Opinión

Buenos Aires: dos décadas de populismo fiscal y la inercia del déficit

La provincia cumple 20 años sin equilibrio fiscal ni crecimiento económico, arrastrando un modelo de gasto creciente, presión tributaria y dependencia de la deuda que amenaza su competitividad y desarrollo

Guardar
El proyecto de Presupuesto 2026
El proyecto de Presupuesto 2026 vuelve a implementar una política fiscal deficitaria y solicita autorización para tomar deuda por USD 3.700 millones

La provincia de Buenos Aires culmina 2025 con un déficit fiscal equivalente al 0,8% de su Producto Bruto Geográfico (PBG), extendiendo a dos décadas la ausencia total de equilibrio en sus cuentas públicas.

El proyecto de Presupuesto 2026 vuelve a implementar una política fiscal deficitaria y solicita autorización para tomar deuda por USD 3.700 millones, destinada a financiar más déficit y afrontar vencimientos.

Al presentar el nuevo presupuesto, el gobierno de Axel Kicillof proyecta, neto de la operatoria previsional, un déficit de cerca de $1,6 billones para 2026 (0,5% del PBG), mientras que en 2025 el déficit superaría los $2,1 billones, manteniéndose en 0,8% del producto.

Este modelo no es nuevo. Durante los últimos veinte años, la provincia experimentó una expansión persistente del gasto público, incurriendo en déficits reiterados que derivaron en mayor presión tributaria, creciente dependencia de transferencias nacionales y niveles históricos de endeudamiento.

El gobierno de Axel Kicillof
El gobierno de Axel Kicillof proyecta, neto de la operatoria previsional, un déficit de cerca de $1,6 billones para 2026 (0,5% del PBG)

En 2004, el gasto provincial era inferior al 10% de su PBG. Desde entonces, el gasto total escaló y se mantuvo por encima del 13% hasta 2023.

Solo la reducción de transferencias discrecionales del gobierno nacional en 2024 -equivalente a un punto del PBG- forzó una baja del gasto debajo del 12 por ciento.

En 2004, el gasto provincial
En 2004, el gasto provincial era inferior al 10% de su PBG. Desde entonces, el gasto total escaló y se mantuvo por encima del 13% hasta 2023

En 2024, el 59% del gasto total bonaerense se destinó al rubro Personal, con la incorporación de 22.000 nuevos empleados públicos en solo un año.

Los subsidios representaron el 12% del gasto, por encima del promedio nacional (9 por ciento).

Los subsidios representaron el 12%
Los subsidios representaron el 12% del gasto, por encima del promedio nacional (9 por ciento)

Ingresos y coparticipación: un desequilibrio estructural

Los ingresos propios de la provincia no crecieron al mismo ritmo que el gasto, consolidando así un déficit estructural.

Incluso con una mejor participación en la coparticipación federal (hasta 10 puntos porcentuales más desde 2018), la provincia sigue atada a un esquema que no reconoce su aporte real ni sus necesidades de financiamiento, con una brecha negativa de -31% entre lo que aporta y lo que recibe.

Los ingresos propios de la
Los ingresos propios de la provincia no crecieron al mismo ritmo que el gasto, consolidando así un déficit estructural

Frente al avance de las actividades extractivas en otras provincias, Buenos Aires aún representa el 32% del PBI nacional. Produce $32 de cada $100, pero solo retiene $22, el 69% de los recursos generados.

Frente al avance de las
Frente al avance de las actividades extractivas en otras provincias, Buenos Aires aún representa el 32% del PBI nacional

La presión tributaria provincial, principalmente a través de Ingresos Brutos, se incrementó del 2,7% al 4% del PBG en las últimas dos décadas.

La presión tributaria provincial, principalmente
La presión tributaria provincial, principalmente a través de Ingresos Brutos, se incrementó del 2,7% al 4% del PBG

Actividad y PBG per cápita: más habitantes, menor ingreso

Con el 38% de la población nacional residiendo en la provincia, el peso económico relativo queda diluido.

El PBG per cápita en 2024 se estima en USD 12.700, lo que implica USD 2.300 menos que el promedio nacional (un 15% por debajo).

Con el 38% de la
Con el 38% de la población nacional residiendo en la provincia, el peso económico relativo queda diluido

El PBG per cápita alcanzó su máximo en 2013; desde entonces cayó un 13%, una contracción superior incluso a la registrada por el producto geográfico.

El PBG per cápita registró
El PBG per cápita registró una contracción superior incluso a la del PBG

Deuda bonaerense: más presión, menos solvencia

La deuda pública provincial equivale al 6% del PBG, nivel moderado, pero superior al promedio nacional (4 por ciento).

Esta deuda representa el 58% de los ingresos totales, posicionando a Buenos Aires entre las jurisdicciones más vulnerables en términos de solvencia corriente. La provincia requeriría más de la mitad de su recaudación anual para cancelar todo su stock de deuda.

La deuda pública provincial equivale
La deuda pública provincial equivale al 6% del PBG

La sostenibilidad de la deuda está profundamente condicionada por la capacidad de repago.

