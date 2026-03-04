Wall Street y las bolsas de Europa rebotan tras las palabras de Trump sobre el petróleo, pero Asia sufrió su peor jornada en años

Operadores bursátiles conversan frente a una pantalla electrónica que muestra el índice compuesto de precios bursátiles de Corea (KOSPI). (REUTERS/Kim Hong-JI/Foto de archivo)

Los mercados bursátiles estadounidenses y europeos se fortalecieron y los precios de la energía bajaron el miércoles después de que el presidente Donald Trump intentara calmar las preocupaciones sobre el suministro de petróleo provocadas por el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Los mercados se vieron sacudidos durante los dos días anteriores, ya que el conflicto entre Estados Unidos e Irán había cerrado efectivamente el paso por el estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del crudo mundial, así como un volumen considerable de gas natural licuado (GNL).

Esto provocó un aumento de los precios del crudo y el gas, lo que desató el temor de que la inflación pudiera estrangular el crecimiento económico.

El presidente Donald Trump trató de calmar las preocupaciones sobre el bloqueo del suministro de petróleo el martes, afirmando que la Marina de los Estados Unidos estaba lista para escoltar a los petroleros y que los Estados Unidos ofrecerían seguros a los transportistas.

“Ese anuncio moderó el aumento de los precios del petróleo que ha persistido hoy”, afirmó Patrick O’Hare, analista de Briefing.com.

El crudo Brent, el contrato de referencia internacional para el petróleo, bajó casi un 1 %.

Los tres principales índices bursátiles de Wall Street subieron al inicio de la jornada bursátil en Nueva York.

La directora de investigación de la plataforma bursátil XTB, Kathleen Brooks, afirmó que los titulares contribuyeron a cambiar la confianza.

“Hay muchas esperanzas de que el conflicto en Oriente Medio sea de corta duración, después de que un periódico informara de que Irán se puso en contacto con Estados Unidos durante el fin de semana para poner fin a la guerra", afirmó, refiriéndose a una noticia publicada en el New York Times.

Los mercados financieros están tratando de adaptarse a la nueva incertidumbre en Irán y Oriente Medio.

“Si bien los mercados se mostraron extremadamente sensibles al riesgo de caída a principios de esta semana, también son sensibles al riesgo de subida”, señaló Brooks.

“El más mínimo indicio de que se avecina una resolución del conflicto está ayudando a que las acciones europeas se recuperen”, añadió.

FOTO DE ARCHIVO: Vista aérea del puerto de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, en el estrecho de Ormuz, 10 de diciembre de 2023. REUTERS/Stringer/Foto de archivo

En la sesión bursátil europea de la tarde, Londres subió un 0,9 %, París un 1,1 % y Fráncfort un 1,5 %.

Las ganancias se produjeron tras las fuertes pérdidas registradas en los mercados bursátiles asiáticos, ya que la región depende en gran medida del suministro de petróleo y gas de Oriente Medio.

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó tener el “control total” del estrecho de Ormuz, y se informó de que el miércoles varios buques más sufrieron ataques en esta importante vía marítima.

Seúl lideró las pérdidas en Asia, ya que el Kospi se desplomó más de un 12 %, sufriendo su peor caída en dos días desde la crisis financiera de 2008, lo que provocó una breve interrupción de la negociación.

Chung Hae-chang, analista de Daishin Securities, afirmó: “Dado que Corea del Sur, Japón, China y Taiwán dependen en gran medida de los envíos de energía que pasan por el estrecho, cualquier bloqueo tendría efectos negativos significativos en el mercado”.

El Nikkei 225 de Japón cerró con una caída de más del 3 %, y los fabricantes de chips Advantest y Tokyo Electron perdieron más del 4 %.

En el resto de Asia, Taipéi se hundió más de un 4 %. Bangkok cayó un 8 %, lo que también provocó una breve suspensión de la negociación.

Hong Kong, Sídney, Singapur, Shanghái, Wellington, Bombay, Manila y Yakarta también se encontraban en territorio profundamente negativo.

Las bolsas de Dubái y Abu Dabi cayeron el miércoles tras una suspensión de dos días de la negociación debido a los ataques con misiles y drones de Irán en todo el Golfo.

La bolsa de Dubái bajó más del 4 % y la ADX de Abu Dabi, alrededor del 2 %.