Opinión

La nueva doctrina de seguridad de Estados Unidos acabó con la dictadura de Maduro

Para Washington, la integración del narcotráfico en el aparato del Estado venezolano no es un fenómeno colateral, sino un mecanismo deliberado de control político y financiamiento del poder

Guardar
Nicolás Maduro fue extraído de
Nicolás Maduro fue extraído de Venezuela y permanece detenido en Estados Unidos (Foto: Reuters/Adam Gray)

La captura y procesamiento de Nicolás Maduro y Cilia Flores se inscribe en una redefinición del vínculo clásico entre seguridad, legalidad y democracia en el hemisferio occidental.

Desde esa perspectiva, la defensa de la democracia y las libertades individuales no pueden limitarse a procesos electorales formales cuando coexisten con estructuras estatales capturadas por redes criminales.

En ese marco, el fraude de las últimas elecciones presidenciales en Venezuela ha mostrado al régimen chavista no solo como una dictadura, sino como un sistema que ha vaciado de contenido las instituciones democráticas para ponerlas al servicio de economías ilícitas.

Es así que las acusaciones de narcoterrorismo cumplen un papel clave en la argumentación de Estados Unidos contra Nicolás Maduro. Según esta visión, la integración del narcotráfico en el aparato del Estado venezolano no es un fenómeno colateral, sino un mecanismo deliberado de control político y financiamiento del poder.

Para Washington, un régimen que depende de actividades criminales para sostenerse no puede generar condiciones mínimas de competencia política, respeto a los derechos humanos, libertad de prensa ni alternancia real, lo que transforma la lucha contra el narcotráfico en una condición previa para cualquier recuperación democrática.

La nueva doctrina de seguridad de Estados Unidos, presentada el mes pasado, refuerza esta lectura al vincular explícitamente democracia y seguridad. En ese documento, Estados Unidos plantea que las amenazas transnacionales prosperan precisamente en países donde las instituciones han sido debilitadas o instrumentalizadas por elites autoritarias. Bajo este enfoque, proteger la democracia implica impedir que el crimen organizado se consolide como poder político de facto, aun cuando se envuelva en una bandera de legalidad constitucional o de retórica soberanista.

Desde esta lógica, la operación contra Maduro y su mujer se presenta como una acción dirigida contra lo que Washington define como el principal obstáculo para el ejercicio efectivo de la democracia venezolana. La soberanía popular -argumenta la Casa Blanca- no puede manifestarse plenamente en un contexto en el que el poder se sostiene mediante la coerción, la corrupción y el control criminal de recursos estratégicos, y donde las elecciones carecen del respeto de garantías efectivas, como le ocurrió a Edmundo González Urrutia en 2024.

En el plano geopolítico, el énfasis entre democracia y seguridad buscaría también diferenciar la acción estadounidense de una mera disputa de poder con actores extra hemisféricos. Washington sostiene que la presencia de Rusia, China, Cuba e Irán en Venezuela ha contribuido a blindar un sistema político cerrado, resistente a la rendición de cuentas y dependiente de apoyos externos para evitar reformas internas. La captura de Maduro intentaría romper el círculo de impunidad y dependencia autoritaria. También envía una señal sobre el alcance del poder estadounidense cuando percibe riesgos estratégicos para sus intereses y los de sus aliados.

Asimismo, se podría interpretar que Estados Unidos ha pretendido enviar un mensaje a América Latina y el Caribe sobre el tipo de orden político regional que está dispuesto a respaldar. La nueva doctrina de la Administración Trump sugiere que los lazos comerciales, la cooperación económica y diplomática estará crecientemente condicionada a estándares mínimos de legalidad, transparencia y apertura política. Desde esa óptica, la acción contra Maduro buscaría reafirmar que la democracia no es solo un valor retórico, sino un componente esencial de la estabilidad hemisférica.

La captura del matrimonio Maduro plantea dilemas sobre el alcance del derecho internacional y la diplomacia contemporánea. El acontecimiento expone cómo la persecución de delitos transnacionales puede entrar en tensión con la soberanía de los Estados, obligando a la comunidad internacional a reconfigurar los mecanismos existentes para abordar situaciones excepcionales. En el trasfondo, lo que está en juego es la capacidad del sistema internacional para conciliar justicia, respeto a las normas, legitimidad democrática y estabilidad geopolítica.

Temas Relacionados

Nicolás MaduroEstados UnidosDonald TrumpGeopolíticaNarcoterrorismoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Qué base tecnológica requiere una empresa para aprovechar el potencial de la IA

La fórmula perfecta es la que combina una infraestructura sólida en la nube con una estrategia de datos integral

Qué base tecnológica requiere una

Las cuatro olas de la IA: hoja de ruta para entender en qué etapa se encuentra una empresa y cómo medir su retorno de inversión

La IA no genera resultados inmediatos, sino progresivos; requiere aprendizaje, liderazgo y una visión que trascienda los indicadores financieros

Las cuatro olas de la

¿Cuándo se arregló la Argentina?

El 26 de octubre de 2025 puede haber marcado un antes y después en la historia de la decadencia argentina

¿Cuándo se arregló la Argentina?

Maduro: un juicio justo para un genocida

Cuando fui preso político, entre abril y mayo de 2014, primero me dispararon, me golpearon y me llevaron herido al Fuerte Tiuna, ese de donde extrajeron ahora a Maduro. Que tenga una larga vida para que pague, dentro de una celda, tanto daño y desidia

Maduro: un juicio justo para

Sistema financiero 2026: convergencia y lucha por la principalidad

Los cambios incluyen ingreso de entidades locales y extranjeras a un sistema bancario local revalorizado y consolidación de una industria fintech diversa e innovadora, en un marco de finanzas cada vez más abiertas e instantáneas, donde los reguladores deberán capacitarse y tecnologizarse para mitigar riesgos

Sistema financiero 2026: convergencia y
DEPORTES
Un equipo de Europa viene

Un equipo de Europa viene a la carga por Kevin Zenón: qué oferta presentó y la respuesta de Boca Juniors

A 45 años del “Mundialito” de Uruguay, un torneo inédito que fue la primera señal de alerta para Argentina rumbo a España ‘82

En qué equipos jugarán los futbolistas que no serán tenidos en cuenta en Boca Juniors

La estrella del fútbol que fue figura en Qatar 2022 y podría perderse el Mundial 2026 por una grave lesión

La actitud del exjugador de Los Pumas Patricio Albacete tras su escandalosa separación de Pamela Pombo

TELESHOW
El gran sueño de Thiago,

El gran sueño de Thiago, el hijo de 15 años de Nazarena Vélez: “Me gustaría trabajar arriba del escenario”

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín compartieron una tarde de sol y mar en José Ignacio

Mar del Plata celebró el inicio de la temporada teatral: figuras, elogios y expectativas

La lapidaria frase de Wanda Nara sobre Mauro Icardi: “A mí me da lástima”

El explosivo debut de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity, a pura chicana con Wanda Nara: “No confío en vos”

INFOBAE AMÉRICA

Como en Jurassic Park: los

Como en Jurassic Park: los mosquitos pueden revelar el mapa genético de un ecosistema

Cuarenta años sin Juan Rulfo: dos libros, ninguna magia y una violencia que todavía habla

La historia secreta de una decisiva grieta ideológica en la psiquiatría

Marco Rubio habló con Daniel Noboa y le agradeció el apoyo de Ecuador tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro

Brasil estudia el ADN de los supercentenarios en busca del secreto de la longevidad