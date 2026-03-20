Bancos y Fintechs: de la rivalidad a la convergencia

Más del 53% de los bancos a nivel global ya colaboran activamente con fintechs (Imagen ilustrativa Infobae)

Hace no tanto tiempo, el relato que dominaba el mundo financiero era bastante tentador para los titulares: fintechs ágiles y disruptivas contra bancos centenarios, lentos, burocráticos, atados a la lógica de las sucursales físicas. Era una buena historia, funcionaba bien en los paneles de conferencias y en los artículos de opinión. Pero hoy, si uno mira lo que realmente está pasando en el sistema financiero global, esa narrativa ya no alcanza para explicar lo que está ocurriendo.

Lo que se está configurando, en realidad, es algo mucho más interesante que una guerra: una interdependencia estratégica entre dos tipos de actores que, en el fondo, se necesitan mutuamente. Y eso cambia bastante el análisis.

Los números ayudan a dimensionar el fenómeno. Más del 53% de los bancos a nivel global ya colaboran activamente con fintechs. Otro 21% está evaluando alianzas.

La lógica detrás de esto es simple. Los bancos tienen lo que las fintechs tardan años en construir: licencias regulatorias, confianza institucional acumulada, acceso a fondeo barato a través de depósitos y relaciones históricas con clientes corporativos. Las fintechs, por su parte, aportan agilidad tecnológica, experiencias de usuario amigables, modelos de análisis de datos sofisticados y, algo que no es menor, la capacidad de llegar a segmentos desatendidos por la banca tradicional.

El resultado natural de eso es que las fronteras entre ambos mundos empiezan a desdibujarse. Muchas fintechs buscan obtener licencias bancarias. Varios bancos crean sus propias filiales digitales o directamente compran startups tecnológicas. La industria se mueve hacia un modelo híbrido —el banco-plataforma, el neobank— en el que infraestructura financiera e innovación tecnológica conviven en un mismo ecosistema.

¿Qué está empujando este cambio?

Hay varios factores que motorizan este cambio de tendencia. Uno de los más importantes es el avance del open banking: la posibilidad de que los bancos abran sus sistemas mediante APIs para que las fintechs desarrollen servicios encima de su infraestructura.

Otro motor que no para de crecer es el de las adquisiciones. Goldman Sachs se quedó con GreenSky. BBVA compró Simple y Holvi. JPMorgan adquirió WePay. No son casos aislados: es una tendencia clara de bancos que compran fintechs para incorporar tecnología, talento y velocidad de desarrollo sin tener que construir todo desde cero.

También gana cada vez más peso el modelo de Banking-as-a-Service, o BaaS. Bancos como Bancorp o Green Dot ofrecen su infraestructura regulatoria para que las fintechs operen sin necesidad de tener licencia propia. Plataformas como Chime o el primer Revolut crecieron así. Y a todo eso se suma algo que muchos no ven: los propios bancos invirtiendo en fintechs a través de fondos de venture capital propios, accediendo a innovación sin necesidad de integrar nada directamente.

En este nuevo escenario, la competencia no desaparece. Pero cambia de naturaleza. El foco ya no está solo en quién ofrece servicios financieros, sino en quién controla la experiencia del cliente y el acceso a los datos. Esa es la disputa real.

El surgimiento de los marketplaces financieros para empresas

Dentro de esta tendencia hay un modelo que aparece y es especialmente relevante para el contexto local: los marketplaces financieros digitales para empresas. Estas plataformas integran en un mismo ecosistema servicios como crédito, pagos, factoring, leasing y financiamiento especializado, con foco claro en las pymes.

El funcionamiento es relativamente simple, pero tiene un impacto bastante concreto: agregan y comparan múltiples fuentes de financiamiento —bancos, fondos de inversión, fintechs, prestamistas especializados— y permiten que las empresas accedan a capital de forma más eficiente y transparente. En lugar de que una pyme tenga que recorrer distintas instituciones por separado, el marketplace funciona como un punto de encuentro donde los oferentes de financiamiento compiten por ofrecer las mejores condiciones.

Los sistemas que utilizan estas plataformas analizan cada solicitud y segmentan los requerimientos según el tipo de operación, derivándolos hacia las entidades financieras mejor posicionadas para cada caso.

El marco regulatorio en Argentina: algo se está moviendo

En Argentina, este tipo de modelos tiene un respaldo regulatorio que vale la pena conocer. El Banco Central creó el registro de Plataformas de Financiamiento MiPyme, supervisadas por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. Eso le da un marco de transparencia y seguridad a estas operaciones que, hace unos años, simplemente no existía.

Inicialmente, estas plataformas podían ofrecer financiamiento de bancos y proveedores de crédito no financieros. Pero la resolución 1048 de la Comisión Nacional de Valores amplió el panorama: ahora pueden celebrar convenios de referenciamiento con ALYCs y sumar financiamiento proveniente del mercado de capitales. Eso abre la puerta a un escenario donde, desde una misma app, una pyme puede recibir ofertas de bancos, empresas de factoring, compañías de leasing o instrumentos del mercado de capitales. Todo junto, todo comparable.

La inteligencia artificial como acelerador

Lo que termina de darle potencia a estos modelos es el uso de inteligencia artificial aplicada a la evaluación crediticia y la experiencia del usuario. Hay varias aplicaciones concretas que ya están funcionando:

Matching inteligente: cruzar el perfil financiero de la empresa con los criterios de cada prestamista, evitando solicitudes que probablemente serían rechazadas de entrada.

Scoring alternativo: incorporar datos contables, fiscales, flujos de caja y comportamiento digital para evaluar el riesgo con más precisión que un scoring tradicional.

Onboarding automatizado: procesos de KYB (Know Your Business) que pueden completarse en minutos. No semanas. Minutos.

Para las empresas usuarias, todo esto se traduce en beneficios muy concretos: un solo proceso de solicitud con múltiples ofertas, mayor transparencia en tasas y condiciones, acceso a financiamiento alternativo no bancario, decisiones en horas en lugar de semanas y, algo que suele subestimarse, mayor poder de negociación frente a las entidades financieras.

Una transformación que recién empieza

La convergencia entre fintechs y bancos tradicionales es, probablemente, uno de los procesos más relevantes de la transformación financiera de esta época. Lo que arrancó como una relación de confrontación evolucionó hacia una interdependencia donde cada uno aporta lo que el otro no tiene fácil.

En ese contexto, los marketplaces financieros para empresas aparecen como una de las expresiones más maduras de esa convergencia. No reemplazan a los bancos ni a los prestamistas alternativos. Los organizan dentro de un ecosistema más eficiente, más competitivo y —esto no es menor— más transparente.

No es casual que grandes bancos y plataformas financieras estén empezando a adquirir este tipo de compañías. Más allá de la tecnología, representan algo que tiene mucho más valor: datos, relaciones con clientes y canales de distribución que el sistema financiero tradicional no pudo construir con la misma velocidad.

El próximo paso parece bastante claro. Estos marketplaces van a tender a integrarse directamente en el flujo operativo de las empresas: dentro de ERPs, plataformas contables o ecosistemas bancarios. El financiamiento va a dejar de ser un trámite separado y va a pasar a ser una capacidad disponible en el momento exacto en que se necesita.

En ese escenario, la verdadera disputa ya no será quién presta dinero.

La verdadera disputa va a ser quién controla la puerta de entrada al sistema financiero.