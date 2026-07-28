Opinión
GoogleAgregar Infobae en Google

Un banco federal: la deuda constitucional que la reforma puede saldar

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central plantea blindar la moneda frente al uso político de la emisión

Javier Milei propone reformar la Carta Orgánica del Banco Central y reabre un debate sobre la Constitución y el federalismo monetario. REUTERS/Enrique Marcarian
Javier Milei propone reformar la Carta Orgánica del Banco Central y reabre un debate sobre la Constitución y el federalismo monetario. REUTERS/Enrique Marcarian
Guardar

El presidente Javier Milei propone reformar la Carta Orgánica del Banco Central. Coincido con el rumbo y apoyo la iniciativa. Pero conviene enmarcarla en una discusión más antigua y más honda que la coyuntura.

El 29 de enero de 1935, cuando se debatía la creación misma del Banco Central, el senador José Nicolás Matienzo hizo una objeción que el tiempo no desactivó. Advirtió que en el mensaje del Poder Ejecutivo “en ninguno de sus párrafos he encontrado citada la palabra constitución; no he podido comprobar referencia alguna a cláusula constitucional…”. Y fue más lejos: vio en el proyecto “un paso más (…) en el sentido del centralismo, no solo del centralismo bancario, sino del centralismo político, porque las provincias van a quedar privadas de la facultad de crear bancos”. Casi un siglo después, esa doble advertencia reaparece, silenciosa, en el diseño que hoy se propone revisar.

PUBLICIDAD

La historia monetaria argentina puede leerse como la crónica de una tentación recurrente: la del poder político por disponer de la emisión como si fuera una caja chica. Por eso, revisar la Carta Orgánica no es un trámite técnico. Es la oportunidad de blindar la moneda frente a quien siempre tiene incentivos para degradarla.

La deuda es de origen. El artículo 75, inciso 6, de la Constitución no encomendó al Congreso crear cualquier banco: le mandó establecer un banco federal con facultad de emitir moneda. El adjetivo no es decorativo, y así lo entendió el convencional Juan Carlos Maqueda en el debate de la reforma de 1994. Recordó que la denominación “Banco Central” “es propio de las repúblicas unitarias” -Bolivia, Chile, Uruguay-, mientras que los Estados federales adoptan otro molde, como la Reserva Federal estadounidense. El cambio de nombre buscó “adaptarlo estrictamente a la concepción federal de nuestro país”, con la consecuencia obligada de reformar la ley 24.144 para consagrar la denominación de “Banco Federal”. La reforma lo escribió; la práctica no lo cumplió.

PUBLICIDAD

La Constitución depositó las decisiones sobre la moneda en el Congreso -órgano deliberativo, plural y federal-, pero el diseño institucional las trasladó, en los hechos, a un directorio que designa el Ejecutivo nacional. Esos nombramientos requieren el acuerdo del Senado, la cámara donde las provincias están representadas; pero prestar acuerdo a un pliego no es codecidir la política monetaria, y menos aún ejercer la competencia que el constituyente reservó al Congreso. Así, una atribución que la Constitución quiso deliberativa y federal terminó concentrada en el poder central, sin el contrapeso que ella misma imaginó.

El precedente es elocuente. En 1946, una batería de decretos -el 8503 a la cabeza- nacionalizó el Banco y subordinó a los bancos comerciales a la entidad rectora. El resultado fue previsible: presión sobre los depósitos, más circulante, más inflación. Y no fue una excepción, sino un método: la Carta Orgánica volvió a reescribirse en cada oportunidad que se pudo -1949, 1957, 1969, 1973, 1976, 1992, 2012-, siempre al compás del poder de turno. Entre principios del siglo XX y 1991, la moneda perdió trece ceros. Detrás de cada uno hubo una decisión que confundió la independencia del Central con un estorbo.

La ley 24.144, de 1992, buscó saldar parte de esa cuenta. El senador Juan Carlos Romero lo planteó con precisión: preservar el valor de la moneda como misión primaria, con un Banco sometido solo al Congreso y sin facultad de delegar sus atribuciones sin autorización expresa del Legislativo. La Constitución respalda ese diseño: el artículo 75 reserva al Congreso -y no al Ejecutivo- emitir moneda (inc. 6), sellar moneda y fijar su valor (inc. 11) y defender el valor del peso (inc. 19). No fue un descuido: el constituyente quiso apartar esas llaves de la voluntad de quien administra el gasto.

