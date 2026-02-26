Opinión

Operación regreso: cómo estructurar mi patrimonio para regresar a vivir en mi país de origen

El contexto internacional impulsa a grupos que emigraron de distintos países de América Latina a considerar la repatriación, proceso que implica revisar aspectos fiscales, jurídicos y estructurales de sus activos antes de concretar el traslado

Guardar
El primer punto a estudiar
El primer punto a estudiar es la baja fiscal en el país en el que se encuentre residiendo la persona o la familia

Durante un cuarto siglo, muchas familias latinoamericanas han enfrentado profundas disrupciones económicas, sociales e institucionales. El caso más visible es el de Venezuela, aunque no es el único. Argentina, Bolivia y Honduras constituyen otros ejemplos claros.

Para familias de alto patrimonio, estas circunstancias implicaron no solo la fragmentación de activos y negocios, sino también la dispersión geográfica de la familia y la complejidad creciente de su vida fiscal y legal.

Hoy, el contexto geopolítico permite anticipar que algunas de las familias que se establecieron en países con mayor seguridad jurídica —como Estados Unidos, Uruguay o España— están analizando la posibilidad de regresar o de invertir recursos en sus países de origen.

Para venezolanos, argentinos, hondureños o bolivianos que hoy son ciudadanos o residentes legales permanentes en Estados Unidos, España o Uruguay, la decisión suele tener un componente emocional e incluso económico-financiero. Sin embargo, también genera múltiples efectos jurídicos que conviene analizar antes de concretar el regreso.

Es importante hacerles entender que “volver al país de origen es una mudanza internacional”

Entre las cosas que discutimos con clientes que se encuentran en esta situación, hayan o no tomado la decisión de regresar, se encuentran las siguientes:

  • Antes que nada, es importante hacerles entender que “volver al país de origen es una mudanza internacional”. Que se trate de un regreso a un país conocido y donde no haga falta ocuparse de cuestiones migratorias no implica que no haya aspectos que uno deba analizar en profundidad antes de instalarse.
  • El primer punto a estudiar es la baja fiscal en el país en el que se encuentre residiendo la persona o la familia: generalmente existen trámites a realizar e impuestos que pagar.
  • El siguiente punto es el alta de la residencia fiscal en el país al que uno regresa y sobre todo la decisión de cómo uno quiere mostrarse ante las autoridades fiscales de dicho país. No estamos hablando de ocultar activos ni hacer nada ilegal, sino de utilizar las herramientas legales existentes para optimizar la carga tributaria. Esto puede implicar “formar sociedades o disolverlas, crear un trust o inclusive buscar una residencia intermedia entre la actual y la que se va a volver a obtener”.
  • Luego es fundamental analizar cómo queda la situación tributaria si hay miembros de la familia que se van a quedar en el país de residencia actual. ¿Hay impuesto a las donaciones si queremos dejarles activos o transferirlos en el futuro? ¿Cómo es el tema sucesorio? ¿Es posible evitar el trámite judicial? ¿Qué cargas fiscales podrían generarse a futuro?
  • Por otro lado, si quedan activos o inversiones en el exterior, ¿cómo es la relación entre ambos países? ¿Existe, por ejemplo, un tratado para evitar la doble tributación? Entre otras cosas, un tratado de esta característica va a permitir:

a. definir con mayor claridad la residencia fiscal en años de transición mediante “reglas de desempate” (no todos los países tienen las mismas reglas sobre quién califica como residente fiscal y desde cuándo);

b. limitar la imposición a nivel territorial de impuestos a las ganancias sobre ciertos ingresos empresariales o por servicios, en ausencia de establecimiento permanente;

c. reducir retenciones sobre dividendos, intereses y regalías; y d. facilitar el uso de estructuras jurídicas de un país como holdings de compañías operativas en otro.

  • Por supuesto que si quien regresa viajó siendo soltero y se casó o inició una convivencia en el exterior, será imprescindible estudiar las normas correspondientes al régimen patrimonial del matrimonio y/o de la convivencia y las aplicables a una eventual separación o divorcio para anticiparnos a contradicciones o posibles problemas.
  • También es relevante obtener una valuación objetiva de los bienes con los cuales se ingresa al país de destino al momento de hacerlo y las reglas de intercambio de información financiera que pudieran existir entre ambos Estados (CRS, FATCA, etc.).
  • Aunque esto es algo que se puede hacer ya aterrizados, será necesario adaptar la mayor parte de los documentos relacionados con una eventual incapacidad y con el fallecimiento, ya que la ley aplicable a dichos instrumentos suele ser la de domicilio del incapaz o la del último domicilio del causante respectivamente.

Finalmente, una vez tomada la decisión e implementados los cambios patrimoniales mencionados, queda analizar “qué objetos me puedo llevar del país de residencia al propio, que es algo que también cambia de país en país”.

