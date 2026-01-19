Foro de Davos: el 87% de los CEO argentinos cree que el país crecerá en 2026 aunque temen por el empleo

Los CEO argentinos prevén que la transformación tecnológica acelerará la demanda de nuevas habilidades laborales

El relevamiento que PwC presentó durante el Foro Económico Mundial de Davos ubicó a la Argentina en el centro de las expectativas empresariales de la región. El 87% de los CEO argentinos considera que el PBI crecerá en 2026, una perspectiva que se apoya en la estabilización macroeconómica y en el potencial de sectores como energía, tecnología y minería. Este optimismo se refleja en la visión de los principales directivos, que también reconocen riesgos estructurales, tensiones en el mercado laboral y el avance de la inteligencia artificial como factor disruptivo.

La encuesta, que incluyó a 4.454 líderes globales, identificó una visión de “optimismo moderado” para la economía local. El documento de PwC precisa que “la Argentina concentra una mirada positiva para la actividad”, impulsada por la “desaceleración de la inflación”. El informe también destaca que uno de cada tres CEO se muestra “extremadamente confiado” en que su empresa aumentará sus ingresos durante los próximos doce meses.

En el escenario internacional, la Argentina sobresale como destino de interés no sólo para empresas locales. Según el relevamiento, el país figura entre los destinos prioritarios para el 23% de los CEO brasileños y el 10% de los estadounidenses. El informe señala que la Argentina “recibe menciones destacadas desde China, México, Paraguay y Uruguay”, en un contexto donde la estabilización macroeconómica y las oportunidades en energía y minería despiertan expectativas para inversiones y operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A). El documento destaca: “El proceso de normalización macro y el potencial en energía y minería reactivan el interés internacional, con expectativas positivas para inversiones y operaciones de M&A, especialmente por reformas y proyectos estratégicos”.

El optimismo de los ejecutivos argentinos no es un fenómeno aislado. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial prevén una expansión del 4% del PBI argentino en 2026 y 2027, mientras que el gobierno nacional proyecta un crecimiento del 5% en el Presupuesto 2026. Las consultoras privadas muestran estimaciones algo menores, con una proyección del 3,5% para este año según el LatinFocus Consensus Forecast, pero la tendencia general es positiva.

El avance de la inteligencia artificial obliga a repensar la capacitación y el desarrollo de talento en las empresas (Imagen ilustrativa Infobae)

En el plano corporativo, el informe de PwC remarca que “más de la mitad de los CEO en Argentina ya compite fuera de su sector principal, con fuerte interés en tecnología, retail y minería”. La diversificación y la innovación aparecen como ejes centrales para sostener el crecimiento y enfrentar los desafíos estructurales, entre los que sobresalen los costos operativos, el sistema tributario y laboral, la burocracia y la infraestructura.

La inteligencia artificial emerge como protagonista en las estrategias empresariales. El 76% de los CEO considera que su infraestructura tecnológica está lista para integrar IA, mientras que el 73% percibe que la cultura organizacional acompaña este proceso. El informe sostiene: “La IA dejó de ser promesa para convertirse en realidad operativa, con adopción en desarrollo de productos y servicios, ventas, marketing, legales, finanzas y recursos humanos”. A pesar de este avance, sólo el 41% de los ejecutivos afirma que su empresa invirtió lo suficiente para capitalizar los beneficios de la IA y apenas el 49% se siente preparado para atraer talento especializado.

La visión de los CEO sobre el empleo en la Argentina en 2026 es ambivalente y está marcada por la transformación tecnológica. El documento advierte: “Más del 60% anticipa reducción de empleo en colaboradores en niveles de menor experiencia por la adopción de IA, lo que exige estrategias de reskilling y alianzas educativas”. Los puestos de mandos medios y gerenciales mantienen mayor estabilidad, mientras que las posiciones iniciales se ven más expuestas a los cambios que introduce la automatización.

