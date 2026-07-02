La financiarización del futuro

Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX y dueño de X, uno de los empresarios clave de la "nueva economía" (Reuters)

Los mercados ya no asignan valor a empresas. Asignan valor a la probabilidad de que una organización se convierta en una infraestructura indispensable para la próxima economía. Durante gran parte del siglo XX, la teoría financiera tuvo una premisa casi religiosa: el valor de una empresa era la suma descontada de sus flujos de caja futuros. Una compañía valía por lo que era capaz de producir, vender y convertir en ganancias. Esa lógica parecía irrefutable, hasta que empezó a quedar incompleta.

Primero fue Amazon, que durante años desafió cualquier métrica tradicional de valuación. Después llegaron Tesla, Nvidia, OpenAI, SpaceX y una nueva generación de compañías cuya capitalización de mercado parece, al menos bajo los parámetros clásicos, desconectada de los resultados financieros observables. Muchos interpretan este fenómeno como una simple burbuja tecnológica. Pero quizás la explicación sea más profunda.

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Lo que estamos observando no es una distorsión del capitalismo. Estamos observando una transformación de su unidad fundamental de valor. Los mercados ya no asignan capital principalmente a empresas que producen bienes o servicios. Están asignando capital a organizaciones capaces de capturar futuros completos. La diferencia es enorme. Una automotriz tradicional compite por una porción del mercado automotor. Tesla compite por capturar el futuro de la movilidad, de la inteligencia artificial aplicada al transporte, del almacenamiento energético y de la automatización física. Una empresa satelital compite por contratos de telecomunicaciones. SpaceX compite por convertirse en la infraestructura orbital de la economía global.

Los mercados ya no asignan capital principalmente a empresas que producen bienes o servicios

OpenAI no comercializa solamente software. Aspira a convertirse en una capa fundacional sobre la que operen millones de decisiones, procesos y modelos de negocio. El mercado ya no pregunta únicamente cuánto vende una empresa. Pregunta qué futuro controla. Esta diferencia puede parecer semántica, pero está redefiniendo la asignación global de capital. Durante décadas, el petróleo ocupó una posición privilegiada porque era la infraestructura invisible que permitía funcionar a la economía industrial. Quien controlaba la energía controlaba la capacidad productiva.

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Hoy comienzan a emerger nuevas infraestructuras críticas: capacidad computacional, energía eléctrica, centros de datos, redes satelitales, modelos fundacionales de inteligencia artificial, almacenamiento energético avanzado, sistemas autónomos y plataformas de conectividad global. Quien controle estas capas no capturará un mercado. Capturará múltiples mercados simultáneamente. Es por eso que los inversores están dispuestos a tolerar valuaciones que, bajo parámetros tradicionales, parecen irracionales. No están comprando ingresos presentes. Están comprando opcionalidad estratégica. La teoría financiera clásica tenía dificultades para valorar esta característica porque la opcionalidad era considerada un atributo secundario. En la economía digital se ha convertido en el activo principal.

Pensemos en un ejemplo menos conocido que Tesla. Pocos fuera del sector tecnológico siguen de cerca a Cerebras Systems. Sin embargo, algunos de los mayores fondos del mundo observan atentamente su evolución porque su arquitectura computacional podría alterar la estructura competitiva de la inteligencia artificial. La empresa todavía está lejos de la escala de Nvidia, pero su valor estratégico no reside en su posición actual. Reside en el tamaño del futuro que potencialmente puede capturar.

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La carrera por la inteligencia artificial es, en gran medida, una carrera por la electricidad

Lo mismo sucede con Anduril Industries. Formalmente es una empresa de defensa. En realidad, representa una apuesta sobre cómo la inteligencia artificial transformará la seguridad nacional durante las próximas décadas. Su valoración no surge únicamente de los contratos actuales, sino de la posibilidad de convertirse en la plataforma tecnológica dominante de una nueva generación de sistemas autónomos.

Algo similar comienza a ocurrir en energía. Los inversores ya no observan únicamente la capacidad instalada de generación. Comienzan a preguntarse quién controlará la infraestructura energética que alimentará los centros de datos de inteligencia artificial. Esta pregunta explica gran parte del renovado interés por la energía nuclear avanzada, por las redes eléctricas inteligentes y por los sistemas de almacenamiento de larga duración. El mercado está anticipando una escasez futura antes de que esta se materialice.

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La carrera por la inteligencia artificial es, en gran medida, una carrera por la electricidad. Y la próxima década probablemente demostrará que la energía y la computación están mucho más conectadas de lo que tradicionalmente creíamos. Esta lógica genera una consecuencia extraordinaria. Las empresas dejan de competir únicamente por clientes y comienzan a competir por narrativas creíbles sobre el futuro.

En la próxima década el activo más escaso probablemente no será el petróleo, ni el capital, ni siquiera los datos. Será la capacidad de controlar las plataformas sobre las cuales se construirá la siguiente economía

Aquí aparece una de las características más fascinantes del capitalismo contemporáneo. La narrativa deja de ser marketing. Se convierte en infraestructura financiera. La capacidad de una organización para convencer a los mercados de que controla un futuro posible determina su acceso al capital, su velocidad de crecimiento y, en muchos casos, su probabilidad de supervivencia.

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Elon Musk entendió esto antes que la mayoría. Pero no es el único. Jensen Huang en Nvidia, Sam Altman en OpenAI y los líderes de las nuevas compañías tecnológicas comparten una característica común: no venden solamente productos. Venden una visión coherente de cómo será el mundo dentro de diez años y del papel que sus organizaciones ocuparán dentro de ese futuro.

Por supuesto, este sistema tiene riesgos evidentes. La historia está llena de futuros que jamás llegaron. Los ferrocarriles en el siglo XIX, las puntocom en el año 2000, las telecomunicaciones en los años noventa y múltiples ciclos de exuberancia tecnológica son recordatorios de que la promesa de un futuro mejor no siempre se convierte en realidad.

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La mayoría de las apuestas fracasan. Pero una minoría transforma la economía global. Los mercados lo saben. Y saben también que identificar correctamente una de esas plataformas puede compensar decenas de errores. Por eso están dispuestos a financiar probabilidades extraordinariamente bajas cuando la magnitud del resultado potencial es suficientemente grande.

Quizás por eso la pregunta más importante para un inversor ya no sea cuánto gana una empresa hoy. La pregunta verdaderamente relevante es otra: qué infraestructura indispensable para el futuro está construyendo. Porque en la próxima década el activo más escaso probablemente no será el petróleo, ni el capital, ni siquiera los datos. Será la capacidad de controlar las plataformas sobre las cuales se construirá la siguiente economía. Y los mercados ya comenzaron a asignar valor en consecuencia.

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Tesla, SpaceX, Nvidia o OpenAI no son anomalías financieras. Son manifestaciones visibles de una transformación más profunda. Una transformación en la que el valor deja de estar anclado exclusivamente en los resultados presentes y comienza a desplazarse hacia la probabilidad de controlar una infraestructura crítica del futuro.

Quizás la mayor revolución económica de nuestra época no sea la inteligencia artificial, ni la transición energética, ni la nueva carrera espacial. Quizás sea algo más fundamental: el momento en que el capitalismo dejó de comprar empresas y comenzó a comprar futuros.

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