Si miramos, por ejemplo, el caso de Argentina, quienes deciden volver pueden importar exentos del pago de derechos de importación, impuestos, tasas, contribuciones y demás gravámenes:

a) efectos personales y del hogar, nuevos o usados, destinados al uso del beneficiario o de su grupo familiar, siempre que por su cantidad, naturaleza o variedad no permitieren presumir que se importan con fines comerciales o industriales;

b) bienes destinados a su actividad laboral, entendiéndose como tales las herramientas, máquinas, aparatos e instrumentos siempre que acrediten ser necesarios para el ejercicio de su profesión, arte u oficio, y que no permitan presumir la instalación de talleres, laboratorios comerciales, industriales o semejantes; y

c) un automóvil por persona con dieciocho años cumplidos o emancipada, usado y registrado a nombre del interesado, siempre que el valor del automóvil en aduana sea inferior o igual a quince mil dólares estadounidenses o su equivalente en otra moneda.

Entre otros documentos, la Dirección General de Aduanas exige la presentación de la Baja Consular (o Certificado de Residencia en el Exterior), que puede tramitarse en el consulado correspondiente.

Como puede verse, no se trata simplemente de hacer las valijas, llamar a la familia y anunciar el regreso. En muchos casos, la planificación patrimonial resulta incluso más relevante al volver que al emigrar a un tercer país donde se conoce muy poco de nosotros, de nuestras familias y de nuestros bienes y actividades comerciales.

Temas Relacionados

Dirección General de AduanasBaja ConsularPlanificación PatrimonialResidencia FiscalEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

El oro enfrenta una etapa decisiva ante la resistencia histórica

La dinámica reciente de la cotización mantiene a la onza cerca de máximos, en medio de factores globales que influyen tanto en la demanda defensiva como en las estrategias de trading a corto y medio plazo

El oro enfrenta una etapa

Los contratos de Gobierno a Gobierno y el financiamiento de obras públicas

Tal como se han venido entendiendo hasta ahora, los contratos G2G son un mecanismo para contratar obra pública y no siempre serán la mejor opción, frente a una APP

Los contratos de Gobierno a

Cuando el azar se vuelve un naufragio

La ludopatía digital posee una temporalidad voraz: en apenas un año, un joven o adulto puede ver a la deriva a su estructura subjetiva

Cuando el azar se vuelve

La clase política no quiso detener el golpe del 76

En la noche del 25 de febrero de 1976, tuvo lugar en la Cámara de Diputados una sesión especial para tratar el proyecto de juicio político a Isabel Perón, aunque la iniciativa no prosperó

La clase política no quiso

Bajar la edad de impunidad

Muchos distritos del conurbano (otros puntos del país también) son verdaderas zonas de guerra. Menores son utilizados por mayores (soldaditos de los narcos) para todo tipo de crímenes

Bajar la edad de impunidad
DEPORTES
Martín Demichelis llegó a un

Martín Demichelis llegó a un acuerdo con un club de España y aseguran que debutará este fin de semana

Brilló en los Lakers con Kobe Bryant, pero el abuso de drogas destrozó su carrera y su vida: “Estás hablando con un adicto de verdad”

El Chacho Coudet habló sobre la chance de ser el reemplazante de Marcelo Gallardo en River Plate: “Es un orgullo”

Lanús y Flamengo definirán en Brasil al campeón de la Recopa Sudamericana: hora, TV y formaciones

En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate recibirá a Banfield por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

TELESHOW
Entre abrazos y lágrimas, Daniela

Entre abrazos y lágrimas, Daniela De Lucía dejó la casa de Gran Hermano tras la muerte de su padre

Así celebró Clara Darín el nacimiento de Dante, el hijo del Chino y Úrsula Corberó: “Siento tanto”

Emilia Attias falló al preparar sushi y recibió un fuerte reto de Germán Martitegui: “Me enoja y tengo razón”

Cuánto midió la primera gala de nominación en Gran Hermano Generación Dorada

El camino de los sueños de Tuta de Elía, la argentina que se formó en Berklee y quiere transformar la música pop

INFOBAE AMÉRICA

La NASA reveló cuál fue

La NASA reveló cuál fue el astronauta que sufrió el problema médico que obligó a la evacuación de la EEI

Ocho años después del crimen de la concejala brasileña Marielle Franco, la Corte Suprema condenó a los autores intelectuales

Ucrania y Rusia intercambiaron restos de soldados mientras EEUU sigue intentando avances en las negociaciones

El jefe del OIEA advirtió sobre la incertidumbre nuclear en Irán

Castillo de Petrelë: del refugio de héroes en la Edad Media al destino favorito de Albania