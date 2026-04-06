Opinión

Montevideo, democracia en acción: tres días para repensar la política y su comunicación

Guardar
Micrófono en mano, cámaras enfocando a los entrevistados, medios de comunicación en trabajo - (Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La política atraviesa uno de sus momentos más incómodos. No porque haya perdido poder, sino porque perdió algo más delicado: la capacidad de explicarse a sí misma.

Hoy no alcanza con gestionar. Tampoco con tener razón. Ni siquiera con hacer bien las cosas. Si no hay narrativa, no hay legitimidad. Y sin legitimidad, el poder se vuelve efímero.

Durante años, la comunicación política fue vista como un accesorio. Un maquillaje. Un “después vemos cómo lo contamos”. Ese tiempo terminó. La comunicación ya no es el cierre de la política: es su punto de partida.

Vivimos en una era donde todo compite con todo. Donde la atención es escasa y la desconfianza abunda. Donde los ciudadanos no solo escuchan: interpretan, cuestionan, reversionan. Y muchas veces, directamente, no creen.

En ese contexto, la pregunta ya no es cómo comunicar mejor. La pregunta es mucho más incómoda: ¿qué sentido tiene hoy la política si no logra conectar con la sociedad?

Ahí aparece el verdadero desafío.

La comunicación política dejó de ser unidireccional. Ya no se trata de emitir mensajes, sino de construir sentido en un ecosistema saturado, fragmentado y profundamente emocional. La racionalidad sola no alcanza. La épica vacía tampoco.

Se necesita algo más complejo: coherencia.

Coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Entre la promesa y la gestión. Entre la identidad y la acción. Porque cuando esa coherencia se rompe, no hay estrategia que la salve.

Y sin embargo, en medio de este escenario desafiante, hay una oportunidad enorme: repensar la política desde la comunicación. No como herramienta, sino como cultura.

Por eso, del 21 al 23 de abril, Montevideo será sede de la XXIV Cumbre Mundial de Comunicación Política. No es un evento más. Es un espacio donde estas tensiones se ponen sobre la mesa sin maquillaje.

Por primera vez en Uruguay —un país con una tradición democrática sólida y respetada— más de 200 especialistas de toda Iberoamérica se reunirán para discutir lo que muchos evitan: el vínculo real entre comunicación, poder y ciudadanía.

Durante tres jornadas, la Cumbre funcionará como un verdadero laboratorio de ideas. Consultores, académicos, periodistas y dirigentes políticos compartirán diagnósticos, estrategias y, sobre todo, preguntas incómodas. Porque si algo necesita hoy la política, es dejar de hablarse a sí misma.

En ese marco, uno de los momentos más relevantes será el panel que reunirá a expresidentes del Uruguay desde la recuperación democrática. No se trata solo de una foto institucional: es una instancia inédita de reflexión política en primera persona.

Quienes ejercieron el poder, quienes atravesaron campañas, crisis, consensos y conflictos, pondrán en común su experiencia para analizar cómo evolucionó la comunicación política en las últimas décadas. Qué cambió, qué se perdió y qué desafíos enfrenta hoy el liderazgo en un contexto radicalmente distinto.

Ese panel sintetiza, en gran medida, el espíritu de la Cumbre: cruzar teoría con práctica, estrategia con historia, relato con gestión.

Pero no será el único espacio de alto voltaje. También estarán los principales referentes de los partidos políticos del Uruguay, en un ejercicio cada vez más necesario: debatir sin slogans, pensar sin trincheras, escuchar más allá de la propia narrativa.

La Cumbre no busca dar respuestas cerradas. Busca incomodar. Interpelar. Abrir preguntas donde muchos prefieren certezas rápidas.

Porque si algo está claro es que la política necesita menos automatismos y más reflexión. Menos relato vacío y más construcción de sentido.

La comunicación política no va a salvar a la democracia. Pero sin comunicación política, la democracia se debilita.

Montevideo será, por tres días, el epicentro de esa discusión. Un espacio donde la política se mira al espejo. Y donde quizás —solo quizás— empiece a entender que comunicar no es decir: es conectar.

