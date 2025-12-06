Opinión

El juicio que desnuda la caída de la República

Cuando el tribunal encargado de juzgar corrupción estructural tolera escenas impropias, comunica que el sistema se acomoda al poder en lugar de disciplinarlo. La Argentina está mostrando al mundo que no puede garantizar las condiciones mínimas para juzgar a su poder político

Guardar
La transmisión por YouTube de
La transmisión por YouTube de la audiencia número 5 del juicio de los cuadernos de las coimas

Hay escenas que definen una época. Algunas elevan a un país; otras lo degradan frente al mundo. Los juicios por corrupción contra jefes de Estado, altos funcionarios públicos y contratistas privados constituyen, en cualquier democracia, pruebas críticas de la fortaleza institucional. La capacidad del sistema judicial para sostener un proceso transparente, continuo, riguroso y despolitizado determina en gran medida la credibilidad del Estado de Derecho y la legitimidad del orden republicano.

El juicio por corrupción más emblemático de la historia argentina, que involucra a CFK, a exfuncionarios y a empresarios prebendarios, debería ser una demostración histórica de integridad judicial. Sin embargo, se ha convertido en un espectáculo que revela la degradación ética, profesional y simbólica del sistema judicial argentino.

Un juicio que debería estar marcado por la solemnidad, diligencia y firmeza procesal terminó mostrando abogados conectados desde autos, otros comiendo o realizando actividades ajenas al juicio, todos demostrando desidia evidente. La propia CFK escondiéndose de la cámara, dejando ver sólo un brazo o parte del rostro, exhibe un desprecio explícito hacia el tribunal. Otros imputados aparecen a contraluz o ubicados en un extremo del marco visual para evitar ser reconocidos. A esto se suman interrupciones triviales, excusas inapropiadas para ausentarse incluso de las audiencias virtuales, actitudes corporales inadecuadas, maniobras dilatorias procesales y otras logísticas insólitas para eludir la presencialidad. En suma, el proceso exhibe niveles de informalidad incompatibles con estándares mínimos de profesionalismo judicial.

Frente a ello, el tribunal no aplicó ninguno de los mecanismos correctivos previstos en el Código Procesal Penal Federal (CPPF), tales como advertencias formales, multas, medidas disciplinarias o la eventual remoción del defensor. La doctrina es unívoca en que el juez tiene la obligación, no la mera facultad discrecional, de garantizar la integridad del procedimiento. La omisión en ejercer este poder disciplinario constituye un retroceso institucional grave, porque un tribunal sin autoridad se transforma en un espectador pasivo, ajeno a los deberes irrenunciables del Estado de Derecho. La ausencia de sanciones revela una pasividad que erosiona la confianza pública y envía un mensaje devastador: la ley puede ser negociada, ignorada o relativizada cuando los imputados son poderosos.

Esto no es un detalle protocolar. Es el modo en que un país juzga a quienes detentaron el máximo poder político. Y esa forma expresa, sin intermediaciones, la salud o la enfermedad de una república. Cuando el tribunal encargado de juzgar corrupción estructural tolera escenas impropias, comunica que el sistema se acomoda al poder en lugar de disciplinarlo, más aún en un caso donde una estructura tan vasta de funcionarios, empresarios y recursos públicos jamás había sido llevada simultáneamente a juicio.

Y esta degradación no es circunstancial sino estructural. Como advierten Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, las democracias del siglo XXI no colapsan por golpes militares, sino por la erosión silenciosa de sus estándares de rigor. La legitimidad institucional no depende sólo de normas escritas, sino de su capacidad para sostener comportamientos cívicos exigentes, especialmente cuando deben juzgarse delitos de poder. Y cuando ese rigor se abandona, lo que se debilita no es un juicio, sino la democracia misma.

En esta línea, Guillermo O’Donnell ya ha señalado que el corazón de un sistema republicano es la accountability horizontal o el deber de las instituciones de controlar, disciplinar y corregir a quienes ejercen autoridad. Cuando esos controles fallan o se ejercen con timidez, las instituciones se vacían por dentro. Una república sin rigor es una república sin contenido.

