacía referencia a la chacra de los padres jesuitas, quienes en el siglo XVIII tenían terrenos en esa zona, donde cultivaban la tierra para abastecer al Colegio.

Ese solar era conocido como “las chacritas de los jesuitas”, de donde se derivó finalmente el nombre del barrio. Después de que los jesuitas fueran expulsados por la Corona española en 1767, sus terrenos fueron redistribuidos, aunque ya desde antes los jesuitas usaban esas propiedades como alojamiento y recreo de los estudiantes del Colegio durante los veranos, lo que continuó hasta fines del siglo XIX. Por eso, comenzaron a llamar a la zona popularmente “Colegiales”, dándole finalmente el nombre a ese otro barrio.

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Nuestra comunidad luchó de forma incesante para conseguir la titularidad del predio ubicado en Puerto Madero. Fue en 2012 que se logró sentencia definitiva.

Esa resolución judicial —no apelada— dio por tierra las versiones que venían acusando a las autoridades de intentar renunciar o vender esas tierras.

Ese mismo año comenzó el fútbol femenino en el Colegio. Fue a pedido de un grupo de chicas que querían que fuera una alternativa dentro de las opciones que el Departamento de Educación Física ofrecía.

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Al poco tiempo se cumpliría el centenario de la donación con cargo de la familia Miguel de Azcuénaga de los terrenos ubicados en lo que hoy es Puerto Madero, aceptada por el exalumno Roque Sáenz Peña en 1914, presidente de la Nación por ese entonces.

En 2015, la Asociación Cooperadora “Amadeo Jacques”, la Asociación de Exalumnos y el propio Colegio decidieron encarar un proyecto enorme: construir un gimnasio cubierto en el Campo de Deportes del CNBA. Sin embargo, la propuesta no pudo consolidarse. Esta iniciativa había nacido unos años antes de parte de un exalumno que ha contribuido de forma sistemática con la institución.

Se trata de Walter Papú, quien por cuarta vez ostenta el cargo de presidente de la Asociación de Ex Alumnos.

En 2018, la Corporación Puerto Madero propuso construir un centro deportivo de aproximadamente 6500 metros cuadrados cubiertos, en la parcela 1a de la manzana 1Q. De ese modo se iniciaba la ejecución de lo establecido en los artículos 13° y 14° de la ley 5797, aprobada por la Legislatura porteña a principios de 2017, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 3° de la Ordenanza N° 51.675 —Educación Pública—.

Tanto la Universidad de Buenos Aires como el Colegio —a través de sus autoridades respectivas— aceptamos la donación, lo que quedó refrendado con la firma de un convenio entre el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el rector de la UBA.

El plan original no solo contemplaba la construcción del centro deportivo, sino la reubicación, acondicionamiento, mejoras y puesta a nuevo de la totalidad de las canchas de básquet, handball, vóley y fútbol existentes. El plazo para la ejecución de las obras estaba previsto en aproximadamente un año y no comenzarían antes del primer trimestre de 2019.

Pero —siempre hay un pero— la venta del terreno lindero con el Campo de Deportes, de donde surgirían los fondos, no se concretó y pasaron varios años para que se reactivara ese proyecto.

Recién en 2022 se materializó el convenio entre la Universidad de Buenos Aires y la Corporación Antiguo Puerto Madero para comenzar la edificación del nuevo gimnasio cubierto del CNBA. El emprendimiento cuenta con una pista descubierta, terraza verde, canchas multifuncionales descubiertas en la azotea, vestuarios, cafetería, sala de profesores, aulas, enfermería y oficina administrativa. Más de 6000 metros cuadrados de obra nueva que estaba prevista para antes del cierre del ciclo lectivo 2024 y, sin embargo, demandó más tiempo.

Sin dudas, que hoy se inaugurara el llamado “Centro Deportivo CNBA” es la concreción de una victoria de la “Educación Pública de Excelencia” y un sueño hecho realidad para quienes hemos transitado los claustros del Colegio por más de 40 años.

Llegó a su fin la comunicación “Campo Suspendido”, tan celebrada por unos y aborrecida por tantos otros.

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