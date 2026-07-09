Opinión

Una alianza estratégica para el nuevo orden global

La sociedad entre los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump, con el fuerte trabajo del embajador Peter Lamelas en ese sentido, marcan una oportunidad histórica para la reconstrucción argentina

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La alianza estratégica con los Estados Unidos proporciona la previsibilidad jurídica y el músculo financiero que nuestro país requiere para ponerse de pie (Foto de archivo: Reuters/Al Drago)
La alianza estratégica con los Estados Unidos proporciona la previsibilidad jurídica y el músculo financiero que nuestro país requiere para ponerse de pie (Foto de archivo: Reuters/Al Drago)

El 4 de julio no es una fecha más. Representa el nacimiento de la potencia que convirtió a la libertad en el motor civilizatorio del planeta. Pero este año, la celebración en la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires respiró una atmósfera completamente diferente. No fue una recepción diplomática de cortesía y protocolo rutinario; lo que se palpó en el aire fue un auténtico cambio de época: el reencuentro de una Argentina decidida a recuperar su grandeza con el liderazgo global que está reconfigurando el siglo XXI.

​La presencia de Javier Milei en la residencia oficial ratificó que Argentina ha decidido abandonar las ambigüedades del pasado para reinsertarse con seriedad en el Mundo Libre. Sin embargo, el verdadero factor aglutinante respondió a una profunda convergencia política y de valores que tiene su eje en la visión trumpista, entendida y decodificada desde el patriotismo argentino como la oportunidad histórica para la reconstrucción nacional.

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​La sintonía con la visión de Trump expresa un quiebre definitivo con la diplomacia de la capitulación. Se trata de una coincidencia doctrinaria entre dos naciones soberanas alineadas en la defensa de la libertad económica, el desmantelamiento de las agendas globales que asfixian el desarrollo y el blindaje de la seguridad hemisférica. Esta alianza se vuelve indispensable frente al avance de un autoritarismo chino que recurre a prácticas de dumping comercial para golpear a la producción nacional y fagocita recursos estratégicos sin el menor respeto por nuestros valores democráticos.

​La arquitectura del Win-Win

​En el centro operativo de este nuevo mapa bilateral se destaca la figura del embajador Peter Lamelas. Su gestión en Buenos Aires representa una ruptura con el burocratismo de las administraciones anteriores.

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Lamelas no actúa como un mero emisor de comunicados formales; se ha consolidado como el arquitecto de una relación madura que entiende que el America First de Donald Trump no anula, sino que potencia y complementa la urgencia de un Make Argentina Great Again.

​Lejos de una relación asimétrica, Lamelas ha diseñado una estrategia de beneficio mutuo (Win-Win). La doctrina Trump entiende que unos Estados Unidos fuertes necesitan aliados fuertes, estables, soberanos y prósperos en el continente, capaces de custodiar sus propios intereses de manera firme.

​Bajo esta lógica, el objetivo es agilizar el motor de una agenda de alta prioridad compartida que tiene los siguientes temas:​

  • Soberanía tecnológica e infraestructura crítica: el blindaje de las redes de datos e infraestructura clave frente a la penetración de potencias autocráticas.​
  • Desarrollo energético y minerales estratégicos: la articulación de inversiones directas en sectores que el nuevo orden global demanda con urgencia, como el litio y Vaca Muerta, bajo criterios de seguridad nacional mutua.​
  • Cooperación en Defensa: el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de nuestras fuerzas para recuperar el control y la autoridad en el Atlántico Sur y las fronteras continentales.​

Durante demasiado tiempo, la política exterior argentina estuvo atrapada en debates menores de cabotaje, ignorando cómo las grandes potencias compiten por cadenas de suministro. Hoy existe un puente más estratégico que Argentina necesita para saltar al tablero del poder real como un actor de peso.​

Un patriotismo del siglo XXI

​Entender a Trump desde Argentina exige despojarse de los prejuicios del viejo orden continental. Ser patriota hoy no significa aislarse del mapa ni abrazar una soberanía abstracta de discursos vacíos mientras el país se empobrece. Ser patriota significa tener la lucidez estratégica de elegir socios confiables para potenciar el interés nacional, parándonos por oposición al residual socialista latinoamericano que ha empobrecido económica, mental y espiritualmente a sus propios pueblos.​

Argentina posee los recursos (energía, alimentos, minerales críticos y talento humano) que el mundo en transición reclama. La alianza estratégica con los Estados Unidos proporciona la previsibilidad jurídica y el músculo financiero que nuestro país requiere para ponerse de pie, no desde el complejo de la asistencia, sino desde el orgullo de la oportunidad geopolítica.​

Occidente enfrenta un desafío existencial frente al avance de los autoritarismos colectivistas. En este escenario, la alianza estratégica que promueven Trump y Lamelas abre una ventana de grandeza inédita. La era del silencio ha terminado. El mensaje político del 4 de julio en Buenos Aires fue contundente: la libertad no es una consigna ceremonial, sino una responsabilidad histórica. El Nuevo Orden Global ya está en marcha, las reglas del juego han cambiado, y Argentina ha elegido pararse firme en el lado correcto de la historia. Es hora de dejar atrás la lógica de la aldea, pensar en grande y recuperar, de una vez por todas, nuestro destino de grandeza.

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