La justicia, en estos casos, tiene una función pedagógica, enseñar que el poder será juzgado con seriedad. Así ocurrió en Brasil durante Lava Jato, donde la presencia continua de figuras prominentes consolidó la noción de que nadie estaba por encima de la ley. En Italia, Mani Pulite se desarrolló con una solemnidad incuestionable. En Perú, el juicio a Fujimori se transmitió de manera continua y con estricto rigor procesal. En Corea del Sur, dos expresidentes, Park Geun-hye y Lee Myung-bak, comparecieron ante los jueces con disciplina absoluta. En Sudáfrica, Jacob Zuma fue condenado por desacato al negarse a comparecer.

El contraste con la Argentina resulta doloroso. En lugar de solemnidad, profesionalismo y presencia física obligatoria, asistimos a una versión degradada de un juicio histórico que parece diseñada para diluir su impacto público.

El juicio avanza con una dilación calculada mediante un régimen mínimo de audiencias, pausas inexplicables y un ritmo tan discontinuo que la trama probatoria se deshilacha. En procesos de corrupción sistémica, la continuidad es esencial para sostener la atención pública y garantizar la integridad del material probatorio. Perú lo comprendió cuando juzgó a Fujimori con tres sesiones semanales. Brasil avanzó casi diariamente en el caso Mensalão. Corea del Sur estructuró un cronograma intensivo para evitar que la dispersión temporal neutralizara el efecto institucional del juicio.

La Argentina eligió lo contrario, administrar el tiempo como estrategia para neutralizar la gravedad del proceso. Al espaciar las audiencias, se reduce la atención social, se diluye la narrativa probatoria y el juicio se convierte en un trámite perpetuo que ya no conmueve ni transforma.

Pero el capítulo más insólito es el argumento del tribunal para justificar la continuidad virtual: “No existe una sala lo suficientemente grande para alojar a todos los imputados”. La frase es un bochorno internacional. Italia construyó salas especiales para Mani Pulite. Brasil adaptó auditorios enteros para Lava Jato. España reacondicionó espacios públicos para Gürtel y Nóos. Alemania montó estructuras alternativas para juicios de terrorismo y Perú adaptó instituciones para garantizar la presencialidad.

¿De verdad un país capaz de organizar cumbres internacionales y eventos multitudinarios no puede habilitar una sala de audiencias? Este argumento vulnera el principio de inmediación procesal, que exige contacto directo entre juez, partes y prueba. Y esto no es una formalidad sino la esencia de la oralidad. Su vulneración afecta tres dimensiones fundamentales: la integridad probatoria, el control procesal y la percepción de legitimidad.

La historia argentina ofrece un contraste elocuente: el Juicio a las Juntas. En 1985, bajo amenazas de muerte y riesgo real de reacción militar, la Nación organizó el juicio más importante de su historia con rigor, disciplina y solemnidad ejemplares. Aquellos jueces sabían que estaban frente a un acto civilizatorio. No había margen para improvisación. Cada gesto contaba. Argentina recuperó su dignidad democrática porque sus instituciones asumieron el peso histórico de su responsabilidad.

Hoy, en cambio, con una democracia consolidada y recursos incomparables a los de 1985, el país muestra menos disciplina, menos rigor, menos carácter institucional y menos república, porque quienes deben juzgar al poder terminan temiéndole.

Los países no se deterioran de golpe, sino por erosiones acumulativas hasta que el Estado de Derecho se vuelve una cáscara vacía. Cuando los juicios muestran privilegios, informalidad y falta de solemnidad en causas que comprometen el destino nacional, la democracia deja de ser creíble. Y hoy, la Argentina está mostrando al mundo que no puede garantizar las condiciones mínimas para juzgar a su poder político.

Por todo ello, resulta imprescindible la presencialidad obligatoria, un cronograma intensivo de audiencias, sanciones inmediatas ante inconductas procesales y un control estricto de la oralidad y la inmediación. Sólo así pueden asegurarse la integridad probatoria y una percepción pública genuina de justicia.

