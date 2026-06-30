No sólo Messi nos une

El mundial, Messi y la selección nacional reactivan un sentido de comunidad que refuerza el “nosotros” en la sociedad. No es lo único. (REUTERS/Hannah Mckay)

En el escenario del mundial, sentimos una suerte de comunión de alegrías, nervios y pasión. Es un sentimiento que nos hace bien. Redescubrimos un “nosotros”, somos parte de la misma hinchada y tiramos para el mismo lado. Pareciera que esta corriente colectiva nos une mucho más de lo que percibimos en épocas sin mundial.

Pero no es sólo Messi y la selección nacional lo que nos une. Según el estudio Puntos de Vista sobre Género y Derechos Sexuales y Reproductivos, que llevamos adelante desde el CEDES, ELA y Luis Costa y Asociados, también compartimos muchos valores y aspiraciones como sociedad.

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Este estudio releva opiniones sobre las desigualdades entre mujeres y varones, y los acuerdos con causas sociales y con los temas de la agenda de género y derechos sexuales y reproductivos. Aplicamos una encuesta en línea a 2000 personas a nivel nacional, mayores de 16 años, representativas de contextos sociales y territoriales diversos.

Los resultados muestran que hemos atravesado un cambio cultural profundo y que, como sociedad, nos une mucho más de lo que creemos. Seis de cada diez personas cree que existen desigualdades “grandes” o “muy grandes” entre mujeres y varones en nuestro país y al mismo tiempo, la mitad de las personas cree que estas desigualdades son menores que hace 10 años.

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También seis de cada diez personas consideran que la posibilidad de las jóvenes de andar tranquilas en la vía pública y que las mujeres en situación de violencia puedan recibir asistencia son positivas para la vida de las personas.

La violencia en la pareja, el abuso y la violencia sexual son percibidos como el principal problema que enfrentan las mujeres en la Argentina. Ocho de cada diez personas apoyan la igualdad salarial en un mismo puesto de trabajo para mujeres y varones. La mitad de las personas acuerda con el acceso a métodos anticonceptivos y al aborto seguro para evitar prácticas riesgosas. Seis de cada diez personas apoya la educación sexual integral en la escuela, articulada con la familia y los profesionales de la salud.

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Las agendas de género y derechos sexuales y reproductivos están asentadas como valores y aspiraciones de nuestra sociedad. No forman parte de la grieta. No necesitan ser revisadas y menos aún descartadas; necesitan ser garantizadas porque la gente cree que con ello viviremos mejor, más libres y con mejores oportunidades, para todas y todos.

Ojalá que la audiencia apasionada del mundial escuche este partido que desde hace muchos años venimos jugando en nuestro país para construir una sociedad más justa y solidaria. Eso también es ganar “la Copa”. Junto a Messi y la selección nacional.

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