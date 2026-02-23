Economía

La cámara de empresas de EEUU analizó las consecuencias en la economía local del fallo judicial contra los aranceles de Trump

Amcham destacó que el acuerdo bilateral recientemente firmado entre ambos países “contiene compromisos que trascienden la cuestión arancelaria”

Guardar
Amcham reúne a las empresas
Amcham reúne a las empresas locales de origen estadounidense (Maximiliano Luna)

Amcham, la cámara de empresas de EEUU en Argentina, analizó las consecuencias que podrían tener para la economía local del fallo de la Corte Suprema de ese país contra los aranceles que impuso el presidente Donald Trump.

“En primer lugar, es importante señalar que el acuerdo bilateral recientemente firmado entre Argentina y Estados Unidos contiene compromisos que trascienden la cuestión arancelaria. El fallo judicial, en principio, no debería tener incidencia directa sobre dicho acuerdo, entendemos que quizás amerite algún ajuste adicional. El mismo se encuentra pendiente de aprobación legislativa en Argentina y de notificación institucional ante el Congreso estadounidense”, destacó la entidad que preside Mariana Schoua, titular de Aconcagua Energía Generación.

Amcham destacó que la noticia se da en un escenario dinámico que requiere seguimiento cercano, sobre todo porque el acuerdo bilateral no está aún en pleno en vigor y podría haber ajustes regulatorios adicionales por parte de la administración estadounidense.

“El fallo judicial, en principio, no debería tener incidencia directa sobre el acuerdo, entendemos que quizás amerite algún ajuste adicional”

La cámara insistió con la importancia de “brindar previsibilidad al comercio y de consolidar marcos institucionales estables que fortalezcan la integración económica entre ambos países”.

En ese contexto, se detalló que con respecto al impacto comercial, las importaciones futuras desde Argentina pueden tener dos tratamientos:

  • “El acuerdo implica la eliminación por parte de Estados Unidos de aranceles recíprocos sobre 1.675 productos, junto con el otorgamiento del trato arancelario de Nación Más Favorecida (NMF). A esto se suma la ampliación sustancial del cupo de importación de carne bovina al mercado estadounidense. Estos temas permanecen vigentes”.
  • “Los otros productos exportados a EEUU, tendrían un recargo temporal del 10% ad valorem bajo la Sección 122 que se suma a los aranceles previos al 2 de abril. Esta herramienta está prevista por la legislación federal para situaciones de desequilibrios en la balanza de pagos y tiene carácter transitorio (hasta 150 días, salvo extensión por ley del Congreso), y con efecto a partir del 24 de febrero de 2026″.

Cabe destacar que el recargo contempla múltiples excepciones —incluyendo energía, ciertos productos agrícolas, farmacéuticos, minerales críticos, bienes aeroespaciales y otros sectores estratégicos— lo cual atenúa su alcance generalizado y los productos alcanzados por la section 232.

Respecto de eventuales reembolsos derivados del fallo judicial, su determinación quedará en manos de tribunales inferiores y, en principio, aplicaría únicamente a los demandantes involucrados, en la medida que lo hayan solicitado.

Medida polémica

La aplicación de un arancel general del 15% impulsado por la Casa Blanca tras una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos ha modificado de manera sustancial la estructura comercial internacional, provocando incertidumbre en la relación bilateral entre Argentina y Washington y recalibrando los beneficios relativos entre los socios comerciales del país norteamericano.

La medida, tras ser elevada desde un 10% inicial, se convirtió en el eje de una nueva política comercial de base, desplazando esquemas previos y afectando acuerdos bilaterales ya en vigor.

Argentina había logrado semanas antes un margen diferencial mediante un acuerdo bilateral de comercio e inversiones. Ese espacio de ventaja, sin embargo, quedó erosionado cuando la administración estadounidense optó por el nuevo sistema de tributos generalizados, otorgando mejores condiciones relativas a países que antes soportaban cargas mayores.

Carne e incertidumbre

El presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina, Fernando Landa, explicó hoy en Infobae en Vivo que, pese al contexto adverso, la carne bovina argentina no será alcanzada por los nuevos gravámenes como resultado de una disposición adoptada durante el gobierno de Donald Trump. Esta excepción responde a la política estadounidense denominada “affordable beef”, cuyo objetivo es garantizar abastecimiento interno a precios razonables.

Según Landa, la aplicación de la sección 122 del código estadounidense permite a la administración de Washington aplicar aranceles si se detectan desequilibrios en la balanza de pagos. No obstante, la carne bovina quedó excluida debido a su consideración estratégica, y las 80.000 toneladas de cuota autorizadas para Argentina no se verán afectadas. Landa precisó: “La carne está incluida dentro de una política llamada ‘affordable beef’, orientada a garantizar a los estadounidenses un consumo suficiente y a precios razonables. Por este motivo, la aplicación de la sección 122 excluye a la carne bovina argentina de los nuevos aranceles”.

