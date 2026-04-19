Opinión

Colapinto y una pasión de generaciones que se renueva

La relación entre las figuras más emblemáticas de las pistas y el público argentino se fortalece con cada nueva generación que se suma al fervor deportivo

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Mapa y precios de Colapinto en Argentina
Franco Colapinto

Existen vínculos deportivos que van más allá de los datos, los triunfos y el paso del tiempo. En la Argentina, la unión entre los grandes pilotos de automovilismo y su público es uno de esos lazos inquebrantables: una conexión construida en tribunas repletas y ante actuaciones épicas, que hizo del automovilismo una pasión nacional que atraviesa generaciones.

La potencia y constancia de esa relación encontró un hito indiscutible en la época dorada del automovilismo argentino, cuando los pilotos protagonizaban grandes eventos que el público podía ver de cerca. Eran tiempos en los que las tribunas del autódromo de Buenos Aires parecían estallar ante los mejores pilotos del mundo. Pero sobre todo, por el aliento a los suyos.

Juan Manuel Fangio fue el emblema de esa unión. En la década del 50, mientras dominaba el campeonato de Fórmula 1, también corría ante sus compatriotas en carreras organizadas en Argentina. “El Chueco de Balcarce” no era solo un héroe deportivo: era un orgullo nacional y un representante ante el mundo, que cada verano volvía a correr frente a su gente.

Décadas más tarde, Carlos Reutemann renovaría esa conexión. Cuando debutó en Fórmula 1 en 1972 con una pole position en el Gran Premio de Argentina, nació una nueva figura. Con su presencia, cada carrera en Buenos Aires se convirtió en un acontecimiento multitudinario, llegando a convocar 100 mil personas.

Frente a tamaña historia, la próxima visita de Franco Colapinto para realizar una exhibición en Argentina adquiere un significado monumental, y lo posiciona como el verdadero heredero de una tradición que parecía casi imposible de recuperar. Nuevamente tendremos a un piloto, en el apogeo de su carrera dentro de la Fórmula 1, corriendo en nuestro suelo.

Debemos destacar también que, ante un calendario tan exigente, venir a la Argentina demuestra un profundo cariño por la tierra donde se formó como piloto y como persona. Ese gesto habla de su identidad, de su amor por la patria y de la importancia que le da a mantener viva la conexión con los argentinos que lo acompañan cada vez que compite en el mundo.

Este evento es mucho más que una demostración de habilidades: es un nuevo capítulo en una historia gloriosa, como la que supieron construir Fangio y Reutemann -a toda velocidad-, con los argentinos alentándolos desde las tribunas. Es orgullo. Es aliento. Y es unión entre los pilotos y las tribunas.

Por eso, para una nueva generación de fanáticos, ver a Colapinto en suelo argentino puede convertirse en uno de esos momentos fundacionales que mantendrán viva la pasión del país por el automovilismo deportivo y sus pilotos más talentosos. Un hito que atravesará familias enteras, y que seguramente reunirá a hijos, padres y abuelos alentando incansablemente.

En esa historia hay una institución que cumple un rol fundamental: el Automóvil Club Argentino (ACA). Como representante de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en el país, fue responsable de traer competencias de nivel mundial, organizar los Grandes Premios y sostener el apoyo necesario para que los pilotos argentinos pudieran competir al máximo nivel.

Pero su papel va más allá de la organización deportiva. El ACA también es el custodio de la memoria histórica del automovilismo argentino -a través de sus archivos, museos, eventos y actividades institucionales-, asumiendo la misión eterna de que siga viva la conexión entre las glorias de las pistas, el público y la identidad deportiva nacional.

Celebrar estos momentos es fundamental, así como lo es entender que el amor por el automovilismo no surgió mágicamente: es el resultado de décadas de esfuerzo por parte de instituciones que nunca dejaron de impulsarlo. La visita de Colapinto –con ese carisma y talento indiscutibles- vuelve a encender ese fuego para dar forma a una fiesta que será inolvidable.

Porque en Argentina el automovilismo nunca fue solo un deporte. Fue, es y seguirá siendo una pasión que nos define en lo más profundo de nuestro ser nacional.

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