En términos de gestión del talento, el 49% de los líderes empresariales cree que está en condiciones de atraer perfiles especializados en tecnología, pero sólo el 41% destinó inversiones suficientes para avanzar en el desarrollo de competencias vinculadas a la IA. Este desbalance obliga a las empresas a buscar acuerdos con el sistema educativo y a implementar programas de recapacitación.

El interés internacional por la Argentina crece, impulsado por el potencial de sectores como energía y minería (Reuters)

El informe señala que “la reinvención se consolida como imperativo estratégico, con más de la mitad de los CEO compitiendo fuera de su sector principal, sobre todo en tecnología, retail y minería”. Esta tendencia responde a la necesidad de diversificar la operación empresarial y explorar nuevas fuentes de ingresos, en un contexto donde la innovación resulta clave para sostener la competitividad.

El impacto de la inteligencia artificial no se limita a la estructura laboral. El 66% de los ejecutivos que ya implementaron IA reportó mejoras en la eficiencia del tiempo personal durante el trabajo, mientras que el 57% observó un aumento en la efectividad de los empleados en los últimos doce meses. Además, el 43% percibió mejoras en la rentabilidad y el 40% en la facturación de sus compañías. El informe de PwC cita: “Otros efectos positivos de este proceso se reflejaron en mejoras en la rentabilidad y en la facturación”.

La encuesta también indaga en las amenazas que enfrentan las empresas argentinas. El 48% de los consultados identificó la volatilidad macroeconómica como el principal riesgo, mientras que el 33% mencionó la inflación. La disrupción tecnológica, que incluye el avance de la IA, aparece como amenaza relevante para el 30% de los CEO, seguida por la escasez de trabajadores con habilidades clave, señalada por el 22%.

Entre los riesgos emergentes, los ciberataques ocupan un lugar destacado: el 23% de los ejecutivos los menciona como una preocupación creciente. El informe también advierte que el cambio climático se mantiene fuera del centro de la agenda: sólo el 21% de las empresas implementó ajustes significativos en su organización para reducir el impacto ambiental. A pesar de que el 83% de los CEO argentinos realizó inversiones para limitar la huella climática en los últimos cinco años, seis de cada diez confirmaron que estas acciones no incrementaron de manera significativa los costos operativos.

En cuanto a la agenda de los CEO, el documento de PwC indica que el 60% del tiempo de los máximos responsables se dedica a cuestiones inmediatas, mientras que sólo el 10% se reserva para el largo plazo. Este enfoque en el corto plazo responde a la necesidad de gestionar un entorno caracterizado por la volatilidad y la rápida evolución de las condiciones de mercado.

El empleo y la estructura de los equipos de trabajo experimentan cambios. La encuesta revela que seis de cada diez CEO no percibieron hasta ahora “un cambio significativo” en la dotación de personal por efecto de la adopción de IA, aunque uno de cada cuatro reconoció una caída en el número de empleados desde la implementación de nuevas tecnologías. El 35% de los encuestados en el país afirmó que prevé aumentar la dotación de trabajadores en los próximos doce meses, mientras que el 26% proyecta una reducción, el valor más alto entre los países de la región.

En el plano internacional, la Argentina vuelve a posicionarse como un destino atractivo para inversiones extranjeras. El informe de PwC apunta que la estabilización macro, sumada al potencial de sectores como energía y minería, alimenta el interés de grandes empresas de Brasil, Estados Unidos, China, México y otros países vecinos. En ese sentido, la expectativa de un ciclo alcista de fusiones y adquisiciones se apoya en reformas, proyectos estratégicos y el potencial de industrias como minería, energías renovables, gas natural licuado y siderurgia.

La combinación de crecimiento económico esperado, adopción tecnológica acelerada y nuevos flujos de inversión posiciona a la Argentina en un lugar central para la toma de decisiones empresariales en los próximos años. Sin embargo, los desafíos en materia de empleo, capacitación y gestión de riesgos tecnológicos delinean una agenda compleja para los líderes del sector privado.