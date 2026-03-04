Afganistán y Pakistán: la frontera que puede incendiar Asia sin que el mundo mire

Un soldado talibán junto a un cañón antiaéreo, mientras vigila a los cazas pakistaníes, en la provincia de Khost, Afganistán (Foto: Reuters/Stringer)

Mientras la atención global oscila entre Ucrania, Gaza y Taiwán, una línea trazada en 1893 amenaza con volver a convertirse en un epicentro de inestabilidad regional. La frontera entre Afganistán y Pakistán —la llamada Línea Durand— no es simplemente una delimitación geográfica: es una fractura histórica, étnica y estratégica que hoy combina insurgencia, terrorismo, crisis económica y rivalidad geopolítica.

Lo que ocurre allí no es una guerra declarada. Es algo más complejo y, por eso mismo, más peligroso.

Una frontera que Kabul nunca aceptó

La Línea Durand fue impuesta por el Imperio Británico para separar Afganistán de la India colonial. Con la creación de Pakistán en 1947, Islamabad heredó esa delimitación y la considera frontera internacional definitiva. Kabul, en cambio, jamás la reconoció formalmente.

El problema no es solo jurídico. La frontera divide territorios habitados por la etnia pastún, que vive a ambos lados y mantiene vínculos familiares, comerciales y tribales imposibles de encerrar tras alambradas.

Cada intento pakistaní de reforzar el control fronterizo —incluida la construcción de vallas y puestos militares— es visto en Kabul como una consolidación de una división ilegítima.

El “retorno” que salió mal

Durante dos décadas, Pakistán fue acusado por Occidente de tolerar o facilitar la acción de los talibanes afganos como herramienta de influencia estratégica. La lógica era clara: evitar un Afganistán alineado con India y garantizar lo que Islamabad llama “profundidad estratégica”.

Pero el regreso al poder del Talibán en 2021 no produjo el alineamiento esperado.

Hoy, el principal problema para Pakistán no es Kabul en abstracto, sino el Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), grupo insurgente que busca desestabilizar al Estado pakistaní y que, según Islamabad, opera desde territorio afgano.

El gobierno talibán niega complicidad, pero tampoco ha desarticulado eficazmente esas estructuras. El resultado: bombardeos selectivos pakistaníes en Afganistán, cierres del paso de Torkham y enfrentamientos armados periódicos.

La ironía estratégica es evidente: el instrumento que sirvió para proyectar influencia externa se convirtió en amenaza interna.

Capacidades militares: asimetría clara, riesgo latente

Desde el punto de vista estrictamente militar, la asimetría es evidente. Pakistán dispone de unas fuerzas armadas convencionales robustas —Ejército profesionalizado, Fuerza Aérea con aviones F-16 y JF-17, artillería pesada y capacidad de inteligencia estructurada—, además de ser una potencia nuclear declarada con misiles balísticos de alcance regional. Su doctrina está diseñada principalmente para disuadir a India, pero le permite proyectar fuerza limitada sobre su frontera occidental mediante ataques aéreos selectivos y operaciones de contrainsurgencia.

Afganistán, en cambio, tras la retirada occidental heredó material militar estadounidense —vehículos blindados ligeros, helicópteros, armamento individual—, pero carece de una fuerza aérea operativa comparable, de sistemas de mando integrados y de capacidades convencionales para sostener un conflicto abierto contra un Estado organizado. Su fortaleza radica más en la guerra irregular, el control territorial tribal y la capacidad de movilización ideológica que en la confrontación convencional.

La conclusión es clara: en una guerra abierta, la superioridad pakistaní sería determinante. Pero el conflicto actual no es convencional. Es híbrido. Y en ese terreno, la ventaja tecnológica no garantiza estabilidad.

La crisis interna de Pakistán

El conflicto fronterizo no ocurre en el vacío. Pakistán atraviesa una combinación delicada de crisis económica, polarización política y aumento del terrorismo interno.

Los atentados del TTP han crecido en intensidad. Las fuerzas de seguridad enfrentan un escenario híbrido: insurgencia rural en áreas tribales y riesgo de atentados urbanos. A esto se suma la presión social por la presencia de millones de refugiados afganos, cuya deportación masiva iniciada en los últimos años añade tensión humanitaria.

