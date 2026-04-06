Montevideo, democracia en acción: tres días para repensar la política y su comunicación

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La política atraviesa uno de sus momentos más incómodos. No porque haya perdido poder, sino porque perdió algo más delicado: la capacidad de explicarse a sí misma.

Hoy no alcanza con gestionar. Tampoco con tener razón. Ni siquiera con hacer bien las cosas. Si no hay narrativa, no hay legitimidad. Y sin legitimidad, el poder se vuelve efímero.

Durante años, la comunicación política fue vista como un accesorio. Un maquillaje. Un “después vemos cómo lo contamos”. Ese tiempo terminó. La comunicación ya no es el cierre de la política: es su punto de partida.

Vivimos en una era donde todo compite con todo. Donde la atención es escasa y la desconfianza abunda. Donde los ciudadanos no solo escuchan: interpretan, cuestionan, reversionan. Y muchas veces, directamente, no creen.

En ese contexto, la pregunta ya no es cómo comunicar mejor. La pregunta es mucho más incómoda: ¿qué sentido tiene hoy la política si no logra conectar con la sociedad?

Ahí aparece el verdadero desafío.

La comunicación política dejó de ser unidireccional. Ya no se trata de emitir mensajes, sino de construir sentido en un ecosistema saturado, fragmentado y profundamente emocional. La racionalidad sola no alcanza. La épica vacía tampoco.

Se necesita algo más complejo: coherencia.

Coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Entre la promesa y la gestión. Entre la identidad y la acción. Porque cuando esa coherencia se rompe, no hay estrategia que la salve.

Y sin embargo, en medio de este escenario desafiante, hay una oportunidad enorme: repensar la política desde la comunicación. No como herramienta, sino como cultura.

Por eso, del 21 al 23 de abril, Montevideo será sede de la XXIV Cumbre Mundial de Comunicación Política. No es un evento más. Es un espacio donde estas tensiones se ponen sobre la mesa sin maquillaje.

Por primera vez en Uruguay —un país con una tradición democrática sólida y respetada— más de 200 especialistas de toda Iberoamérica se reunirán para discutir lo que muchos evitan: el vínculo real entre comunicación, poder y ciudadanía.

Durante tres jornadas, la Cumbre funcionará como un verdadero laboratorio de ideas. Consultores, académicos, periodistas y dirigentes políticos compartirán diagnósticos, estrategias y, sobre todo, preguntas incómodas. Porque si algo necesita hoy la política, es dejar de hablarse a sí misma.

En ese marco, uno de los momentos más relevantes será el panel que reunirá a expresidentes del Uruguay desde la recuperación democrática. No se trata solo de una foto institucional: es una instancia inédita de reflexión política en primera persona.

Quienes ejercieron el poder, quienes atravesaron campañas, crisis, consensos y conflictos, pondrán en común su experiencia para analizar cómo evolucionó la comunicación política en las últimas décadas. Qué cambió, qué se perdió y qué desafíos enfrenta hoy el liderazgo en un contexto radicalmente distinto.

Ese panel sintetiza, en gran medida, el espíritu de la Cumbre: cruzar teoría con práctica, estrategia con historia, relato con gestión.

Pero no será el único espacio de alto voltaje. También estarán los principales referentes de los partidos políticos del Uruguay, en un ejercicio cada vez más necesario: debatir sin slogans, pensar sin trincheras, escuchar más allá de la propia narrativa.

La Cumbre no busca dar respuestas cerradas. Busca incomodar. Interpelar. Abrir preguntas donde muchos prefieren certezas rápidas.

Porque si algo está claro es que la política necesita menos automatismos y más reflexión. Menos relato vacío y más construcción de sentido.

La comunicación política no va a salvar a la democracia. Pero sin comunicación política, la democracia se debilita.

Montevideo será, por tres días, el epicentro de esa discusión. Un espacio donde la política se mira al espejo. Y donde quizás —solo quizás— empiece a entender que comunicar no es decir: es conectar.

Y que en ese vínculo, hoy más que nunca, se juega todo.

Para más información sobre la Cumbre Mundial de Comunicación Política: www.cumbrecp.com o en redes sociales: @divoskus