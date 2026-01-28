Piloto de tormenta

La encuesta nacional de QSocial destaca que el apoyo independiente a Milei es pragmático y condicionado a la gestión de la crisis

El electorado independiente constituye un segmento crucial y volátil que, al no identificarse con ningún espacio político de manera estable, se convierte en clave en cada contienda electoral. Este sector, que según la última encuesta nacional de QSocial representa aproximadamente el 40% de los argentinos y es clave para la gobernabilidad. Comprender qué valora y qué le exige al actual Gobierno es fundamental para analizar la sostenibilidad del apoyo al Presidente Javier Milei.

Los datos de QSocial sobre este segmento revelan una dinámica particular: un apoyo condicional que se concentra en un atributo fundamental y pragmático, mientras que ignora o rechaza otros elementos tradicionalmente considerados vitales en la construcción de un liderazgo popular.

Si bien este segmento no le otorga al Presidente un cheque en blanco en términos de cercanía, afinidad ideológica o identificación personal, hay dos rasgos que sobresalen y actúan como sus principales anclas de apoyo: la capacidad para actuar en momentos de crisis y el acuerdo con el rumbo que marca su administración.

Este dato refleja dos ángulos de análisis importantes. Por un lado, en un país habituado a la inestabilidad económica, el votante independiente parece aspirar a tener un mandatario que sea percibido como fuerte, resolutivo y capaz de enderezar el rumbo en medio de la tormenta. Es una valoración de la eficacia por encima de la empatía.

El segundo ángulo complementa esta base de apoyo: los independientes afirman confiar en el rumbo que está tomando el país.

La paradoja emerge cuando se observan los atributos que el segmento independiente no le reconoce al Presidente. Los datos de la encuesta muestran una clara desconexión en el plano de la identidad y los valores compartidos:a) No hay cercanía: Este segmento no percibe al Presidente como cercano a sus preocupaciones cotidianas.b) No hay coincidencia de valores e ideas: Existe una distancia en la esfera ideológica y de principios.c) No hay identificación: La figura presidencial no genera un sentimiento de verse reflejado en ella.

En esencia, el independiente le está diciendo al Presidente: "No comparto tus valores o tu estilo, pero confío en que podes resolver los problemas." El apoyo no es por simpatía o afinidad, sino por la expectativa de resultados.

En síntesis, el apoyo de este sector no es ideológico, sino funcional. Los independientes, cansados de la inestabilidad, están dispuestos a tolerar la falta de cercanía e identificación con tal de ver a un líder que demuestre tener la capacidad técnica y la determinación para afrontar los problemas del país.

El gran desafío del Gobierno de Milei es, precisamente, mantener este capital de crisis. La asociación que hacen los independientes al Presidente en cuanto a su capacidad resolutiva es un activo volátil. Si la percepción de competencia y eficacia para gestionar la crisis se erosiona, el segmento independiente, por su propia naturaleza, rápidamente retirará su apoyo. La clave para el oficialismo radica en seguir demostrando que, más allá de la distancia ideológica, es el actor más apto para garantizar la estabilidad y el progreso.

En última instancia, para el votante independiente, la gestión de Javier Milei no se juzga en el plano de las intenciones o deseos, sino en el de los resultados concretos. Si el “piloto” logra estabilizar la nave, la distancia ideológica será un costo aceptable; pero si los resultados no llegan, la falta de lazos emocionales o identitarios hará que la caída sea más abrupta y sin amortiguadores. Para este 40% de la sociedad, la gobernabilidad no es una construcción retórica, sino un contrato de cumplimiento efectivo que se renueva —o se rompe— cada mañana con los indicadores de la realidad.