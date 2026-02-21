El mercado de renta fija en pesos enfrenta tensiones por la contracción de liquidez tras la última licitación del Tesoro

Los cambios en la disponibilidad de pesos, producto de licitaciones del Tesoro, vencimientos significativos y movimientos en el mercado monetario, condicionaron directamente los precios de los bonos y sus rendimientos (Foto: Reuters)

En las últimas ruedas, los movimientos en la renta fija ocuparon el centro de la escena, y diferentes factores estuvieron detrás de la volatilidad que explicó gran parte del comportamiento reciente de los activos. No todos los segmentos respondieron a los mismos estímulos; los catalizadores fueron distintos según se tratara de deuda en pesos o en dólares, configurando dos dinámicas paralelas.

En el caso de los instrumentos en moneda local, la variable determinante fue la liquidez del sistema. Los cambios en la disponibilidad de pesos, producto de licitaciones del Tesoro, vencimientos significativos y movimientos en el mercado monetario, condicionaron directamente los precios de los bonos y sus rendimientos.

Tras la primera licitación de pesos del Tesoro en febrero, en la que la Secretaría de Finanzas obtuvo más fondos de los necesarios para cubrir los vencimientos (rollover de 123%), el Banco Central de la República Argentina debía retirar $1,7 billones del sistema. Se esperaba que esto generara un efecto contractivo en el mercado y elevara los rendimientos de opciones más cortas como la tasa de caución a un día. En respuesta, la tasa de caución a un día subió seis puntos porcentuales hasta 34,7% TNA. Ya se había observado una dinámica similar en la licitación de enero.

A diferencia de enero, en esta ocasión los bancos no habrían recurrido a pases activos con el BCRA ni agotado sus excedentes para financiar la liquidación. El stock estimado de repos a un día con el Central se habría reducido a aproximadamente $0,35 billones el viernes 13 de febrero, desde $0,53 billones el día previo, lo que sugiere que el fondeo provino de otra vía.

Es probable que las entidades hayan utilizado el margen disponible en encajes: al estar sobreintegradas, podían retirar pesos de su cuenta corriente en el BCRA, quedar transitoriamente subencajadas y cumplir igualmente con el promedio mensual. Además, la normativa vigente permite diferir hasta 5% de los encajes mínimos al mes siguiente, habilitando una liberación adicional de liquidez.

Los datos monetarios del 19 confirmaron esta hipótesis. El viernes 13 de febrero, día de la liquidación, la cuenta corriente en pesos de las entidades en el BCRA cayó $1,54 billones respecto de la jornada previa. Esto refleja que, al estar sobreintegrados al inicio del mes, los bancos pudieron reducir encajes y pasar temporalmente a subintegrar para fondear la subasta.

Así, la contracción de liquidez, que no fue plenamente compensada por compras de dólares del Banco Central por USD 156 millones en la semana al jueves, tensionó las tasas de cortas de interés. Al cierre del jueves 19, la caución promedio ponderada alcanzó 42,2% TNA y los instrumentos a tasa fija más cortos rindieron en torno al 3% mensual.

Pese a este clima más exigente en términos de liquidez, la continuidad de las compras de reservas por parte del Central debería contribuir gradualmente a aliviar la dinámica. La próxima licitación será el 25 de febrero, con liquidación el 27 y vencimientos por aproximadamente $7,2 billones. El Tesoro podría volver a imprimir un sesgo contractivo, por lo que el mercado en pesos seguirá de cerca ese evento.

La deuda soberana en dólares transitó una dinámica menos lineal. Los fundamentos detrás de los movimientos recientes no resultaron tan evidentes, especialmente en un entorno externo que no mostró señales consideradas adversas. Aun así, el frente político local, con una agenda legislativa intensa y negociaciones de alto impacto, encontró su correlato en estos instrumentos.

En este marco, la media sanción en Diputados del proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno, con 135 votos afirmativos y tras la eliminación del artículo 44 sobre licencias médicas, marcó la segunda gran victoria legislativa del oficialismo en lo que va del año. Ahora el proyecto deberá regresar al Senado para revisar las modificaciones incorporadas, en una instancia prevista para la próxima semana antes del inicio de las sesiones ordinarias.

Los activos argentinos respondieron. Tras conocerse el resultado en la Cámara Baja, los Globales mostraron subas en dólares de entre 0,1% y 0,3%, una reacción acotada pero suficiente para amortiguar parte del tono bajista que predominó en la anteúltima semana de febrero, en medio de los cambios políticos. El saldo semanal continúa siendo negativo y el índice de riesgo país volvió a alejarse de la referencia de 500 puntos básicos, ubicándose en torno a los 517 puntos.

El Fondo de Asistencia Laboral, que incorporaría un nuevo actor institucional de ahorro de largo plazo

El impacto macroeconómico del proyecto de reforma de la legislación laboral sería, en principio, gradual. El eje del proyecto apunta a la formalización del empleo y la modificación de incentivos en el mercado laboral, por lo que cualquier mejora en productividad o crecimiento potencial tendría un efecto más visible en el mediano plazo.

En el plano financiero, el canal más directo vendría de la mano del Fondo de Asistencia Laboral, que incorporaría un nuevo actor institucional de ahorro de largo plazo. No implica necesariamente más ahorro, sino una posible reasignación de recursos dentro del sistema, con potencial para canalizarlos hacia instrumentos y proyectos públicos y privados.

Ese cambio en la dinámica de capitalización podría ser relevante.

La autora es Analista de PPI (Portfolio Personal Inversiones)