Un Pakistán nuclearmente armado, con inestabilidad interna creciente y presión insurgente, no es un dato menor para el equilibrio regional.

Afganistán: aislamiento y supervivencia

Por su parte, Afganistán enfrenta un aislamiento internacional casi total. Sin reconocimiento diplomático amplio, con economía colapsada y severas restricciones sociales, el régimen talibán necesita estabilidad fronteriza para sostenerse.

Sin embargo, su estructura ideológica y tribal dificulta una cooperación plena contra el TTP. Existe afinidad doctrinaria y vínculos históricos entre ambas organizaciones, aunque sus agendas no sean idénticas.

Kabul debe equilibrar legitimidad interna, cohesión tribal y supervivencia externa. No es un actor homogéneo ni completamente centralizado.

El tablero mayor: China, India y el vacío occidental

La frontera afgano-pakistaní no es un conflicto aislado: es una pieza dentro de la competencia asiática.

Pakistán es socio estratégico de China a través del Corredor Económico China-Pakistán (CPEC), componente clave de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. La estabilidad en el oeste pakistaní es fundamental para la seguridad de esas inversiones.

India, rival histórico de Islamabad, observa con atención cualquier debilitamiento pakistaní. Un Pakistán absorbido por conflictos internos reduce su margen estratégico frente a Nueva Delhi.

Estados Unidos, tras su retirada en 2021, mantiene una capacidad limitada de influencia directa. El vacío dejado por Washington no fue reemplazado por un esquema de estabilidad, sino por un equilibrio frágil.

El riesgo real: escalada por acumulación

El escenario más probable no es una guerra convencional entre Estados. El riesgo es otro, una escalada gradual por acumulación de incidentes:

Un atentado mayor atribuido al TTP.

Un bombardeo pakistaní con víctimas civiles significativas.

Un cierre prolongado de pasos fronterizos con impacto económico.

Una reacción nacionalista que obligue a endurecer posturas.

En contextos de fragilidad institucional, las crisis no estallan por grandes decisiones estratégicas, sino por errores de cálculo.

Una frontera que anticipa el siglo XXI

La tensión entre Afganistán y Pakistán es un laboratorio de las guerras del siglo XXI: conflictos sin declaración formal, actores híbridos, dimensión étnica, terrorismo transnacional y competencia geopolítica superpuesta.

No hay tratados en negociación, ni cumbres multilaterales relevantes. Solo una línea heredada del colonialismo, armada hasta los dientes, que separa —y a la vez conecta— dos Estados frágiles en una región nuclearizada.

El mundo está mirando otros frentes. Pero la historia demuestra que las periferias desatendidas suelen convertirse en centros inesperados de crisis.

La lección para la Argentina: el instrumento militar en un mundo sin árbitros

Lo que sucede en esa frontera lejana ofrece una enseñanza estratégica para nuestro país. El sistema internacional atraviesa una transición donde las grandes potencias —Estados Unidos, China, Rusia— recurren cada vez con mayor naturalidad al empleo del poder militar, sea como disuasión explícita o como instrumento efectivo para sostener intereses nacionales. Los organismos multilaterales muestran límites evidentes para contener conflictos cuando chocan intereses vitales.

En ese contexto, la Argentina no puede permitirse pensar la Defensa como un resabio del pasado ni como un gasto prescindible. La protección del Atlántico Sur, la proyección sobre la Antártida, el control de nuestros espacios marítimos y aéreos, y la preservación de recursos estratégicos exigen un instrumento militar moderno, profesional y tecnológicamente actualizado.

No se trata de adoptar una lógica belicista, sino de comprender que en un mundo donde las reglas parecen reescribirse por la fuerza, la capacidad de disuasión vuelve a ser condición de soberanía. Las crisis ya no se resuelven exclusivamente en foros internacionales; muchas veces se previenen —o se pierden— por la credibilidad del poder propio.

Afganistán y Pakistán nos recuerdan que la inestabilidad no siempre anuncia su llegada. Se acumula. Se normaliza. Y cuando finalmente estalla, solo están en condiciones de influir quienes supieron prepararse.

La pregunta, entonces, no es si la Argentina desea un mundo estable. La pregunta es si está dispuesta a dotarse de las capacidades necesarias para navegar uno que claramente no lo es.