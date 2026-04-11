¿Cómo construir bienestar laboral en la era de la IA?

La inteligencia artificial optimiza tareas, pero no reemplaza el sentido ni el entorno humano en el trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoy en día es habitual abrir LinkedIn y encontrarse con un sinfín de publicaciones que se imitan unas a otras, que nos cuentan sobre la certificación de un tercero o sobre lo bello de trabajar en determinada empresa. Y en muchos casos, eso es cierto. El clima de muchas organizaciones hoy permite que las personas florezcan.

Ahora bien, el punto interesante no está ahí. El clima no es solo un entorno agradable. Es el impulso que crea las condiciones psicológicas, emocionales y racionales para que las personas puedan rendir, crecer y sostener resultados en el tiempo. Es el impulso que crea las condiciones psicológicas, emocionales y racionales para que las personas puedan rendir, crecer y sostener resultados en el tiempo. Como todo clima, también tiene su sensación térmica. Es decir, la percepción real de lo que sucede, más allá de lo que se comunica.

Y en un contexto como el actual, donde la inteligencia artificial empieza a redefinir roles, tareas y decisiones, esta distinción se vuelve crítica. Porque la IA puede optimizar procesos, acelerar análisis y automatizar tareas, pero no puede reemplazar el sentido que las personas le dan a su trabajo ni la calidad del entorno en el que operan.

No es casualidad que cada vez más organizaciones pongan el foco en el clima. Datos recientes de Gallup muestran que los equipos con mayor nivel de engagement logran hasta un 23% más de rentabilidad y un 18% más de productividad. Los equipos con mayor nivel de engagement logran hasta un 23% más de rentabilidad y un 18% más de productividad. El punto no es si el clima impacta o no. Eso ya está fuera de discusión. El verdadero desafío es entender qué tipo de clima estamos construyendo y para qué, porque no cualquier clima genera resultados.

Sabemos que generar buenas condiciones es necesario. Pero ya no es suficiente.

El clima enfocado ¿Qué significa? El clima enfocado no es simplemente bienestar. Es bienestar con dirección. Es diseñar y sostener condiciones que no solo cuiden a las personas, sino que orienten comportamientos concretos hacia los resultados que la organización necesita. Es preguntarse qué necesitamos que pase en el día a día para que la estrategia deje de ser una presentación y se vuelva práctica.

Y acá aparece una tensión interesante. En muchas organizaciones se invierte en herramientas, procesos y ahora también en inteligencia artificial, esperando que eso transforme la forma de trabajar. Pero la evidencia muestra otra cosa: la tecnología amplifica lo que ya existe. Si hay claridad, la potencia. Si hay desorden, lo acelera.

Los líderes no son meros supervisores de tareas, sino modelos de los valores culturales que desean ver en la organización.

Gartner destaca que para 2026, la preservación de la resiliencia y la seguridad psicológica será una responsabilidad central de los líderes. Esto implica crear un equipo donde el cliente interno reciba el mismo nivel de atención y servicio que el cliente externo.

Y en entornos híbridos, virtuales y cada vez más mediados por tecnología, lo que sucede depende cada vez más de algo que no siempre se ve: cómo lideramos en ese contexto.

Liderazgo para sostener cultura

Cuando el contexto se mueve más rápido que antes. Podemos tener las mejores prácticas, políticas y herramientas. Incluso podemos tener la mejor implementación de inteligencia artificial del mercado. Pero si los líderes no promueven, no encarnan y no sostienen esos comportamientos, el resultado siempre va a ser distinto al diseño.

De todo esto se desprenden dos ideas simples, pero incómodas: La cultura sucede, y sucede en función del liderazgo. Sino pregúntale a cualquier persona ¿qué tal es la cultura en tu empresa? a lo que muy probablemente recibirás como respuesta la experiencia que está teniendo con su líder.

Este pilar se refiere a la capacidad de visibilizar y maximizar el valor en cada acción. Los líderes deben actuar como dueños de la cultura resolviendo obstáculos de manera ágil. McKinsey identifica que los líderes de empresas con alto crecimiento (outperformers) se distinguen por cerrar la brecha entre el “saber” y el “hacer”. Estos líderes son un 80% más propensos a comunicar sus metas y logros de crecimiento de manera constante a través de todos los canales internos y externos.

El dato no sorprende tanto como interpela. Porque si el liderazgo no evoluciona al ritmo del contexto, todo lo demás empieza a quedar viejo. No es un problema de capacitación, es un problema de diseño y de continuidad.

En un contexto atravesado por IA, esto se vuelve aún más evidente. -Las decisiones son más rápidas. -La información es más accesible. -La ejecución es más eficiente.

Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué hacemos con eso?. Ahí es donde aparece el liderazgo. Un liderazgo que debe pararse sobre tres pilares:

1 Personas Los líderes somos modelos culturales. Creamos equipo con el cliente y hacemos cliente a nuestro propio equipo. La tecnología puede escalar procesos, pero no reemplaza el vínculo.

La alineación de propósito es un factor crítico. Según McKinsey, los empleados que encuentran un sentido de propósito en su trabajo y sienten que este se alinea con el de la compañía experimentan mayores niveles de bienestar y compromiso. Los empleados que encuentran un sentido de propósito en su trabajo experimentan mayores niveles de bienestar y compromiso. Gallup corrobora que los equipos altamente comprometidos logran una rentabilidad 23% superior, lo que demuestra que el enfoque en las personas es una estrategia de negocio rentable y no solo una medida ética.

2 Gestión Somos responsables del impacto en el negocio. Definimos prioridades, tomamos decisiones y somos accountables de los resultados. La IA puede sugerir, pero alguien tiene que decidir.

3 Valor Generamos valor de manera constante. No desde la intención, sino desde la acción. Hacemos visible lo importante y priorizamos lo que mueve el negocio. No todo lo que se puede hacer, se debe hacer.

Diseñar el terreno La cultura no se instala. Se cultiva. Y como todo cultivo, no crece solo por haber sido sembrado. Necesita cuidado, criterio y adaptación constante. Hoy más que nunca, ese cultivo se da en un entorno donde conviven personas, procesos y tecnología de una manera nueva.

Por eso, el desafío no es solo generar un buen clima. Es generar un clima con intención:

-Un clima que permita que las personas sepan, quieran y puedan. -Un clima que no dependa de momentos, sino de prácticas. -Un clima que no se quede en el discurso, sino que se vea en las decisiones.

Y eso, todavía, sigue siendo profundamente humano.