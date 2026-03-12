Argentina Week en Nueva York: una oportunidad de estar en el radar de los inversores

Asistentes escuchan atentamente durante la sesión de apertura de la Semana Argentina, donde un orador se dirige a la audiencia frente a pantallas con información del evento.

La Argentina llegó a Nueva York para protagonizar uno de los movimientos diplomático-económicos más ambiciosos de los últimos tiempos: Argentina Week, un roadshow financiero de tres días que el propio embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, definió como el mayor evento de presentación de la Argentina al mundo inversor.

Coorganizado por la Embajada Argentina en Estados Unidos junto a J.P. Morgan, Bank of America y Kaszek, y respaldado por un abanico de instituciones que incluye a Citi, AmCham y el Council on Foreign Relations— y del que participó KPMG, busca reposicionar al país en el radar global en un contexto donde las reformas del gobierno argentino han reactivado el interés internacional. La movida funcionó como un espejo: se ratificó el rumbo y objetivos del plan económico argentino, y al mismo se pudo testear cómo es recibido por los mercados en la capital de los mercados.

Que Nueva York reciba a más de 200 ejecutivos y casi la mitad de ellos CEOs de compañías globales no es un dato menor. Refleja que, más allá del clásico ruido doméstico de toda democracia, el mundo corporativo quiere entender el proceso de transformación argentina y la ventana de oportunidades que ofrece en sectores estratégicos como energía, litio, tecnología, agro y economía del conocimiento, como los más importantes y dinámicos.

Todo ello en un contexto en el cual las relaciones entre Argentina y Estados Unidos atraviesan un momento de cooperación inusualmente alto, lo cual potencia el mensaje del evento. Para Washington, Argentina se ha convertido en un aliado sistémico en energía, minerales críticos y estabilidad regional. Para Buenos Aires, Estados Unidos ofrece validación internacional y acceso a la red de capitales que es esencial en estos momentos para el país.

El sector energético llegó a Manhattan como protagonista natural. El shale de Vaca Muerta es hoy el principal argumento argentino para atraer capitales: alta productividad, capacidad exportadora y el potencial de convertirse en un polo energético regional, especialmente si se consolida la infraestructura de transporte y licuefacción. Los bancos internacionales observan al sector como un activo estratégico para diversificar la matriz energética global. La presencia de fondos y compañías de energía en la agenda de Nueva York confirma que este es uno de los segmentos donde los inversores ya tienen proyectos en evaluación. Además, la minería argentina llegó al evento con un diferencial claro: el litio. La demanda global sigue en expansión y coloca al triángulo del litio —y particularmente al norte argentino— como destino prioritario para nuevos proyectos; y por eso los fondos de inversión han manifestado interés directo en minerales críticos vinculados a la transición energética. El sector nuclear no suele ocupar titulares, pero forma parte del paquete de oportunidades que se presentaron en Manhattan, especialmente para inversores especializados en tecnología avanzada y seguridad energética.

En cuanto a tecnología y economía del conocimiento, el país ofrece talento abundante. La tecnología se posiciona como uno de los sectores con mayor elasticidad al contexto macro. De hecho, varios fondos dijeron estar interesados en proyectos tecnológicos argentinos, principalmente por la disponibilidad de talento competitivo.

Por el lado del sector agroindustrial, en Argentina Week el sector buscó reposicionarse en un marco donde los inversores estuvieron atentos a oportunidades vinculadas a agrotecnología, biotecnología, mejora de productividad e integración de cadenas globales. Y en posibles inversiones en infraestructura, los fondos miran proyectos de transporte, energía y conectividad.

Si la Argentina quiere reenfocar su desarrollo, necesitará una ola de inversiones que exceda largamente la capacidad del financiamiento estatal, de ahí que los modelos de participación público-privada se presentan como instrumentos posibles para canalizar capitales.

En la práctica, Argentina Week representó una gran oportunidad para el país, un examen sectorial en tiempo real con estos ejes centrales que compitieron por la atención de inversores que buscan mercados con reglas claras y horizontes de rentabilidad. Y alejados de los conflictos bélicos.