Educación internacional como estrategia económica

Lecciones de Canadá y una oportunidad para la Argentina

Los estudiantes internacionales generaron en 2022 más de 37.300 millones de dólares en gasto directo y representaron el 1,2% del PBI canadiense

En la economía global del siglo XXI, el talento se ha convertido en el recurso más disputado. Ya no alcanza con contar con materias primas, infraestructura o ventajas cambiarias: los países que crecen de manera sostenida son aquellos capaces de atraer, formar y retener capital humano.

En ese marco, la educación internacional dejó de ser un asunto académico para transformarse en una herramienta estratégica de desarrollo económico. Canadá lo entendió a tiempo. La Argentina, todavía no.

Los datos canadienses son elocuentes. En 2022, los estudiantes internacionales generaron más de 37.300 millones de dólares en gasto directo y aportaron cerca de 30.900 millones al PBI, el equivalente al 1,2% de su economía. La educación se consolidó así como uno de los principales rubros de exportación de servicios, con más de 361.000 empleos asociados. No se trata de un fenómeno espontáneo, sino del resultado de una política pública sostenida y deliberada.

Canadá integró educación superior, desarrollo económico y política migratoria bajo una misma visión estratégica. La educación internacional fue concebida como una industria regulada, planificada y orientada a la atracción de talento calificado, con énfasis en la calidad académica y la integración social. Al mismo tiempo, el propio proceso dejó lecciones relevantes: el crecimiento desordenado, la presión sobre la vivienda y los servicios públicos y la proliferación de instituciones privadas utilizadas como fuentes de inmigración no calificada obligaron al Estado a recalibrar el modelo y reforzar los mecanismos de control. La conclusión es clara: la educación internacional funciona, pero solo cuando se la gestiona con reglas claras y planificación de largo plazo.

La Argentina parte de una situación distinta, aunque con ventajas comparativas evidentes. Posee universidades de prestigio regional, una sólida tradición académica y una oferta educativa competitiva en términos de calidad y costos. Sin embargo, estos activos siguen fragmentados y desvinculados de una estrategia nacional de desarrollo. La educación superior continúa siendo tratada, en el debate público, más como una herramienta altruista, gratuita para los extranjeros, que como una inversión estratégica capaz de generar divisas, empleo calificado e innovación.

Este enfoque resulta cada vez más difícil de justificar. En un país urgido de dólares, crecimiento productivo y oportunidades para los jóvenes, la educación internacional ofrece una alternativa realista y de alto valor agregado. No se trata de mercantilizar el sistema ni de resignar su carácter público, sino de reconocer que puede cumplir un rol económico virtuoso si se la integra a una política de Estado.

Un proyecto serio debería apoyarse en cuatro ejes. Primero, incorporar explícitamente la educación superior a la estrategia nacional de desarrollo económico, reconociéndola como un servicio exportable. Segundo, articular políticas educativas y migratorias que permitan atraer, formar y retener talento alineado con las necesidades productivas y tecnológicas del país.

Tercero, garantizar que los recursos generados se reinviertan en infraestructura, investigación y calidad académica, fortaleciendo al sistema público. Y cuarto, coordinar estas acciones bajo un plan federal de largo plazo que potencie la marca país y dinamice las economías regionales.

La principal ventaja argentina es que llega más tarde y puede aprender de experiencias ajenas. Evitar los errores ya conocidos y construir un modelo equilibrado, regulado y sostenible es una posibilidad concreta. En un mundo que compite ferozmente por el talento, desaprovechar el capital educativo propio no es neutral: es una desventaja estratégica.

La educación también exporta. Convertirla en una política de desarrollo no es una concesión ideológica ni un lujo académico, sino una decisión económica racional. La Argentina tiene con qué hacerlo, es tiempo de tomar la decisión de mirar el largo plazo y actuar en consecuencia.

