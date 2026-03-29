Opinión

El impacto de la inequidad de género en la salud femenina

Los sesgos estructurales en la medicina moderna condicionan el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades en mujeres

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Primer plano de una mujer adulta con expresión de angustia, sentada, tomándose el pecho con ambas manos sobre una luz roja intensa.
El episodio de infarto de Miranda Bailey en Grey’s Anatomy expone el sesgo de género en la atención médica de urgencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Miranda Bailey, una cirujana brillante, empieza a sentir síntomas claros de un infarto: dolor en el pecho y presión en el brazo. Sin embargo, cuando llega a la guardia los médicos lo interpretan como estrés o ansiedad. Bailey sabe lo que le está pasando, pero nadie la toma en serio. El episodio 11 de la temporada 14 de Grey’s Anatomy ilustra una escena que, más que incómoda, es un reflejo sistémico: el sesgo de género en la urgencia médica.

La medicina moderna suele presentarse como un terreno guiado únicamente por la evidencia científica. Sin embargo, en la práctica clínica y en la investigación persisten sesgos estructurales que condicionan la forma en que se diagnostican, investigan y tratan las enfermedades en mujeres. Una editorial reciente de The Lancet advierte que la igualdad y la equidad de género no son solo principios sociales, sino condiciones necesarias para mejorar los resultados sanitarios y la calidad de la atención en la salud. “Parece una obviedad, pero evidentemente hay un largo camino por recorrer.”

Uno de los ejemplos más documentados ocurre en la cardiología, bajo el fenómeno conocido como “Efecto Yentl”: la tendencia a diagnosticar erróneamente a las mujeres porque sus síntomas no se ajustan al modelo masculino “estándar”. Según datos de la American Heart Association, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en mujeres a nivel global, pero continúan siendo subdiagnosticadas.

Hay más: un análisis del registro nacional de infartos del Reino Unido mostró que las mujeres tienen un 50% más de probabilidades de recibir un diagnóstico inicial erróneo. Una parte del problema radica en la formación: los síntomas femeninos —náuseas, fatiga extrema, dolor de espalda o mandíbula— han sido históricamente catalogados como “atípicos”, simplemente porque no coinciden con el patrón clásico definido mayoritariamente por pacientes varones.

La disparidad también se observa en neurología. La Alzheimer’s Association asegura que casi dos tercios de las personas que viven con Alzheimer son mujeres, y el diagnóstico suele llegar en etapas avanzadas. En el caso de los accidentes cerebrovasculares (ACV), las mujeres presentan con mayor frecuencia síntomas sutiles o menos reconocidos, como desorientación o debilidad general, lo que retrasa la ventana de atención crítica y aumenta el riesgo de discapacidad posterior.

Estas diferencias no son casuales. Durante décadas, la investigación biomédica excluyó sistemáticamente a las mujeres de los ensayos clínicos bajo la premisa de que el cuerpo masculino era el “estándar universal” y que el ciclo hormonal femenino “ensuciaba” los datos. Esta exclusión histórica ha dejado a la medicina con un vacío de conocimiento sobre cómo las terapias afectan específicamente al organismo femenino.

La brecha sanitaria se agrava cuando fallan las políticas de prevención en patologías tratables. En Argentina, el cáncer de cuello uterino sigue siendo un problema de salud pública de primer orden. Datos del Instituto Fleming revelan que este cáncer, altamente prevenible mediante el test de VPH y el Papanicolaou, mata a alrededor de 2.300 mujeres al año y cuenta con unos 4.500 diagnósticos anuales. Aquí, la inequidad de género se cruza con la brecha socioeconómica y el acceso desigual a la salud preventiva.

Esencialmente, esta brecha no se explica por la ausencia de conocimiento, sino por su aplicación desigual. Incorporar la perspectiva de género en la investigación y la clínica no responde a una agenda ideológica, sino a un principio básico de calidad médica y seguridad del paciente: la ciencia solo es real cuando representa adecuadamente a toda la población.

La escena de Miranda Bailey es una metáfora de un problema estructural. Cuando los síntomas de las mujeres no encajan en los modelos tradicionales, el sistema tiende a interpretarlos como excepciones o cuadros psicosomáticos. En medicina, las reiteradas excepciones ignoradas se convierten en muertes evitables.

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