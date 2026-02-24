Opinión

Tapia y Toviggino se roban hasta la pelota y paran el fútbol

La decisión de suspender la fecha frente a citaciones judiciales revela tensiones profundas sobre la rendición de cuentas y el alcance real del escrutinio público en las estructuras dirigenciales del fútbol local

Guardar
Claudio Tapia junto a Pablo
Claudio Tapia junto a Pablo Toviggino (@tapiachiqui)

En el fútbol argentino pasan cosas increíbles. Si un equipo juega mal, pierde puntos. Si un club administra mal, desciende. Pero si Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino tienen que declarar ante la Justicia, entonces se para todo. Como dice el dicho futbolero: “Si la Justicia pita, ellos hacen foul… y paran el partido”.

El paro anunciado entre el 5 y el 9 de marzo no es casualidad. No es un reclamo gremial. No es “por el fútbol”. Es un escudo.

Una maniobra para intentar frenar la Justicia mientras los tribunales avanzan sobre presuntas maniobras millonarias de apropiación indebida de tributos, aportes sociales, empresas fantasmas y facturación trucha por al menos $19 mil millones.

No se puede tapar el sol con la mano. Por más que se intente, la luz siempre prevalecerá. Tampoco se puede esconder la corrupción en el fútbol argentino, donde un grupo de dirigentes no sólo reveló su poder atroz para torcer arbitrajes y hacer campeones a medida, sino que se enriqueció a costa de negocios espurios y relaciones de poder que permitieron que sus negocios personales perduren en el tiempo… y con la plata de todos. Así son las cosas hoy. Pero esa historia se acabó. Las mansiones, las deudas en la AFA y la corrupción pusieron a Tapia y Toviggino en el banquillo de los acusados.

La Justicia avanza sobre presuntas
La Justicia avanza sobre presuntas maniobras millonarias en la AFA, incluyendo apropiación indebida de tributos y facturación falsa por $19 mil millones

Y ahora, en una situación insólita, mezcla de ciencia ficción y terror, el juez los cita y ellos responden con un paro. Película surrealista donde los hinchas se convierten en rehenes. Presentamos la recusación de Mahiques, cuya Sala debe definir el futuro de la causa de la casona de Pilar atribuida a Toviggino, porque entre otras cosas festejó su cumpleaños ahí, rodeado de caballos, autos de colección, helipuerto y amigos cuyos nombres siguen guardados bajo siete llaves. Al menos tuvo el decoro de renunciar.

La impunidad de Tapia y Toviggino se sostiene en pactos y silencios. Desde la Coalición Cívica venimos denunciando estas prácticas hace años. Fuimos los primeros en señalar posibles testaferros por la compra de la mansión en Pilar. Mientras otros miraban para otro lado, nosotros dejamos claro: nadie está por encima de la ley.

La corrupción en el fútbol
La corrupción en el fútbol argentino exhibe relaciones de poder y negocios personales sostenidos durante años por dirigentes de la AFA

Esa coherencia la encarnó también Elisa Carrió, enfrentando estructuras de poder cuando muchos preferían callar. Denunciar no es cómodo. Investigar molesta. Pero mirar para otro lado es ser cómplice.

El fútbol argentino necesita transparencia, no paros preventivos para proteger a unos pocos. Necesita dirigentes que den explicaciones, que exhiban balances, que se sometan al control y no que apaguen la pelota cuando la Justicia toca la puerta. Porque… ¿qué pasa si los procesan?, ¿habría paro por tiempo indeterminado? Si las otras causas avanzan y los citan a declarar para que expliquen cómo un monotributista tenía una tarjeta corporativa de la AFA con 50 millones de pesos por mes para pagar los seguros de los autos importados, ¿también pararía el fútbol? O sea ¿todos los domingos habría paro si la justicia avanza?

Temas Relacionados

OpiniónFutbol argentinoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Fútbol, poder e impunidad: el partido que se juega en tribunales

El proceso penal involucra a varios dirigentes de la AFA, quienes enfrentan acusaciones de no ingresar montos retenidos, en una causa que podría derivar en delitos de mayor gravedad según la evolución judicial

Fútbol, poder e impunidad: el

Reconfiguración hemisférica del crimen organizado

La muerte de Oseguera Cervantes y el reseteo del tablero criminal desencadenaron una serie de mutaciones en las dinámicas del narcotráfico, con implicaciones que comprometen la estabilidad en múltiples regiones y abren nuevos escenarios en el crimen transnacional

Reconfiguración hemisférica del crimen organizado

Hidrovía Paraguay–Paraná: lineamientos técnicos para una política de Estado con visión productiva y gobernanza eficiente

La implementación de un proceso licitatorio renovado incorpora mecanismos de seguimiento, criterios técnicos detallados y un sistema tarifario escalonado, que apuntan a consolidar la eficiencia operativa y la transparencia en la principal vía fluvial de la Argentina

Hidrovía Paraguay–Paraná: lineamientos técnicos para

La tecnología con creatividad da oportunidad

El aprendizaje técnico enfocado en creatividad y acompañamiento personalizado ha permitido a miles de jóvenes participar en proyectos innovadores, logrando reconocimiento internacional y abriendo nuevas puertas en el mercado laboral local y global

La tecnología con creatividad da

La educación argentina no tiene un problema pedagógico sino institucional

La ley de libertad educativa en Argentina abre el debate sobre las reglas que rigen el sistema educativo nacional

La educación argentina no tiene
DEPORTES
Independiente visitará a Gimnasia de

Independiente visitará a Gimnasia de Mendoza en busca de recuperarse de su última derrota: hora, TV y probables formaciones

Dos luchadoras argentinas pelearán este fin de semana en UFC México: día, horario y rivales de los eventos que protagonizarán Ailín Pérez y Sofía Montenegro

Boca Juniors debutará en la Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy en Salta: hora, TV y formaciones

Los detalles del cambio que piensa implementar la Fórmula 1 para evitar “la receta para el desastre” en las largadas

Jugó más de 15 años en Europa, enfrentó a Messi y lo convocaron 3 veces a la Selección: “No tuve el reconocimiento que merecía”

TELESHOW
Toda la intimidad del cumpleaños

Toda la intimidad del cumpleaños de Mirtha Legrand: ambientación con rosas, el menú y el emotivo discurso de la diva

Bajo la lluvia y con estética vintage: las fotos de Oriana Sabatini y Paulo Dybala en el octavo mes de embarazo

Cuál fue el rating del primer programa de Gran Hermano Generación Dorada

La tierna postal del reencuentro de Maxi López con Daniela Christiansson y sus hijos en Suiza

Todo el brillo y la primera tanda de jugadores: así fue la gala estreno de Gran Hermano Generación Dorada

INFOBAE AMÉRICA

Operativo conjunto entre Ecuador y

Operativo conjunto entre Ecuador y EE.UU. permitió incautar más de tres toneladas de cocaína en altamar

A pesar de los pesares, mi admiración por Willie Colón y mi respeto por su trabajo jamás desaparecerán

La comunidad salvadoreña en Barcelona contará con trámite exprés del Documento Único de Identidad

Cómo la purga militar en China está afectando a su estructura de mando

Un decreto de Rodrigo Paz limita las facultades del vicepresidente y genera el rechazo de Edmand Lara