En el año 2012, la ley 26.739 hizo exactamente lo contrario. Bajo la apariencia de una modernización, convirtió al banco rector en instrumento de financiamiento del Ejecutivo. Reemplazó la misión de cuidar la moneda por objetivos difusos, ató su accionar al marco de las políticas del Gobierno nacional, derogó el respaldo de la base monetaria en reservas y elevó los topes de adelantos al Tesoro. Sin nacionalizar nada, alcanzó el mismo efecto que en 1946.

Toda reforma debe medirse con la misma vara. Si acerca la moneda al mandato federal de la Constitución, respeta el reparto de competencias y la protege de quien tiene incentivos para degradarla, será bienvenida.

El Banco Central no es una caja chica ni una dependencia del poder de turno. Es la ocasión de cumplir la manda constitucional. Los argentinos nos debemos un banco federal, fiel al mandato del constituyente. Es la lección más cara que pagó la Argentina y, hoy, una oportunidad que no deberíamos dejar pasar.

Temas Relacionados

Javier MileiBanco CentralPolítica monetaria

Últimas Noticias

¿Nos robaron la final?

La Psicología Política de una sospecha

¿Nos robaron la final?

Cuando el otro deja de ser alguien

La democracia necesita una cultura capaz de reconocer la humanidad del adversario y resistir la desubjetivación del otro

Cuando el otro deja de ser alguien

No hay régimen de inocencia fiscal capaz de sustituir la seguridad jurídica

La apuesta oficial busca atraer dólares inmovilizados y llevarlos al circuito formal. Pero el historial de cambios de reglas y episodios de confiscación reabre la duda central: ¿Qué garantías reales tendrá el ahorrista?

No hay régimen de inocencia fiscal capaz de sustituir la seguridad jurídica

Mundial, fútbol y después: otra oportunidad perdida para España

El doloroso silencio de políticos e intelectuales españoles, que no parecen haber creído necesario parar la ola de críticas absurdas hacia un país al que están unidos por historia y cultura, evoca otros tristes desencuentros con nuestra Patria Madre

Mundial, fútbol y después: otra oportunidad perdida para España

El reto de construir confianza: la nueva comunicación política del Gobierno

Los primeros meses de gestión de Keiko Fujimori serán decisivos para consolidar la confianza ciudadana. La presidenta deberá comunicar con claridad, asumir el liderazgo de sus mensajes y demostrar que las promesas pueden convertirse en acciones

El reto de construir confianza: la nueva comunicación política del Gobierno

DEPORTES

Sueño fijo, recuperación activa y doble sesión diaria: la fórmula de Cristiano Ronaldo para permanecer en la élite del fútbol mundial

Sueño fijo, recuperación activa y doble sesión diaria: la fórmula de Cristiano Ronaldo para permanecer en la élite del fútbol mundial

Medía 1,47 e hizo 250 goles: la increíble historia de Bimbinha, el futbolista profesional más bajo de la historia

Los números más curiosos del Mundial 2026 y los 14 récords que se batieron: de la cantidad de panchos vendidos a los 4 hitos de Messi

La argentina Solana Sierra tropezó en el inicio de la gira sobre cemento: perdió en la primera ronda del WTA 250 de Memphis

Centroamericanos sacuden el medallero de los Juegos en Santo Domingo

TELESHOW

Quién fue el último eliminado de Gran Hermano Generación Dorada

Quién fue el último eliminado de Gran Hermano Generación Dorada

Las desafortunadas declaraciones de Flor Vigna sobre Nicolás Cabré: “Muy mala persona”

La denuncia de Cristian U contra el reality español La Casa de los Gemelos: “Hubo xenofobia, discriminación y humillación”

Claudio Rígoli se casó con Elisa, su joven novia, en una boda secreta en Italia: “En El Nueve se sorprendieron”

Todos los ganadores de los Premios Pinti: Charlie y la fábrica de chocolates y Rocky lideraron la noche

INFOBAE AMÉRICA

Un terremoto de magnitud 7,1 golpeó el suroeste de Japón: las autoridades levantaron la alerta de tsunami

Un terremoto de magnitud 7,1 golpeó el suroeste de Japón: las autoridades levantaron la alerta de tsunami

Netanyahu se reúne con Trump en la Casa Blanca para abordar la guerra con Irán, Gaza y el acuerdo de seguridad con Líbano

Zelensky se reúne con Trump en Washington para reforzar el apoyo de Estados Unidos frente a Rusia en plena escalada militar

Brasil presentó un pedido de consultas contra EEUU ante la Organización Mundial del Comercio por los nuevos aranceles de Trump

Ortega nombra a su hijo Maurice Facundo como delegado presidencial para el deporte, tras sanción de Estados Unidos