Y que en ese vínculo, hoy más que nunca, se juega todo.

Para más información sobre la Cumbre Mundial de Comunicación Política: www.cumbrecp.com o en redes sociales: @divoskus

Temas Relacionados

últimas noticias

Últimas Noticias

Libertad financiera en tiempos de incertidumbre: por qué el real estate sigue siendo una de las inversiones más elegidas

La búsqueda de alternativas que permitan preservar el valor del dinero y otorguen mayor flexibilidad es una tendencia creciente entre quienes priorizan la estabilidad en contextos económicos volátiles

Libertad financiera en tiempos de incertidumbre: por qué el real estate sigue siendo una de las inversiones más elegidas

La IA no reemplazará al agua, pero sí transformará la forma de gestionarla

No puede crear un río ni reemplazar un acuífero. Pero sí puede optimizar, anticipar y hacer más eficiente cada decisión que tomamos alrededor de este recurso esencial

La IA no reemplazará al agua, pero sí transformará la forma de gestionarla

La discusión no es el desempleo, es la educación

Cada vez que sube el desempleo, la Argentina entra en pánico. Pero el verdadero problema no es cuántos trabajos faltan, sino si estamos preparando a las personas para los trabajos que van a existir

La discusión no es el desempleo, es la educación

Bonjour tristesse: la pena o el desánimo pueden habilitar momentos de reflexión

Se ha difundido la idea de que para envejecer bien hay que estar siempre activo, de buen ánimo, vigente, actualizado... Demandas que para muchos podrían resultar formas solapadas de no ser o sentirse viejos

Bonjour tristesse: la pena o el desánimo pueden habilitar momentos de reflexión

El suicidio energético de Europa

El desmontaje de infraestructuras nucleares y la prohibición de técnicas convencionales acrecientan la vulnerabilidad europea ante conflictos globales y limitan su papel en la nueva economía digital y de inteligencia artificial

El suicidio energético de Europa
DEPORTES
La impactante presentación con la que el hijo de Arnold Schwarzenegger logró un nuevo título en una competencia de fisicoculturismo

La impactante presentación con la que el hijo de Arnold Schwarzenegger logró un nuevo título en una competencia de fisicoculturismo

La historia de Tomás Galván: de ser cedido a préstamo cuatro veces a ganarse un lugar en River

La divertida secuencia entre Coudet y una figura de River para que se haga amonestar: “Lo voy a matar”

Escándalo en Brasil con una estrella del Flamengo que jugará el Mundial: salidas nocturnas y actos de indisciplina en la concentración

El día que los jugadores de Zaire protagonizaron una de las jugadas más insólitas en la historia de los Mundiales

TELESHOW
El inesperado reencuentro entre Solcito y Piñón Fijo: sellaron su reconciliación con un tema juntos

El inesperado reencuentro entre Solcito y Piñón Fijo: sellaron su reconciliación con un tema juntos

Coca Calabró compartió un domingo especial con sus hijas Iliana y Marina a un mes de su internación: las imágenes

Andrea del Boca y Brian Sarmiento protagonizaron una cena romántica que terminó en una fuerte discusión y llanto

Ian Lucas y Sofía Gonet cada vez más cerca después de MasterChef: la foto que encendió rumores de romance

Inés Estévez habló sobre la crianza de sus hijas: “Hay momentos en los que no das más”

INFOBAE AMÉRICA

Irvine Welsh: “Sin rebeldes que critiquen a la sociedad, no hay historias que escribir”

Irvine Welsh: “Sin rebeldes que critiquen a la sociedad, no hay historias que escribir”

Mediadores impulsan un alto el fuego de 45 días mientras Trump afina el plan de bombardeos para el martes

Panamá libera más de 340 mil tortugas marinas en 2025 y activa plan nacional para reforzar su conservación en ambos océanos

Yuval Noah Harari, filósofo israelí: “En el futuro cercano, la mayor parte de la población no tendrá lugar en el mercado laboral: podrían quedar obsoletos”

Tragedia en Uruguay: una familia entera murió tras ser embestida por una camioneta a alta velocidad