En contraste, los productos fuera del rubro cárnico no gozan de la misma protección. Según el titular de la Cámara, una proporción significativa de los envíos argentinos se encuentra actualmente alcanzada por la sección 232 y distintos cupos, lo que incrementa la volatilidad y dificulta prever el futuro de la relación bilateral. En especial, la posición de Argentina se puede alterar frente a competidores que ahora mejoran su situación arancelaria. Landa ilustró el caso de China: el país asiático, que llegó a soportar aranceles superiores al 100%, pasaría a un gravamen combinado cercano al 18% con el nuevo régimen.

Esta reorganización reduce las ventajas de países que, como Argentina, habían negociado condiciones favorables, y mejora la situación de aquellos que previamente soportaban cargas elevadas. A su vez, aliados tradicionales de Estados Unidos como el Reino Unido, la Unión Europea y Japón quedan expuestos, al perder parte del trato preferencial logrado en anteriores negociaciones.

Temas Relacionados

AmchamArancelesCorte Suprema de Justicia de EEUUDonald TrumpComercio exteriorExportaciones

Últimas Noticias

Jornada financiera: las acciones argentinas cayeron hasta 7% y el riesgo país superó los 530 puntos

La disputa judicial por los aranceles en EEUU afectó a los mercados y arrastró a los activos argentinos. El S&P Merval perdió 3,8% y el riesgo país subió a 537 puntos. El dólar bajó a $1.390 en el Banco nación y las reservas alcanzaron un máximo desde octubre de 2021

Jornada financiera: las acciones argentinas

Fracasó la audiencia entre Fate y los trabajadores tras el cierre de la fábrica: cuál es la postura de la empresa

En medio de la conciliación obligatoria, la Secretaría de Trabajo dispuso una nueva reunión para el próximo 4 de marzo. Desde la compañía confirmaron a Infobae que no reabrirán las puertas de la planta de San Fernando

Fracasó la audiencia entre Fate

Nuevo bono en dólares: el Gobierno explicó su estrategia para pagar el vencimiento de USD 4.200 de julio

La Secretaría de Finanzas anunció la emisión de un nuevo título con el que buscará obtener hasta USD 2.000 millones para afrontar los pagos de mitad de año

Nuevo bono en dólares: el

Murió el empresario detrás de la marca de churros más famosa de Argentina

Juan Carlos “Cacho” Elías tenía 85 años y fue una de las figuras clave en el crecimiento de la compañía creada en 1968 en Villa Gesell

Murió el empresario detrás de

Jorge Brito, presidente de Banco Macro: “Hay una suerte de estrangulamiento en la actividad privada”

El titular de la entidad bancaria se refirió a la evolución de la actividad económica y pidió discutir el ritmo del proceso desinflacionario, aunque reconoció los logros del Gobierno en materia fiscal

Jorge Brito, presidente de Banco
DEPORTES
Tras poner en duda su

Tras poner en duda su continuidad, Marcelo Gallardo dirige la práctica de River Plate

El insólito video viral que revolucionó Turquía: le dieron un pelotazo en el aire a una gaviota y un futbolista la revivió con RCP

Se confirmaron las lesiones de Juanfer Quintero, Franco Armani y Kendry Páez en River Plate: cuánto tiempo estarán sin jugar

La impactante imagen del futbolista que sufrió un brutal choque con el arquero rival en la Serie A y se desmayó

“Tres días de fiesta”: la singular estrategia de Guardiola para quitarles presión a los jugadores del Manchester City

TELESHOW
Sofía Gonet reveló la verdadera

Sofía Gonet reveló la verdadera razón por la que no trabajaría con Stephanie Demner: “Yo ahora, haría lo mismo”

Sebastián Graviotto conoció a Timoteo, su hijo con Juana Repetto: el encuentro más esperado

Momo Benavides: “Me ofrecieron entrar en política y siempre dije que no”

Adabel Guerrero reveló detalles de cómo es el vínculo de la China Suárez con los padres de sus hijos: “Madraza”

Jimena Monteverde le envió un mensaje a Mirtha Legrand por su cumpleaños y preparó los tres platos favoritos de La Chiqui

INFOBAE AMÉRICA

Eslovaquia cortó la electricidad de

Eslovaquia cortó la electricidad de emergencia a Ucrania en represalia por el bloqueo del oleoducto de petróleo ruso

Conflicto diplomático entre Francia y Estados Unidos: París vetó el acceso del embajador de Donald Trump

Kaja Kallas pedirá a la UE levantar las sanciones a Delcy Rodríguez tras la aprobación de la ley de amnistía en Venezuela

¿Puede existir vida cuando los mares llegan a -15 °C? El misterio de la “Tierra bola de nieve” bajo la lupa de la ciencia

La OMS alertó de un aumento del 20% en los ataques contra el sistema sanitario ucraniano en 2025