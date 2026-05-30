Opinión

La regulación del lobby como fortalecimiento democrático

Garantizar la trazabilidad en las decisiones públicas previene la captura de organismos por intereses particulares

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Ilustración de un edificio clásico con columnas, un ojo y una balanza, con puertas abiertas emitiendo luz dorada. Figuras de personas conversan en la luz y otras se acercan.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

En toda democracia existe una verdad incómoda: las decisiones públicas no se toman en el vacío. Empresas, sindicatos, cámaras sectoriales y decenas de actores privados interactúan cotidianamente con funcionarios y legisladores para influir en leyes y políticas. Eso es el lobby. El problema no es que exista, sino que en la Argentina ocurre sin reglas, sin registro y sin que la ciudadanía lo sepa. Y lo que ocurre sin registro, en política, tiende a ocurrir en beneficio de quien más puede pagar el silencio.

El principio republicano exige publicidad de los actos de gobierno y responsabilidad de quienes ejercen el poder. Ese principio se vacía cuando la formación de las decisiones ocurre en la opacidad: cuando no sabemos quién habló con el ministro, qué interés representaba ni sobre qué proyecto buscaba incidir. La ausencia de regulación no elimina el lobby; lo hace invisible y, por tanto, incontrolable. Un Estado que tolera esa invisibilidad no está siendo neutral: está eligiendo a quién protege.

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La confusión más frecuente es identificar lobby con corrupción. Son fenómenos distintos, aunque la opacidad los vuelve indistinguibles. El lobby es la gestión legítima de intereses ante decisores públicos; el tráfico de influencias es la venta ilegal de decisiones a cambio de beneficios personales. Precisamente por eso, regular el lobby es la herramienta más eficaz para combatir la corrupción institucional: lo que está registrado y verificable es participación democrática; lo que permanece en las sombras, sin trazabilidad, es el terreno donde prospera la captura del Estado. Quien se opone a regularlo debería explicar qué tiene para esconder.

El derecho comparado lo confirma. Chile obliga a los funcionarios a publicar en registros electrónicos todas las audiencias de gestión de intereses: quién los contactó, en nombre de quién, sobre qué materia y cuándo. La carga recae sobre el funcionario, lo que hace el sistema robusto con independencia de la conducta del lobbista. Canadá, por su parte, prohíbe la llamada “puerta giratoria” por cinco años: un ex funcionario de alto rango no puede convertirse en lobbista ante el mismo organismo que dirigía, utilizando sus contactos e influencia residual para beneficiar intereses privados. Esa prohibición no limita derechos; defiende la integridad del cargo público. Ninguno de estos países vio restringida su democracia por regular el lobby: la vio fortalecida.

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Desde la perspectiva de los derechos humanos, la cuestión se inscribe en el estándar de gobierno abierto que proyectan la Convención Americana y la Carta Democrática Interamericana: transparencia en la formación de las decisiones, participación ciudadana efectiva y rendición de cuentas. El derecho de acceso a la información no comprende solo el resultado final de los actos de gobierno, sino también los procesos mediante los cuales esos actos se forman. Saber quién influyó en una decisión es parte del derecho a saber.

Sin registro público, la incidencia es estructuralmente desigual: quienes tienen más recursos y acceso informal a los decisores llevan siempre ventaja sobre el ciudadano común o la organización civil sin capacidad de presión. La regulación del lobby no democratiza el poder en abstracto, pero crea condiciones mínimas de igualdad informativa: todos podemos saber quién habló con quién. Eso es, en sí mismo, un acto de igualación política que ninguna democracia seria puede darse el lujo de ignorar.

Regular el lobby no es prohibirlo. Es sacarlo de las sombras. Y transparentar el poder es, en definitiva, devolverlo a quien siempre debió pertenecer.

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