Opinión

¿El agua será el nuevo Louis Vuitton?

A lo largo de la historia, las élites siempre se adelantaron a las crisis de abastecimiento

El agua aparece como el nuevo objeto de deseo silencioso (Foto: Adobe Stock)

Durante décadas, el lujo fue fácil de identificar. Una casa en la playa, un auto importado, viajes exclusivos y marcas reconocibles a simple vista. En la Argentina, esa postal se completó con el country, el barrio cerrado y, casi como sello distintivo, la laguna artificial de fondo. Pero algo empezó a cambiar. Para quienes siempre miran un paso más adelante, ya no alcanza con la vista al agua: ahora el verdadero lujo es ser dueño del agua.

Los ricos —sobre todo los verdaderamente ricos— no se caracterizan solo por acumular bienes, sino por anticipar tendencias. Leen antes que nadie los movimientos ambientales, económicos y políticos. Detectan escaseces antes de que se vuelvan evidentes y transforman esa información en decisiones patrimoniales. Así fue siempre. Así vuelve a ser hoy.

El periodista brasileño Alcoforado suele explicar la diferencia entre los ricos tradicionales y los nuevos ricos a partir de una idea simple: los primeros buscan exhibir estatus; los segundos buscan asegurar futuro. En ese marco, el agua aparece como el nuevo objeto de deseo silencioso. No se ostenta como un reloj suizo, pero se protege como un lingote de oro.

La imagen es cada vez más frecuente: casas que no solo tienen piscina, sino sistemas propios de captación, filtrado y almacenamiento; barrios diseñados alrededor de lagunas —casi siempre artificiales—; desarrollos inmobiliarios donde el verdadero diferencial no es la arquitectura, sino la seguridad hídrica. Antes bastaba con “estar cerca del agua”. Hoy, la consigna es clara: el agua tiene que ser propia.

No es una moda estética: es una señal.

A lo largo de la historia, las élites siempre se adelantaron a las crisis de abastecimiento.

Hubo épocas en que la sal fue un bien estratégico, al punto de definir rutas comerciales, guerras y fortunas. Más cerca en el tiempo, el cacao pasó de ser una commodity abundante a un recurso escaso, anticipado durante años por grandes inversores mientras el mercado masivo seguía mirando para otro lado. El patrón se repite: primero, la intuición; luego, la escasez; finalmente, la disputa.

Con el agua estamos en ese primer momento. Todavía no es un conflicto cotidiano para las clases medias urbanas, pero ya lo es para grandes ciudades del mundo, para regiones productivas, para industrias enteras. Cambio climático, estrés hídrico, mala gestión, crecimiento demográfico y tensiones geopolíticas conforman un combo demasiado evidente como para ser ignorado por quienes tienen capacidad de análisis —y de inversión—.

Por eso, mientras el debate público suele girar en torno a tarifas, cortes o infraestructura, en los segmentos más altos el razonamiento es otro: ¿de dónde viene mi agua?, ¿quién la controla?, ¿qué pasa si falta? La respuesta ya no se delega exclusivamente en el Estado o en una empresa prestadora. Se internaliza. Se patrimonializa.

En ese contexto, el agua empieza a cumplir el mismo rol simbólico que cumplieron las grandes marcas de lujo en el siglo XX. No como objeto visible de consumo, sino como garantía de bienestar futuro. Tener agua propia es tener autonomía. Es reducir riesgos. Es asegurarse calidad de vida cuando lo común deja de estar garantizado.

La paradoja es evidente: el agua, el bien más básico y esencial, se transforma en un nuevo marcador de desigualdad. No porque alguien la quiera acumular por capricho, sino porque quienes pueden anticipar escenarios ya están actuando en consecuencia. El resto, como tantas veces, llegará después.

Tal vez por eso la pregunta no sea si el agua será el nuevo Louis Vuitton, sino algo más incómodo: ¿qué pasa cuando el verdadero lujo deja de ser lo que se muestra y pasa a ser lo que se protege? En ese punto, el agua deja de ser paisaje y se convierte en estrategia. Y cuando eso ocurre, la tendencia ya está en marcha.

