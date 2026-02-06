Opinión

La adecuación de la Ley de Glaciares y la paradoja legislativa

El proyecto que impulsa el Gobierno no propone debilitar la protección ambiental, sino devolver a las provincias la potestad de regular el uso y resguardo de sus propios recursos naturales

Guardar
Bloque de hielo en Lago
Bloque de hielo en Lago Argentino

Cualquiera que haya leído con atención el proyecto de adecuación de la Ley de Glaciares (Ley 26.639) advertirá que su propósito central no es debilitar la protección ambiental ni relativizar el cuidado de los glaciares, sino algo mucho más concreto y jurídicamente atendible: devolver a las provincias potestades regulatorias que les fueron sustraídas por la legislación vigente. Este dato, lejos de ser accesorio, resulta determinante a la hora de evaluar la coherencia de la conducta que adopten los legisladores nacionales al momento de votar.

Los senadores nacionales son, por mandato constitucional, representantes de las provincias. Los diputados, si bien representan al pueblo de la Nación, lo hacen en función de su pertenencia provincial y de los intereses concretos de los ciudadanos que los eligieron. En ese marco, resulta difícilmente explicable —y políticamente incoherente— que senadores y diputados se opongan a una iniciativa que procura restituir competencias regulatorias a los propios Estados provinciales a los que dicen representar.

Si ello ocurriera, los legisladores que voten en contra de la adecuación deberían, cuanto menos, dar explicaciones claras a sus electores. Deberían explicar por qué consideran inconveniente que las provincias recuperen atribuciones que les son propias, y por qué prefieren sostener un esquema de centralización normativa que limita la capacidad de decisión de los gobiernos provinciales en materias que afectan directamente a sus territorios, economías y recursos naturales.

La incoherencia se vuelve aún más evidente si se tiene en cuenta el objeto mismo de la Ley 26.639. La norma declara que los glaciares y el ambiente periglacial deben ser protegidos en tanto constituyen “reservas estratégicas de recursos hídricos”. Ahora bien, es un dato jurídico elemental que las provincias tienen potestades exclusivas en materia hídrica. Son ellas las que administran el recurso, otorgan permisos, concesiones y autorizaciones, y definen las políticas de uso y aprovechamiento del agua en sus respectivos territorios.

En ese contexto, resulta no solo razonable sino plenamente justificado que las provincias tengan un rol decisivo en la regulación y protección de los glaciares, precisamente porque se trata de recursos hídricos estratégicos cuya gestión cotidiana recae sobre ellas. Pretender proteger el agua desconociendo las competencias provinciales en la materia no solo es contradictorio desde el punto de vista institucional, sino también ineficaz desde una perspectiva práctica.

La adecuación de la Ley de Glaciares no niega la protección ambiental ni desconoce la necesidad de preservar estos ecosistemas sensibles. Lo que propone es reordenar el sistema de competencias, compatibilizando la tutela ambiental con el federalismo consagrado en la Constitución Nacional. Oponerse a esa corrección implica, en los hechos, optar por una visión centralista que desnaturaliza el rol de las provincias y vacía de contenido la representación legislativa.

Ello, por cuanto no vulnera la Constitución Nacional ni desnaturaliza el régimen de leyes de presupuestos mínimos que las provincias definan los bienes protegidos en sus jurisdicciones. La Ley de Bosques Nativos Nº 26.331 es un ejemplo en este sentido, al asignar a las provincias la responsabilidad de llevar a cabo el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos existentes en sus jurisdicciones (art. 6). En este esquema, la Nación se limita a establecer el estándar mínimo de tutela ambiental, mientras que la implementación territorial y la determinación técnica de los ecosistemas que efectivamente cumplen la función protegida quedan a cargo de las autoridades provinciales. Ello les permite ejercer su competencia para complementar la normativa nacional y adaptarla a sus particularidades geográficas y económicas.