Pero la justicia argentina es menos confiable hoy que hace cuarenta años. Tal vez los argentinos, a diferencia de 1985, ya no somos merecedores de una justicia seria, responsable y consciente de su rol histórico. Nuestro orden convierte en rutina lo indigno, admite lo intolerable y renuncia, cada vez más, a la dignidad que la historia le demanda.

El autor del texto es Rabino, Doctor en Filosofía con Posdoctorado en Bioética y Miembro Titular de la Pontificia Academia para la Vida, Vaticano.

Temas Relacionados

cuadernos de las coimasjuicioFishel Szlajen

Últimas Noticias

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

El documento detalla que los tipos de desacuerdo laboral se generan por malentendidos o problemas en la comunicación, sobre los roles y las responsabilidades, cuestionamientos sobre liderazgo y gestión, entre otros

Sindicato y empleador: Causas de

El verdadero equilibrio

Debilitar las reglas que protegen estas zonas no garantizaría un equilibrio entre actividad económica y cuidado ambiental, sino que, por el contrario, lo rompería

El verdadero equilibrio

Juramentos escandalosos que denigran al Congreso

En los últimos años se ha convertido en costumbre que los legisladores electos, al prestar juramento después de haber elegido una fórmula acorde a sus creencias, agreguen destinatarios de ese mensaje, haciendo que el acto de incorporación se convierta en un show circense y provocador

Juramentos escandalosos que denigran al

La rosca y la casta

Javier Milei, exultante, acompañó la jura de sus nuevos diputados, en una Cámara baja en la que logró alcanzar la primera minoría a base de negociaciones que tuvieron todos los ingredientes de la vieja política

La rosca y la casta

El festejo tribunero de Milei y las limitaciones del “pacman” violeta en el Congreso

Con la convocatoria a extraordinarias, el Gobierno pone a prueba su armado poselectoral. Absorbió a todos los “socios”. Pero por eso mismo, puede cotizar mejor cada espacio no mileista ni K. Los reagrupamientos de gobernadores apuntan en esa dirección

El festejo tribunero de Milei
DEPORTES
Franco Colapinto tuvo una mala

Franco Colapinto tuvo una mala qualy y largará 20° el Gran Premio de Abu Dhabi que definirá el título entre Norris, Verstappen y Piastri

La atajada clave del Dibu Martínez en el triunfo electrizante de Aston Villa sobre Arsenal con un gol sobre la hora de Buendía

El Inter Miami de Lionel Messi buscará ser campeón de la MLS ante Vancouver Whitecaps: hora, TV y todo lo que hay que saber

Los 10 partidos imperdibles de la fase de grupos del Mundial 2026

Detuvieron a un compañero de Mauro Icardi en el Galatasaray en medio del escándalo que sacude al fútbol de Turquía

TELESHOW
Los secretos del vestido de

Los secretos del vestido de novia de Rocío Pardo y la conexión especial con su diseñadora: “Fue un proceso muy cálido”

Yanina Latorre contó cómo se prepara para MasterChef Celebrity: “Me duele la espalda de tanto cocinar”

Espíritu de cuento de hadas, clima hogareño y el rol de Rufina: así será la boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Carlos Casella, de los años de under con El Descueve a la química en escena con Griselda Siciliani: “Siempre me dejaron volar”

De la temporada teatral en Carlos Paz al altar: Nicolás Cabré y Rocío Pardo sellan su historia de amor en Córdoba

INFOBAE AMÉRICA

Ataque a las joyas de

Ataque a las joyas de la Corona británica: cuatro personas arrojaron comida contra una vitrina en la Torre de Londres

Joan Manuel Serrat, doctor honoris causa de la Universidad de Guadalajara: “Soy feliz con este oficio por el que me aplauden”

Frank Gehry nos hizo interesar por la arquitectura incluso si odiabas sus edificios

Kaja Kallas reconoció que algunas críticas de Donald Trump “son ciertas”: “Europa subestimó su propio poder frente a Rusia”

Rusia bombardeó Ucrania con más de 600 drones y 50 misiles: causó interrupciones en la calefacción y el suministro de agua