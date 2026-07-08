Un docente que aprende continuamente transforma el futuro de sus estudiantes

Un docente de las Escuelas Públicas de Nueva York imparte una lección sobre sostenibilidad y renovación urbana, preparando a los estudiantes para los desafíos futuros bajo la nueva reforma educativa de la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas veces se suele repetir la frase “un buen maestro puede cambiar la vida de un estudiante” y seguramente es cierto, ya que todos recordamos a ese docente que creyó en nosotros, nos motivó o nos enseñó mucho más que los contenidos de un curso. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar ¿quién acompaña a ese docente para que pueda seguir cambiando vidas?

Con frecuencia, la sociedad coloca en los docentes una enorme responsabilidad. Se espera que respondan a las necesidades de sus estudiantes cada vez más diversos, que incorporen tecnologías digitales, que atiendan el bienestar socioemocional, que promuevan el pensamiento crítico y que preparen a las generaciones para enfrentar nuevos desafíos. Sin embargo, esa creciente exigencia no siempre viene acompañada de suficientes oportunidades para que ellos mismos continúen aprendiendo.

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Si bien, en el 2025, el Ministerio de Educación destinó cerca de S/40 millones a 19 programas de formación continua, en los que se inscribieron más de 270 mil docentes, la cantidad de participantes no garantiza, por sí sola, una transformación de las prácticas educativas. La formación continua no debería considerarse solo como un conjunto de cursos de corta duración, ya que su verdadero propósito consiste en fortalecer la capacidad del docente para responder a problemas reales del aula, innovar en sus estrategias de enseñanza y generar mejores oportunidades de aprendizaje para todos sus estudiantes.

La investigación educativa demuestra que las experiencias con mayor impacto son aquellas que combinan capacitación, mentoría, acompañamiento pedagógico, comunidades de aprendizaje y proyectos de innovación desarrollados en las propias instituciones educativas. Cuando los docentes cuentan con espacios para compartir experiencias, reflexionar sobre su práctica y recibir retroalimentación, las posibilidades de transformar su enseñanza aumentan considerablemente.

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Por otro lado, en el informe Education and Skills in Peru (OCDE, 2026) se menciona que mejorar la calidad del sistema educativo peruano depende, entre otros factores, del fortalecimiento de la formación inicial y del desarrollo profesional continuo de los docentes, especialmente para enfrentar las profundas desigualdades de aprendizaje que persisten en el país. Del mismo modo, la Unesco (2025) recomienda que los países garanticen oportunidades permanentes de formación, acompañamiento pedagógico y condiciones adecuadas para el ejercicio de la profesión.

Estas recomendaciones resultan importantes para el Perú, ya que las brechas educativas no solo responden a diferencias económicas o territoriales; también están relacionadas con las oportunidades que tienen los docentes para actualizarse y acceder a recursos de calidad. Por ejemplo, no enfrenta los mismos desafíos un profesor que trabaja en una escuela rural multigrado que uno que enseña en una institución urbana con conectividad permanente. Tampoco son iguales las necesidades de un docente de educación inicial que las de un profesor universitario o de educación técnica. En consecuencia, las políticas de desarrollo profesional deben reconocer esa diversidad y ofrecer trayectorias formativas pertinentes para cada contexto.

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Hoy, además, los desafíos son diferentes a los de hace algunos años. El mayor uso de la inteligencia artificial, la consolidación de diferentes modelos de enseñanza y el acceso masivo a recursos digitales están modificando profundamente la manera en que se aprende. En este escenario, el papel del docente consiste, cada vez más, en orientar a los estudiantes para seleccionar información confiable, formular preguntas relevantes, resolver problemas complejos y utilizar la tecnología de manera ética y crítica.

Esta transformación exige un cambio en la manera en que se concibe la formación docente. Mucho más ahora que resulta indispensable fortalecer sus capacidades para diseñar experiencias de aprendizaje, evaluar con sentido formativo, promover el trabajo colaborativo e integrar las tecnologías al servicio de los objetivos pedagógicos. En ese sentido, invertir en la formación de quienes educan no solo beneficia a los estudiantes en el presente; constituye una apuesta estratégica por el futuro del país, puesto que son los maestros quienes convierten un currículo en experiencias de aprendizaje, generan vínculos de confianza con sus estudiantes y hacen posible que la educación responda a las necesidades de una sociedad en permanente cambio.

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