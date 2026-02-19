Opinión

El universo pyme como sistema inmunológico de la sociedad

Una red de pequeñas y medianas empresas cumple una función vital al absorber mano de obra y ofrecer oportunidades en regiones donde la administración pública y los grandes grupos empresariales tienen limitada presencia

Si las pymes estuvieran fortalecidas
Si las pymes estuvieran fortalecidas podrían activar miles de proyectos hoy postergados

Así como el cuerpo humano enfrenta enfermedades que pueden poner en riesgo su funcionamiento, la sociedad también convive con patologías que deterioran su tejido vital. Argentina sufre dos malestares estructurales que hace décadas condicionan su desarrollo: el desempleo y la pobreza. Estas a su vez derivan en cuadros más graves —analfabetismo funcional, inseguridad, narco-delincuencia— que complejizan aún más el panorama y tensan la convivencia social. Frente a este escenario, vale preguntarse: ¿cuál es el sistema de defensa que tiene una sociedad para prevenir y combatir estas enfermedades? La respuesta es clara y contundente: el universo pyme.

En el cuerpo humano, el sistema inmunológico detecta amenazas, reacciona, genera defensas y, cuando está bien cuidado, previene males mayores. Para hacerlo, requiere dos cosas: control y fortalecimiento. Control implica medir: sangre, presión, frecuencia cardíaca, vitamina D, funcionamiento renal. Fortalecimiento implica cuidar: buen descanso, alimentación saludable, actividad física, sol, menos estrés. Sin esas condiciones, el organismo se debilita y queda más expuesto.

La sociedad funciona exactamente igual. Y su sistema inmunológico, el que amortigua los golpes económicos y sociales, es el entramado pyme: cientos de miles de empresas que generan el 70% del empleo total, distribuidas en cada barrio, ciudad o pueblo del país, sosteniendo la movilidad social y creando oportunidades allí donde no llegan ni el Estado ni las grandes corporaciones. Pero, al igual que el sistema inmunológico humano, el sistema pyme también necesita control y fortalecimiento.

Controlar para comprender y anticipar

En la Argentina prácticamente no se mide de manera sistemática la salud del universo pyme. Muy pocos indicadores se analizan con profundidad: natalidad y mortalidad de empresas, cantidad de empleados por compañía, nivel real de actividad, acceso efectivo al financiamiento, carga impositiva concreta, capacidad de invertir o exportar.

Si estos datos se monitorearan rigurosamente, sería posible anticipar crisis, prevenir cierres y diseñar políticas públicas basadas en evidencia. No hacerlo equivale a vivir a ciegas: como pretender combatir una enfermedad sin estudios previos.

Fortalecer para producir más y mejor

Pero controlar no alcanza. Un sistema inmunológico debilitado se regenera con condiciones adecuadas. Y el entramado pyme argentino, lejos de recibir esas condiciones, suele trabajar a contramano de ellas. Existen medidas concretas -necesarias, urgentes y perfectamente viables - que pueden fortalecerlo:

  1. Financiamiento accesible y razonable, sin tasas usurarias ni requisitos imposibles. El crédito debe ser una herramienta, no una barrera.
  2. Un régimen impositivo específico para pymes, con reducción de alícuotas en Ganancias, Ingresos Brutos y débitos y créditos bancarios.
  3. Cuenta única tributaria, que permita compensar automáticamente saldos a favor, simplificando la vida administrativa.
  4. Moratorias y planes de pago flexibles, para que las deudas no se conviertan en sentencias de muerte empresarial.
  5. Contribuciones patronales más bajas, especialmente para nuevos empleos, reducidas al menos un 50% para impulsar la contratación.
  6. Tribunales laborales específicos para pymes, que contemplen proporcionalidad en juicios laborales y eviten litigios que terminan destruyendo a empresas enteras.

Estas condiciones no son privilegios, sino que son la base mínima para que el sistema inmunológico económico-social pueda hacer su tarea. Si las pymes estuvieran fortalecidas podrían activar miles de proyectos hoy postergados (el famoso S.P.R. o Stock de Proyectos Reprimidos) y sostener el empleo incluso en tiempos de crisis.

El valor clave de la industria pyme

Debido a mi corazón de industrial, no puedo dejar de hacer un párrafo aparte para el sector manufacturero pyme, el punto exacto donde se cruzan la mano de obra intensiva y el mayor valor agregado. Es allí donde el país puede generar empleo de calidad, riqueza genuina, innovación y exportaciones.

Sin embargo, es también uno de los sectores más castigados por la presión fiscal, la inestabilidad y los costos laborales desproporcionados. Fortalecer a la industria pyme no es un acto sectorial: es una estrategia de país.

La reinserción laboral y el rol formativo de las pymes

Mucho se habla de reinserción laboral y de la necesidad de cursos costosos de capacitación para reingresar al mercado. Pero la realidad es más simple: la mayoría de las personas se capacita trabajando. La pyme cumple una función indelegable que es dar trabajo, enseñar artesanalmente, acompañar los primeros pasos de un empleado y transformarlo —en muchísimos casos— en un excelente trabajador. No hay simulación que reemplace la experiencia real.

Esa es, justamente, la función suprema del entramado pyme: ser el sistema inmunológico económico-social de la Argentina, el que detecta, contiene y cura las enfermedades sociales más profundas generando su mejor vacuna: la clase media.

Porque recuperar la clase media solo se logrará con millones de puestos de empleo y su consecuente capacidad de compra y aquí hablamos de 8, 9 o 10 millones de puestos de trabajo.

Eso no se logra ni con planes, ni con AUH, ni con el empleo limitado y específicamente localizado, de la minería y Vaca Muerta. En este punto hay que recordar que Argentina tiene un drama de pobreza en los grandes centros urbanos: Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Chaco… que hay que resolver de manera urgente.

Eso solo se conseguirá con el entramado de un millón de pymes de todos los sectores de negocios, desparramados por todo el territorio nacional.

El autor es presidente del Movimiento Nacional Pyme (Monapy)

