Opinión

Cómo obtener valor del Informe de Riesgos Globales 2026 WEF

El autor analiza los canales de transmisión de las amenazas internacionales hacia las organizaciones para desarrollar respuestas que agreguen riqueza real

Guardar
En ausencia de un rumbo
En ausencia de un rumbo de acción claro que permita evitar o mitigar su impacto, el informe del WEF se convierte en un simple ejercicio de identificación de amenazas con escaso valor concreto (Foto: Reuters)

La presentación del Informe de Riesgos Globales 2026 del Foro Económico Mundial (WEF por su sigla en inglés) refleja la consolidación de los riesgos geopolíticos a nivel mundial, donde la confrontación geoeconómica emerge como la principal amenaza para este año tras subir ocho posiciones en las perspectivas de corto plazo. Asimismo, la percepción general de incertidumbre ha aumentado.

Sin embargo, este reporte omite las respuestas que las empresas deben adoptar frente a tales desafíos. En ausencia de un rumbo de acción claro que permita evitar o mitigar su impacto, el informe se convierte en un simple ejercicio de identificación de amenazas con escaso valor concreto.

Resulta necesario entonces explorar los canales de transmisión de estos riesgos internacionales hacia las organizaciones para desarrollar respuestas que agreguen valor real.

Veamos algunos ejemplos que permiten ilustrar esto. Todas las empresas dependen, directa o indirectamente, de insumos importados. No basta con identificar la sensibilidad geopolítica de un proveedor determinado; es imperativo cuantificar su impacto financiero mediante la definición de escenarios específicos.

No basta con identificar la sensibilidad geopolítica de un proveedor determinado; es imperativo cuantificar su impacto financiero mediante la definición de escenarios específicos

Exploremos, por ejemplo, distintos escenarios para analizar estos posibles impactos: es posible proyectar la imposición de un nuevo arancel del 25% a mitad del contrato para evaluar cómo afecta la rentabilidad por unidad.

También puede evaluarse si nuevas restricciones de exportación obligarían a un cambio de proveedor y cuál sería el impacto resultante en los ingresos. Por último, podrían implementarse prohibiciones de pago que congelen cierta cantidad de capital en tránsito.

Es un primer paso hacia la cuantificación de un rango de resultados financieros. Con esta información, es posible definir si la empresa debe diversificar sus proveedores, negociar nuevas cláusulas comerciales o aceptar su exposición.

Considerar escenarios constituye una evolución
Considerar escenarios constituye una evolución frente a la mera identificación de los riesgos (Foto: Reuters)

Gestionar riesgos consiste en generar conversaciones apoyadas en información valiosa. Para integrar estos escenarios en el planeamiento de negocio de 2026, las organizaciones deben superar las proyecciones determinísticas de valores fijos que suelen constituir los objetivos anuales.

Aunque es común realizar escenarios optimistas y pesimistas, estos suelen basarse en números estáticos que no capturan la complejidad de la realidad, la cual se representa mejor mediante proyecciones estocásticas construidas con rangos de posibles resultados y estimaciones de probabilidad.

Aunque es común realizar escenarios optimistas y pesimistas, estos suelen basarse en números estáticos que no capturan la complejidad de la realidad

Este análisis permite concluir, por ejemplo, “un plan de expansión en Asia tiene un 60% de probabilidad de generar ingresos de entre 15 y 20 millones de dólares bajo condiciones actuales” o que “existe un 25% de probabilidad de que nuevas restricciones reduzcan dicha cifra a un rango de 8 a 12 millones de dólares”, justificando así un “presupuesto de contingencia de USD 2,5 millones para activar mercados alternativos en caso de que se activen los disparadores”. Esto transforma el riesgo geopolítico de una amenaza lejana y difusa en un valioso y específico input de planeamiento estratégico.

Hay que transformar el riesgo
Hay que transformar el riesgo geopolítico de una amenaza lejana y difusa en un valioso y específico input de planeamiento estratégico

Para completar la transición hacia la acción de los riesgos geopolíticos identificados, es posible utilizar disparadores (triggers). De esta manera, se abandona el monitoreo geopolítico pasivo en favor del establecimiento de umbrales de decisión ejecutables, sustituyendo la observación genérica por protocolos de respuesta inmediata.

