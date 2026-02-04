Transformando el horizonte de la oncología

Solo uno de cada 5.000 a 10.000 compuestos oncológicos llega a aprobarse para el uso en pacientes, informó la IFPMA

En el corazón de cada avance médico existe un proceso riguroso, silencioso y profundamente colaborativo: la investigación clínica. Es la herramienta que transforma el conocimiento científico en terapias reales, capaces de mejorar, prolongar y, en muchos casos, salvar vidas. Si bien la ciencia ha logrado hitos fundamentales, hoy nos encontramos ante uno de los retos más importantes de la medicina moderna: las innovaciones en el tratamiento del cáncer.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer no es una única patología, sino un término genérico que abarca un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo. Esta complejidad explica por qué la investigación es tan necesaria: al existir múltiples variaciones de la enfermedad, se requiere desarrollar opciones terapéuticas específicas que se adapten a cada una de ellas, pero también a las necesidades de cada individuo.

Esta evolución hacia una medicina más personalizada no solo se refleja en el descubrimiento de nuevas terapias, sino también en la forma en que estas se administran. La innovación en la vía de aplicación es fundamental para mejorar la experiencia del paciente. Un ejemplo claro es el desarrollo de tratamientos de administración subcutánea en oncología. Esta tecnología permite que medicamentos que antes requerían horas de infusión hospitalaria puedan aplicarse en pocos minutos, optimizando los recursos del sistema de salud y permitiendo que las personas mantengan sus actividades cotidianas con la menor interrupción posible.

Desarrollar un nuevo fármaco oncológico es un desafío que requiere entre 10 y 15 años de investigación y testeos constantes para garantizar su seguridad y eficacia. Se estima que, por cada 5.000 a 10.000 compuestos que ingresan a las etapas iniciales de investigación, solo uno logra superar todas las fases de validación y obtener la aprobación final para llegar a los pacientes. Este dato, respaldado por la Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas (IFPMA), refleja el esfuerzo y la inversión constante que las compañías de innovación realizan para sostener el avance científico, considerando que solo una pequeña fracción de las investigaciones iniciales llegará exitosamente a los pacientes.

Argentina tiene un rol relevante en este escenario global. Según datos de la Cámara de Especialidades Medicinales (CAEME), la oncología lidera hoy la investigación clínica en el país, representando más del 26% de los estudios presentados ante la autoridad regulatoria. La inversión es un motor de desarrollo concreto: de acuerdo con el último informe oficial, la investigación clínica concentró el 48,2% de la inversión privada en I+D en el país, lo que representa más de $717 millones de dólares, lo que supone un crecimiento real del 7% respecto al año anterior. Esta cifra demuestra un ecosistema dinámico que genera empleo calificado y posiciona a nuestros profesionales en la vanguardia científica.

El desafío actual es sostener y potenciar este entorno de innovación. Mantener un ecosistema que valore y proteja la propiedad intelectual es lo que permite a las compañías seguir invirtiendo en tratamientos cada vez más específicos y eficaces. Un entorno previsible permite seguir trabajando en el desarrollo de soluciones cada vez más exactas, menos invasivas y diseñadas para las necesidades individuales de cada diagnóstico.

La investigación clínica no es solo un proceso técnico; es un compromiso con la salud. Es el motor que permite seguir transformando el tratamiento del cáncer, logrando que cada vez más personas cuenten con terapias innovadoras que acompañen su calidad de vida y les brinden nuevas oportunidades.