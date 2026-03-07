Opinión

Milei, la mira en la reelección y la fórmula repetida de la batalla con el kirchnerismo

El Presidente busca sostener en el centro de la pelea al peronismo/K, ya sin la mira puesta en toda la política. Perfila así y de manera temprana el eje de la batalla con sentido electoral. De todos modos, la economía ocupa el centro

Javier Milei, en uno de
Javier Milei, en uno de sus últimos encuentros con Donald Trump

Javier Milei eligió una frase directa para intentar darle sentido casi dramático al discurso y la puesta en escena del domingo pasado en el Congreso. “No me van a llevar puesto como a Macri”, dice. El mensaje ante los legisladores, en cadena nacional, había sido dominado por la andanada de frases duras contra el kirchnerismo, que aprovechó el momento para ser parte de un cruce tribunero. Y el remate llega ahora en modo de entrevista. Asoma como motor del objetivo reeleccionista, frente al fantasma K. Esa sería el contrapunto, básico.

Milei va dando giros sobre la fórmula repetida de sostener como “enemigo” al kirchnerismo, que, en rigor, expone una crisis profunda, la más grave de su existencia, porque está marcada por el distanciamiento de jefes provinciales del PJ que se acomodan a la época y un quiebre en el núcleo K. Eso mismo hace evidente el esfuerzo por oxigenar a CFK -y según el momento y las encuestas, a Axel Kicillof-, a modo de alternativa amenazante. Va a contramano de la imagen que dejó el Congreso en sesiones extraordinarias, un mes en que el oficialismo logró sancionar proyectos y dejó aislada a la oposición más dura.

La frase referida a Mauricio Macri resultó la más destacada del adelanto de una nueva entrevista con Luis Majul. Y la referencia tiene, tal vez como reflejo y no tanto como giro estudiado, al menos dos sentidos claros. Por un lado, lleva implícita la intención -muy clara en las redes- de descalificar la “moderación” de la experiencia macrista, entendida como elemento determinante de su desgaste y la posterior derrota electoral en 2019, es decir, sin reelección. Y, por el otro, busca otorgarle al kirchnerismo capacidad actual para bloquear o golpear la gestión nacional.

Esta vuelta dramática también podría estar desvistiendo la percepción de la fatiga del discurso contra el kirchnerismo como eje central. Como sea, resulta evidente el intento de alimentar el imaginario sobre un recargado poder de daño del kirchnerismo, una capacidad que afortunadamente también parece disminuida como parte del deterioro político que arrastra después de la penosa gestión de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

Sin embargo, frases como esta última de Milei o la resumida como “riesgo kuka” no dejan de lado el señalamiento de las causas de ese desgaste kirchnerista —desde la corrupción a las consecuencias económicas de su gestión—, pero privilegian el recurso del temor. Y con ese fin, el kirchnerismo no puede ser entendido como un fenómeno en retroceso y, menos, como pasado.

El discurso mileista reduce lo que antes definía como “casta” al peronismo/K. Está dicho: los éxitos legislativos conseguidos en la última etapa por el oficialismo fueron fruto de tratativas con socios y aliados, y fundamentalmente, con gobernadores de diferente origen político. En esas negociaciones, se destacaron los jefes provinciales del PJ que, a la vez, lastimaron al kirchnerismo en el Congreso. También operaron de manera decisiva ex integrantes de JxC y espacios provinciales.

El Presidente y Karina Milei,
El Presidente y Karina Milei, la primera en plantear el objetivo de la reelección

Milei cuidó ese frente al inaugurar las sesiones ordinarias. La dureza y hasta los insultos contra la ex presidente y todo el arco K fue dominante. Taparon un hueco discursivo si se compara con otros momentos violetas. No hubo alusiones a “la” política en general y menos descalificaciones a los legisladores. Al mismo tiempo, la andanada contra el kirchnerismo resultó útil para sostener el tono de confrontación, ruidoso pero limitado.

Sólo quedó como elemento nuevo la pelea con sectores de la industria y con un par de empresarios en particular, algo que reaparece en algún tramo de la entrevista referida. Y eso tiene relación directa con elementos preocupantes de la economía —no solo los cierres de empresas—, que también alimenta la necesidad de sumar blancos y descargar responsabilidades.

Es una cuestión política. Y resulta clara la intención de eludir cuestiones de fondo: desde comportamientos de algunos empresarios —posiciones dominantes de mercado, cartelización, por ejemplo— hasta el sentido y los alcances de la apertura económica. De hecho, no están en el debate cuestiones como la defensa del consumidor ni una razonable aplicación de medidas antidumping.

Algunas de las alarmas en este terreno aparecen en apartados cualitativos de muchas encuestas, incluidas las que consume el círculo más próximo a Milei. Pasado el último capítulo de los comicios —es decir, ya fuera de los efectos de campaña y las inseguridades de los períodos electorales—, se afirman temas de origen económico —inflación, empleo, ingresos— en el listado de preocupaciones.

La mayor preocupación tiene que ver con los precios. Esta semana será difundido el IPC de febrero. El registro viene en ascenso: arrancó en mayo con una persistente suba y desde septiembre no baja de los dos puntos porcentuales. En enero, marcó 2,9%, una décima por encima de diciembre. Según relevamientos de consultoras privadas y versiones de funcionarios, febrero giraría en torno de esas cifras. El número oficial será publicado el jueves por el INDEC, afectado en términos de imagen por la cancelada puesta en marcha de un nuevo índice de precios.

Como contexto, se añade la tensión con sectores industriales y la difusión de datos en ese terreno. El último: el Índice de Producción Industrial Manufacturero. En enero, registró una mejora de 3,1% respecto de diciembre, pero en un proceso más amplio de siete meses de caída. En este caso, la baja interanual fue de 3,2%.

Fuera de agenda y con sorpresa adicional por el protagonista, fue repuesto además en estas horas el tema del estancamiento o el descenso de las cifras de trabajadores formales registrados. Alfredo Cornejo, aliado del Gobierno, intentó destacar el tercer lugar de Mendoza en un ranking basado en información del sistema integrado previsional. El punto es que el número provincial es negativo —un retroceso del 0,6%— en una tabla que ilustra que solo dos provincias —Neuquén y Río Negro— cuentan con crecimiento de empleo formal y los otros 22 distritos están en rojo.

Son renglones impensados en el temario, que no siempre maneja Olivos. El foco del oficialismo está puesto en otro lado. “Pido que sigamos trabajando. Tenemos que ir por la reelección de Javier Milei”, arengó Karina Milei, apenas pasadas las elecciones de octubre. Fue un llamado con mensaje también territorial: lo dijo ante legisladores y dirigentes libertarios de la provincia de Buenos Aires. Combina ambición y necesidad en la segunda mitad del mandato presidencial.