En definitiva, los legisladores que decidan votar en contra de la adecuación deberán asumir el costo político de esa decisión. No bastará con invocar consignas genéricas sobre el ambiente: deberán explicar a sus votantes por qué se oponen a que sus propias provincias recuperenfacultades regulatorias sobre recursos hídricos estratégicos. En un sistema republicano y federal, la coherencia no es una virtud opcional, sino una exigencia mínima de la representación democrática.

Temas Relacionados

Ley de Glaciares

Últimas Noticias

Reforma laboral y cuentas que no cierran: la mala racha de recaudación borró el debate de fondo

El artículo tributario se sostiene públicamente como punto casi excluyente del proyecto. La baja de ingresos, que ya lleva seis meses, se expresa en la pulseada entre el Gobierno y las provincias. Recelos y cálculo político en la antesala del debate en el Senado

Reforma laboral y cuentas que

El mercado de alquiler temporario se expande en la Ciudad de Buenos Aires mientras cae la demanda internacional

CABA registra un notable crecimiento de unidades ofrecidas para estadías breves, aunque enfrenta menor ocupación y rentabilidad tras la eliminación de la brecha cambiaria y la reducción del turismo extranjero

El mercado de alquiler temporario

Fondos de inversión en 2025: balances, migración al dólar y el desafío de sostener el crecimiento

El patrimonio bajo administración marcó un máximo histórico impulsado por los rendimientos y la preferencia por instrumentos en dólares. La gestión activa y la llegada de nuevos inversores serán clave en un contexto de incertidumbre

Fondos de inversión en 2025:

La plata avanza hacia el protagonismo industrial en la economía global

El metal blanco se consolida como insumo estratégico ante la transición energética, la digitalización y desafíos de oferta global, cambiando su dinámica en los mercados internacionales

La plata avanza hacia el

La escultura que recuerda que cada día es el Día de la Fraternidad Humana

En medio de un resurgimiento del antisemitismo en Argentina, la escultora francesa Francoise Bitón de Bendahan impulsó la creación de una obra que hoy simboliza la unión y el respeto entre religiones en el Parque de los Niños

La escultura que recuerda que
DEPORTES
A 45 años de un

A 45 años de un triunfo magistral de Lole Reutemann: la guerra en la F1 que no le dio esos puntos y pudieron valerle el título

Guía rápida para seguir el Super Bowl: reglas básicas, el tiempo de partido y otros detalles

River Plate le rendirá homenaje a Pity Martínez en su vuelta al Monumental: la historia de un regreso cargado de emoción

La confesión del Pulpo González tras el descenso con San Martín de San Juan: “Estuve deprimido durante un tiempo”

Central Córdoba derrotó a Unión en el inicio de la fecha 4 del Torneo Apertura: la agenda completa

TELESHOW
DJ Pipo: “Soñábamos que la

DJ Pipo: “Soñábamos que la cumbia sea todo en nuestra vida y ahora es así”

Tamara Báez reveló sus planes de agrandar la familia junto a Thiago Martínez: el tierno anuncio en redes

La tajante decisión de Florencia Peña tras suspender una función por temas de salud: “Estoy muy cansada”

La reacción de María Becerra al animarse a probar comida típica de Perú: “Soy la comilona”

Juana Repetto recordó los mejores trabajos de su carrera y confesó su deseo de volver a actuar: “Es lo que más me gusta”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen cubano anunció un

El régimen cubano anunció un nuevo paquete de medidas de emergencia ante la crisis energética

Paso a paso: así fue la investigación que frustró el “robo del siglo” en Uruguay

La Perestroika en Cuba, el objetivo de Donald Trump para lograr el Premio Nobel de la Paz

El régimen de Nicaragua desalojó a familias de un barrio de Managua para impulsar un proyecto con China

El Consejo Presidencial de Transición finalizará su mandato en Haití y crece la incertidumbre por el vacío político del país