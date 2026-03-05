Aulas más vacías, decisiones más urgentes

Habrá que ajustar las estrategias educativas a una nueva realidad demográfica (Imagen ilustrativa Infobae)

Nos va a alcanzar con pestañear y ya estaremos en 2030. La mayoría de las definiciones políticas, económicas o sociales hoy sólo pueden imaginarse a través de estimaciones borrosas o proyecciones inciertas.

Sin embargo, hay escenarios con tendencias claras que permiten anticipar algunas transformaciones concretas. Si el curso demográfico actual se mantiene, en 2030 vamos a tener aulas con un tercio menos de estudiantes.

En Argentina nacen cada vez menos chicos. Pasamos de 770 mil nacimientos anuales en 2014 a poco más de 400 mil en 2024. Es decir, una caída del 45%.

La baja de la natalidad tiene su correlato en múltiples dimensiones, pero una de las primeras -y más relevantes- es la educativa. Hoy, en promedio, hay 16 alumnos por docente en el país. ¿Qué ocurrirá en un futuro cercano? Las proyecciones indican que para 2030 podríamos tener apenas 12 alumnos por cada docente, con CABA o Catamarca ubicándose en torno a los 7 alumnos por docente.

El informe Presente y futuro de la cantidad de alumnos por docente y por grado, de Argentinos por la Educación, analiza cómo esta contracción demográfica impacta -y continuará impactando- en la organización escolar y en la distribución del plantel docente.

A simple vista podemos tentarnos con una perspectiva favorable: menos alumnos por aula es claramente un marco superador versus aquel paisaje de aulas abarrotadas de más de treinta estudiantes, capaz de hacer colapsar cualquier esfuerzo docente. No obstante -y contrario al sentido común- menos alumnos no garantiza mejores niveles de aprendizaje. Incluso, la evidencia señala que por debajo de cierto umbral, menos alumnos por aula no siempre es mejor. El peor escenario sería que los responsables del gobierno de la educación no adopten ninguna estrategia y el sistema derive, por inercia, en aulas demasiado pequeñas, con altos niveles de ineficiencia en la inversión y resultados académicos inciertos.

La pregunta es, entonces: si menos chicos por aula no son sinónimo de mejoras en los niveles de aprendizaje, ¿qué estrategias pueden transformar este nuevo escenario demográfico en mejoras concretas en los aprendizajes?

Desde la política educativa, hay dos tipos de respuestas posibles con evidencia sólida: asignar docentes a tutorías focalizadas para acompañar a estudiantes con mayores dificultades o asignarlos a acompañar a otros docentes, ya sea haciendo parejas pedagógicas o mentoreando a docentes nóveles.

Otra alternativa es la unificación de cursos pequeños dentro de una misma escuela, una medida que varios países ya vienen implementando. Al mismo tiempo, los espacios disponibles podrían aprovecharse para avanzar en políticas más costosas, pero efectivas, como la extensión de la jornada escolar en aquellas escuelas que aún no cuentan con esta modalidad, en línea con lo establecido por el artículo 28 de la Ley de Educación Nacional.

¿Cuál es la clave? Entender que incluso en un contexto fiscal complejo, es posible reorientar recursos respetando los derechos y mejorando la calidad del gasto.

Esta ventana demográfica configura un escenario nuevo y totalmente desconocido para el sistema educativo. Es entonces tiempo de comprenderlo y gestionarlo con eficiencia. Si se aplican estrategias que cuentan con evidencia, es posible mejorar las condiciones de enseñanza con los mismos recursos que hoy las provincias y Nación destinan a educación. Lo que está en juego no es la cantidad de alumnos por aula, sino la capacidad del sistema para transformar este cambio demográfico en mejores aprendizajes.