Buenos Aires enfrenta déficits crónicos desde hace veinte años y carece de crecimiento económico relevante en igual período, lo que deteriora cada vez más la salud de sus finanzas públicas.

A pesar de este contexto, el Ejecutivo provincial solicitó USD 3.285 millones adicionales para la administración central y USD 400 millones para organismos descentralizados.

La sostenibilidad de la deuda
La sostenibilidad de la deuda está profundamente condicionada por la capacidad de repago

Estancamiento estructural

Las finanzas públicas bonaerenses exhiben los rasgos característicos de un populismo fiscal arraigado: presión tributaria récord, gasto corriente creciente, sobredimensionamiento del empleo público y de los subsidios como instrumentos de contención social, y un déficit sostenido, incluso en etapas de mayor recaudación.

En un país que discute la reforma del Estado y la eficiencia del gasto, la provincia más grande, poblada y desigual de la Argentina no puede permitirse continuar amparándose en la deuda

No se trata de una crisis inmediata, sino de un estancamiento estructural cada vez más visible, que erosiona la competitividad y las posibilidades de desarrollo.

En un país que discute la reforma del Estado y la eficiencia del gasto, la provincia más grande, poblada y desigual de la Argentina no puede permitirse continuar amparándose en la deuda como única respuesta a sus problemas de fondo.

El futuro requerirá abandonar la inercia del déficit estructural y encarar, de una vez, un cambio de modelo que apueste por la responsabilidad, el desarrollo y la eficiencia.

El autor es Analista económico y financiero de Econométrica y miembro de Fundación Apolo

Temas Relacionados

Presupuesto Buenos AiresIngresos BrutosDéficit fiscal provincia Buenos AiresEndeudamiento provincialEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

El documento detalla que los tipos de desacuerdo laboral se generan por malentendidos o problemas en la comunicación, sobre los roles y las responsabilidades, cuestionamientos sobre liderazgo y gestión, entre otros

Sindicato y empleador: Causas de

La independencia de la Fed y la falacia de la econometría: realidades y límites del control monetario

La capacidad de los bancos centrales para regular el ciclo económico afronta límites insoslayables: la vida económica auténtica transcurre en tiempo real y no puede ser capturada por modelos estadísticos ni fórmulas ideadas en despachos

La independencia de la Fed

Del pánico a la euforia, capitalizar los aprendizajes tras la estabilización

El verdadero desafío post-estabilización es transformar los éxitos coyunturales en resiliencia estructural, evitando la ilusión de seguridad y priorizando la consolidación de reservas internacionales

Del pánico a la euforia,

El 2026 de Milei: hegemonía y reformismo

El Gobierno inicia una fase de expansionismo de cara al segundo mandato con la meta de las reformas estructurales. El rol que definió Karina Milei para el partido. LLA busca hacer pie en el Consejo de la Magistratura. El desafío de la “maldición” del tercer año

El 2026 de Milei: hegemonía

El turbulento camino hacia la felicidad

El reciente retorno de Argentina a la emisión de deuda internacional contrasta con la ola de suspensiones y cierres industriales, revelando las tensiones profundas que atraviesan el modelo económico actual

El turbulento camino hacia la
DEPORTES
Desapareció 60 años y la

Desapareció 60 años y la hallaron en un lugar impensado: la curiosa historia de la única pieza que queda del primer trofeo del Mundial

Las mejores anécdotas de Walter Nelson y Alejandro Fabbri: del día que sufrieron con los Hooligans a los viajes a dedo

Habrá campeón argentino en la Liga Sudamericana de básquet: el triple heroico que definió una de las semifinales

Escándalo en Liverpool por las declaraciones de Mohamed Salah contra el entrenador: “El club me está traicionando”

La confesión más sincera de Mascherano tras ganar la MLS con Inter Miami y recordar su paso como técnico de la Selección

TELESHOW
Las mil caras de Joaquín

Las mil caras de Joaquín Ferreira: la vida intensa y errante del galán de la China Suárez en Hija del fuego

Camilota expuso el hate que recibió en redes tras ser acusada de usar las donaciones para Thiago Medina: “Me duele en el corazón”

Guillermina Valdés habló de los prejuicios que tuvo que enfrentar en la actuación: “La gente piensa por qué estoy ahí”

María Julia Oliván contó cómo sigue su recuperación tras el accidente doméstico que dejó el 25% de su cuerpo quemado

Maru Botana confesó cómo reaccionaron sus hijos ante los rumores de un nuevo embarazo

INFOBAE AMÉRICA

Stewart Copeland: “Un día vino

Stewart Copeland: “Un día vino Satanás y me dijo: ‘¡Toca los hits de The Police!’"

Murió Rafael Ithier, fundador de la orquesta de salsa El Gran Combo de Puerto Rico, a los 99 años

Desde el estrés hasta el deterioro cognitivo: cinco formas en que los microplásticos dañan el cerebro

Las pruebas genéticas podrían anticipar insuficiencia cardíaca en niños con miocarditis, según un estudio

Trágico incendio en una discoteca de la India: al menos 23 muertos