Por ejemplo, la activación de planes de contingencia de suministro en un plazo máximo de 72 horas ante sanciones sectoriales, la activación de un proceso de cobranza más seguro ante sanciones observadas a bancos internacionales o la renegociación sistemática de precios al consumidor si los aranceles incrementan el costo de ventas por encima del 15 por ciento.

Es necesario transformar la identificación de un riesgo en información útil que permita tomar decisiones relevantes

En conclusión, la mera identificación de las amenazas, si bien es un comienzo, no es suficiente para dotar a las organizaciones de herramientas válidas para lograr una mejor preparación que les permita alcanzar sus objetivos comerciales.

Se trata de prepararse mediante la cuantificación de los riesgos y la estimación del impacto de estos en los objetivos comerciales. De esta manera, la gestión de riesgo deja de ser un ejercicio teórico y formal y pasa a ser una herramienta de gestión estratégica.

El autor es profesor de Gestión del Riesgo en IAE Business School. Esta nota se publicó en el IEM de enero del IAE, Escuela de Negocios de Universidad Austral

Temas Relacionados

Riesgos globalesWorld Economic ForumInsumos importadosRestricciones a las exportacionesEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

Modernización laboral: un cambio de incentivos

La nueva legislación reduce los costos laborales, otorga previsibilidad judicial, y establece nuevas reglas al accionar sindical

Modernización laboral: un cambio de

Más allá del stock en dólares: la verdadera dinámica de la deuda pública

La relación entre las obligaciones del Tesoro respecto del PBI y el efecto en el tipo de cambio en los primeros dos años del gobierno de Javier Milei

Más allá del stock en

La nueva ley laboral ya está vigente: cómo se calcularán ahora las indemnizaciones y qué cambia en los juicios

La nueva norma ya fue publicada en el Boletín Oficial. El nuevo sistema de actualización de créditos laborales, el tope indemnizatorio y el fondo de asistencia laboral redefinen el costo real del despido y los litigios laborales en Argentina.

La nueva ley laboral ya

La experiencia de compra en la era de la inmediatez

En contextos masivos, una mala experiencia puede escalar rápidamente en redes sociales y afectar la percepción de la marca

La experiencia de compra en

Milei, la mira en la reelección y la fórmula repetida de la batalla con el kirchnerismo

El Presidente busca sostener en el centro de la pelea al peronismo/K, ya sin la mira puesta en toda la política. Perfila así y de manera temprana el eje de la batalla con sentido electoral. De todos modos, la economía ocupa el centro

Milei, la mira en la
DEPORTES
La peligrosa maniobra del nuevo

La peligrosa maniobra del nuevo piloto de Alpine en la Fórmula 2 que dio que hablar: “Nunca más terminará adelante mío”

Insólito: Oscar Piastri chocó su McLaren en la vuelta de salida y no correrá el Gran Premio de Australia de Fórmula 1

Locos por el fútbol: con 60, 70 y hasta 80 años, no se pierden los picados ni los campeonatos del Club GEBA

Se largó el Gran Premio de Australia de F1: Leclerc es líder y Colapinto tuvo que ingresar a boxes por una sanción tras la largada

Tras liderar gran parte de la carrera, Nicolás Varrone terminó 17° en el GP de Australia de la F2 por una penalización

TELESHOW
Lizy Tagliani contó su rápida

Lizy Tagliani contó su rápida reacción cuando le depositaron un sueldo importante por primera vez: “Va a repuntar”

Sofía Pachano relató el impacto que tuvo en Aníbal la llegada de su hijo: “Le salvó la vida”

Iliana Calabró celebró el regreso a casa de Coca, su mamá: “Sus oraciones le han llegado”

Ulises Bueno anunció que se recuperó del problema de salud que lo obligó a suspender un show hace 24 ahoras: "En condiciones"

Mirtha Legrand sorprendió con su look: el detalle inesperado que marca un cambio en su estilo

INFOBAE AMÉRICA

Una explosión cerca a la

Una explosión cerca a la embajada de EEUU en Oslo: investigan si está relacionada al conflicto en Medio Oriente

El bien morir, un desafío para humanizar el final de la vida

Simone de Beauvoir: diez citas de la pionera del feminismo para entender “qué privilegio permitió al hombre realizar su voluntad”

Santiago Peña afirmó que Paraguay asumió un “rol activo” contra el crimen organizado al sumarse a la coalición liderada por Trump

El Salvador mantiene monitoreo del plan para apoyar a migrantes retornados